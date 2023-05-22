Как малому бизнесу работать с импортом в 2023: выбор поставщиков, логистика, платежи

Также узнаете, как найти и проверить поставщиков за рубежом, как сэкономить на платежах при ввозе товаров и как автоматизировать учет. Доклады от экспертов по ВЭД с актуальной информацией.
Что вы узнаете на вебинаре
Заказ товаров на зарубежных товарных площадках: обзор Китая, Турции, Индии.
Как выбрать поставщика и не потерять деньги.
Как правильно оформлять документы для импорта.
Доставка в РФ: через какие страны выгоднее ввозить товары.
Программа вебинара
Олег Шелехов, руководитель отдела продаж МоегоСклада.
МойСклад | Правильный учет и автоматизация онлайн-торговли:
Интеграции для маркетплейсов: кому они необходимы, а когда можно торговать без дополнительных затрат.
Как маркировать товары параллельного импорта.
Как вести учет товаров в малом бизнесе: приемка, инвентаризация, работа с остатками.
Проведение инвентаризации: порядок действий, оприходование и списание.
Отчет о продажах: как правильно посчитать прибыль.
Ирина Максюта, управляющий директор блока Маркетплейс в Модульбанке.
Модульбанк | Как малому бизнесу импортировать товары в 2023:
Что нового в параллельном импорте в 2023 году для малого бизнеса.
Как правильно оформлять документы для импорта.
Виды таможенных платежей: ввозной НДС, таможенные пошлины, сборы, акцизы.
Как малому бизнесу на УСН учитывать расходы на НДС, связанные с импортом.
Доставка в РФ в 2023. Через какие страны наиболее выгодно ввозить товары.
Виды таможенных платежей: ввозной НДС, таможенные пошлины, сборы, акцизы.
Андрей Захарченко, основатель международной логистической компании Tradest.
Tradest | Как выбрать зарубежного поставщика и не потерять деньги:
5 типичных ошибок при работе с китайскими поставщиками.
Алгоритм проверки поставщика из Китая.
Что нужно обязательно спросить у контрагента перед сделкой.
Особенности визита к вашему поставщику на производство.
Нюансы об особенностях работы с рынками Индии и Турции.
Михаил Снитков, основатель школы Точка Развития.
Точка Развития | Где искать поставщиков товаров на рынке Китая, Турции, Индии, СНГ:
Обзор зарубежных площадок для закупки товаров.
Как сделать заказ: особенности регистрации, выбор товаров, оплата.
Как сэкономить при закупке на зарубежных маркетплейсах.
Как малому бизнесу работать с импортом в 2023: выбор поставщиков, логистика, платежи
Бесплатный вебинар 25 мая в 11:00 по мск
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