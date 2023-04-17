СБП для бизнеса: плюсы и минусы с примерами

Что такое СБП

Система быстрых платежей – это сервис Центробанка для перевода денег по номеру телефона или QR-коду. С помощью нее физические лица могут отправлять средства клиентам другого банка без комиссии.

Лимит на переводы – 100 000 рублей ежемесячно в зависимости от банка. Если больше, отправитель должен заплатить комиссию в среднем 0,5%, но не больше 1500 рублей за операцию.

Какие задачи решает СБП

Прием безналичных платежей без терминала и эквайринга.

Экономия на комиссии : если за оплату банковской картой в среднем приходится платить 3%, за СБП – от 0,4 до 0,7%.

Благодаря мгновенному поступлению денег на расчетный счет продавца бухгалтерские процессы становятся проще. Платежи приходят не одной общей суммой, поэтому не придется их «разбрасывать».

Система быстрых платежей: как работает и кому подходит

После того, как в России заработала Система быстрых платежей, денежные переводы стали намного проще. Клиенты разных банков, которым нужно перекинуть средства друг другу, уже знают, что сервис позволяет выполнить эту операцию по номеру телефона.

Еще одно важное преимущество – переводы от физических лиц к юридическим. То есть через Систему быстрых платежей теперь можно покупать или продавать товар. Вместо номера телефона удобно использовать QR-код. Способ одинаково подходит тем, кто торгует в онлайне или в офлайне.

Кому выгодно работать с СБП

Продавцы брендовых и дорогостоящих товаров : одежды, обуви, аксессуаров, бытовой техники и др. Чем выше цена, тем существеннее экономия на эквайринге.

Малый и средний бизнес с невысоким товарооборотом . СБП избавляет от кассовых разрывов за счет того, что денежные средства поступают на расчетный счет сразу в день оплаты. Для сравнения: при использовании терминала это занимает до семи рабочих дней.

ИП и самозанятые. Куайринг – это отсутствие затрат на дорогостоящее расчетно-кассовое оборудование, например, POS-терминал, и более низкая комиссия, чем при эквайринге: 0,4-0,7% против 1,6-3%.

Кому не подойдет СБП

В отличие от классического эквайринга оплата по QR-кодам сильно завязана на том, чтобы расчетный счет был в банке, который предоставляет такую услугу. Это требование ЦБ.

Обязательное условие – чтобы у обеих сторон сделки были счета в банках, подключенных к СБП. Иначе оплачивать по куар-кодам технически не получится. Это верно как для физических лиц, так и для предприятий.

Статья по теме: Оплата по QR: как платить с телефона.

Банки, входящие в систему СБП

На данный момент возможность оплаты по кодам обеспечивают все банки с универсальной лицензией. Обязанность регистрации в СБП прописана в пункте 3.5 положения Банка России «О платежной системе Банка России» от 24.09.2020 № 732-П.

Под требования попадают 207 банков. Среди них – Сбер, Тинькофф, Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-Банк, УБРиР, МТС-банк, Почта Банк и другие.

Весь список есть на сайте Национальной системы платежных карт (НСПК) в разделе «Банки-участники», а найти нужный банк можно в строке поиска по названию.

Комиссия в СБП

Расширение ассортимента, удержание старых клиентов и привлечение новых требует вложений, особенно существенных для малого бизнеса. Поэтому возможность экономить на комиссии – одно из главных преимуществ.

Тарифы зависят от видов деятельности. Есть льготные категории, по которым комиссия не превышает 0,4%. Это правило действует для:

образовательных учреждений;

медицинских учреждений;

страховых компаний;

ЖКУ;

благотворительных организаций;

транспортных компаний;

пенсионных фондов;

ПИФов и инвестиционных фондов;

лекарств и товаров медицинского назначения;

потребительских товаров и товаров повседневного спроса.

Для остальных категорий тариф равен 0,7%. Примеры – путешествия, топливо, детские игрушки.

Во всех случаях размер комиссии за одну транзакцию не может превышать 1 500 рублей.

Возможность принимать безнал от покупателей с комиссией ниже 1% есть в МоемСкладе для интеграции с Тинькофф Оплатой. Подключайте и настраивайте всего за несколько шагов, в помощь – инструкция.

