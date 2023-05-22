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  • Как малому бизнесу работать с импортом в 2023: выбор поставщиков, логистика, платежи
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ВЭД

Как малому бизнесу работать с импортом в 2023: выбор поставщиков, логистика, платежи

Параллельный импорт из стран СНГ, Китая, Индии и Турции растет. Расскажем на вебинаре — что нового в 2023 году.
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Как малому бизнесу работать с импортом в 2023: выбор поставщиков, логистика, платежи
Lara Jameson/pexels

Также узнаете, как найти и проверить поставщиков за рубежом, как сэкономить на платежах при ввозе товаров и как автоматизировать учет. Доклады от экспертов по ВЭД с актуальной информацией.

Записаться на бесплатный вебинар 25 мая в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

  • Заказ товаров на зарубежных товарных площадках: обзор Китая, Турции, Индии.

  • Как выбрать поставщика и не потерять деньги.

  • Как правильно оформлять документы для импорта.

  • Доставка в РФ: через какие страны выгоднее ввозить товары.

Программа вебинара

Олег Шелехов, руководитель отдела продаж МоегоСклада.

МойСклад | Правильный учет и автоматизация онлайн-торговли:

  • Интеграции для маркетплейсов: кому они необходимы, а когда можно торговать без дополнительных затрат.

  • Как маркировать товары параллельного импорта.

  • Как вести учет товаров в малом бизнесе: приемка, инвентаризация, работа с остатками.

  • Проведение инвентаризации: порядок действий, оприходование и списание.

  • Отчет о продажах: как правильно посчитать прибыль.

Ирина Максюта, управляющий директор блока Маркетплейс в Модульбанке.

Модульбанк | Как малому бизнесу импортировать товары в 2023:

  • Что нового в параллельном импорте в 2023 году для малого бизнеса.

  • Как правильно оформлять документы для импорта.

  • Виды таможенных платежей: ввозной НДС, таможенные пошлины, сборы, акцизы.

  • Как малому бизнесу на УСН учитывать расходы на НДС, связанные с импортом.

  • Доставка в РФ в 2023. Через какие страны наиболее выгодно ввозить товары.

  • Виды таможенных платежей: ввозной НДС, таможенные пошлины, сборы, акцизы.

Андрей Захарченко, основатель международной логистической компании Tradest.

Tradest | Как выбрать зарубежного поставщика и не потерять деньги:

  • 5 типичных ошибок при работе с китайскими поставщиками.

  • Алгоритм проверки поставщика из Китая.

  • Что нужно обязательно спросить у контрагента перед сделкой.

  • Особенности визита к вашему поставщику на производство.

  • Нюансы об особенностях работы с рынками Индии и Турции.

Михаил Снитков, основатель школы Точка Развития.

Записаться на бесплатный вебинар 25 мая в 11:00 мск

Точка Развития | Где искать поставщиков товаров на рынке Китая, Турции, Индии, СНГ:

  • Обзор зарубежных площадок для закупки товаров.

  • Как сделать заказ: особенности регистрации, выбор товаров, оплата.

  • Как сэкономить при закупке на зарубежных маркетплейсах.

Как малому бизнесу работать с импортом в 2023: выбор поставщиков, логистика, платежи

Бесплатный вебинар 25 мая в 11:00 по мск

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: LjN8KLDam

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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