Как подключиться к СБП

Весь процесс займет минимум времени.

На старте убедитесь, что у вас есть вся необходимая техника и ПО. Это онлайн-касса с кассовой программой, либо мобильный терминал с поддержкой СБП. Дополнительно рекомендуем купить дисплей покупателя, чтобы обеспечить быстрое обслуживание при высоком потоке клиентов.

Первое, с чего нужно начать – открыть расчетный счет в банке, который подключен к СБП.

Шаг 1: Выберите банк и отправьте заявку на подключение

Полный список и условия сотрудничества смотрите на официальном сайте НСПК. Важно, чтобы банк был участником системы быстрых платежей и поддерживал интеграцию с вашим программным обеспечением.

Если расчетный счет в подходящем банке уже есть, можно использовать его.

Для пользователей МоегоСклада для настройки нового способа оплаты необходим счет в Тинькофф банке. Если он уже есть, напишите письмо на e-mail: eacq_accounts@tinkoff.ru, указав в теме ИНН компании и «СБП МойСклад».

Шаг 2: Выберите способ установки сервиса

С онлайн-кассой и эквайрингом или без – с выбором помогут специалисты банка. Для настройки системы быстрых платежей обратитесь в техподдержку производителя ККТ и разработчика ПО.

Как правило, нужно получить ID терминала и пароль для активации на кассовом аппарате.

Если вы подключаете Тинькофф Оплату для работы на Кассе МойСклад, дождитесь ответа менеджера банка на вашу заявку. Он подключит оплату по QR-коду, а затем получите ID и пароль на сайте Тинькофф Оплаты.

Шаг 3: Заключите договор с банком

Для подключения СБП заключите договор эквайринга с банком.

Как правило, нужен только торговый эквайринг. Тинькофф заключает сразу два договора – на торговый и интернет-эквайринг. То есть вы сможете принимать оплату как в офлайне, так и в онлайне.

Торговый эквайринг нужен, чтобы легально принимать безналичные платежи в торговых точках, интернет-эквайринг – на сайтах, в приложениях, интернет-магазинах.

Шаг 4: Настройте платежи в МоемСкладе

Итак, у вас открыт расчетный счет и подключена Система быстрых платежей. Далее настройте интеграцию с сервисом МойСклад.

Войдите в сервис. Найдите приложение Тинькофф Оплата в Меню пользователя и установите его. Введите ID терминала и пароль, которые получили ранее. Поставьте флажок в строке «Установлено». Сохраните.

Чтобы принимать оплату по QR-коду в МоемСкладе, откройте карточку точки продаж, для которой подключаете услугу, и измените способ оплаты через редактирование.

Подробный алгоритм смотрите в инструкции.

Шаг 5: Формируйте QR-коды и получайте оплату

На этом настройка завершена. Способ оплаты через QR появится в приложении Касса МойСклад, и кассиры сразу же смогут принимать платежи по кодам.

Оплата по QR-коду для розницы: как платить в магазинах

Система быстрых платежей предусматривает два вида QR-кодов: статический и динамический. Первый удобен для небольших точек, второй – для бизнеса с большим потоком клиентов.

Статический код многоразовый и одинаковый для всех покупок, поэтому продавец может распечатать и прикрепить рядом с кассой. В нем зашифрованы реквизиты, а сумму расчетов покупатель вручную вводит на смартфоне перед оплатой.

Динамический код формируется автоматически для каждой новой оплаты, содержит и информацию о продавце, и сумму. Шифр выводится на экран онлайн-кассы, специального дисплея для считывания кодов или распечатывается на чеке.

Процесс оплаты включает четыре этапа:

Кассир показывает куар-код, либо покупатель находит его самостоятельно в зоне рядом с кассой. Покупатель сканирует код с помощью камеры смартфона, мобильного приложения банка или приложения СБПэй. Покупатель вводит сумму покупки и подтверждает оплату, либо если код динамический – сразу подтверждает оплату. Деньги в течение 1-3 секунд зачисляются на счет продавца.

Выглядит все следующим образом:

Как происходит оплата в интернете

В случае с интернет-магазином система сама генерирует код на этапе оплаты. Пользователю достаточно навести телефон и отсканировать. Если он зашел на сайт с мобильного устройства, то просто увидит кнопку или ссылку на оплату через СБП.

При клике покупатель попадает в интернет-банк, где подтверждает платеж.

Плюсы и минусы системы

Оплата по QR-коду подходит практически для любого небольшого магазина – как офлайн, так и онлайн, а также для сферы услуг – парикмахерских, фитнес-клубов, паркинга и т.д. По сравнению с оплатой по банковским картам куайринг дает выгоды, особенно ценные для малого бизнеса.

Преимущества

Снижение расходов для бизнеса благодаря низкой комиссии. Ставка ниже, чем у Visa, Mastercard и МИР. Быстрая обработка платежей, мгновенное списание и зачисление средств. Возврат денег клиентам без платежных поручений и других документов. Дополнительный и удобный способ законно переводить средства индивидуальным предпринимателям и юрлицам. Простое подключение.

Стоит учитывать и ограничения.

Ограничения

Расплатиться за товар по QR-коду пока могут только клиенты банков, которые подключены к Системе быстрых платежей и принимают такой вид перевода. Для сделок больше 600 000 рублей придется разбивать сумму на несколько платежей.

Для клиентов СБП – это, с одной стороны, доступность и защита для персональных данных, с другой: Потеря кэшбэка. Дело в том, что банки начисляют его из комиссий по эквайрингу. В случае с СБП размер комиссии ниже, а потому возможности выплачивать кэшбэк нет. Это может оттолкнуть некоторых покупателей.

Недоступен, если покупатель использует не смартфон, а кнопочный телефон без камеры – он не сможет отсканировать QR-код.

Лишние действия с вводом суммы вручную, если код статический, и риск ошибки.

Проблемы с аккумулятором, камерой, мобильным интернетом, Wi-Fi и т. д.

Ответы на вопросы

Отвечаем на самые распространенные вопросы про возможности СБП.

Есть ли лимиты на операции?

Сейчас лимит составляет 600 000 рублей на одну операцию. Это решение Центрального банка РФ. То есть через СБП можно купить недорогой автомобиль.

Банки имеют право назначать свой минимум, поэтому в начале сотрудничества изучите их условия.

Для оплаты товаров дороже 600 000 ₽ платеж можно разделить на несколько частей.

Лимиты по СБП за месяц и год отсутствуют.

Ограничение в 600 000 ₽ не суммируется с лимитами на переводы между частными лицами.

Есть ли комиссия для покупателя?

Национальная система платежных карт (НСПК) и Тинькофф банк не берут комиссию с покупателя. Но некоторые банки могут так делать, если товар оплачивается с кредитного счета.

Могут ли клиенты оплачивать через СБП по кредитным картам?

Зависит от условий банка, который выпустил кредитную карту. Некоторые из участников СБП разрешают платежи как с дебетовых, так и с кредитных карт.

Нужны ли онлайн-кассы при проведении платежей через СБП?

Платежи по куар-коду – это вариант безналичного платежа.

Согласно 54-ФЗ, прием оплаты от физлица необходимо проводить через ККТ с последующим формированием и передачей чека. Поэтому для работы по системе быстрых платежей организации нужно приобрести онлайн-кассу или мобильный терминал с поддержкой СБП для бизнеса.

Можно ли подключить оплату по QR-коду на патенте?

Можно. Помимо этого, с 1 октября 2021 года принимать оплату через Систему быстрых платежей могут и самозанятые.

Как сделать, чтобы покупатели чаще оплачивали через СБП?

Есть покупатели, которые еще не привыкли рассчитываться с помощью смартфона или не знают о такой возможности. Их нужно информировать и предлагать оплатить по QR.

Части клиентов принципиально платить по карте, чтобы получить кэшбэк. Попробуйте предложить им скидки, участие в акциях при оплате по QR-коду.

Настроить разные типы скидок – на товар, для контрагента, суммарные, приоритетные – удобно в МоемСкладе. У сервиса есть интеграции с Тинькофф Оплатой и Плати QR от Сбера. Вы сможете их подключить и настроить СБП буквально в несколько шагов. Новый способ оплаты появится в приложении Касса МойСклад, и кассиры сразу же смогут принимать онлайн-платежи по QR-кодам.

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