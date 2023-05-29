Как рассчитать оборачиваемость товара

Для магазина важно, чтобы прибыльные товары всегда были в наличии, а их поставки — точно в срок. Делать это вручную — долго и чревато ошибками.
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Зачем нужно считать оборачиваемость
Чем быстрее магазин распродает товар со склада, тем быстрее он возвращает себе деньги, которые вложил в закупку. Если продукция «залеживается», то получается, что деньги заморожены. Поэтому чем быстрее товары продаются, тем лучше.
Скорость превращения товарных запасов в деньги называют оборачиваемостью.
Ее расчет поможет узнать через сколько дней закончится товар на складе, планировать закупки и корректировать цены — вы сможете установить скидки на продукцию, которая плохо продается.
Следует определить, что именно надо проанализировать, рассчитывая оборачиваемость по формуле. Например, у вас неравномерно продаются шоколадные конфеты «Осенний вальс» в разных магазинах. Тогда логичным будет сравнивать оборачиваемость по разным магазинам.
Или, например, вы хотите сократить ассортимент и решить, что имеет смысл выводить из продажи. Для этого нужно использовать анализ оборачиваемости по брендам или позиции разных производителей одного товара.
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Понятия для расчета оборачиваемости
Понятия, которые нам понадобятся для определения оборачиваемости:
Товарно‑материальные запасы — это активы компании, предназначенные для продажи. Они уже есть в наличии в физическом виде на складе или в магазине.
Товарный запас (ТЗ) — количество продукции для реализации в денежном эквиваленте.
Средний товарный запас (СрТЗ) — средняя стоимость всей продукции на начало и конец отчетного периода. Чтобы вычислить показатель, сумму на начало периода складывают с суммой на конец периода и делят на 2.
Эту формулу расчета среднего товарного запаса лучше использовать на краткосрочных отрезках времени. В других случаях лучше считать подробнее.
Для этого нужно взять не товарные запасы в начале и конце периода, а их ежедневные значения.
Весь период расчета надо разделить на равные отрезки времени — месяцы. Делим пополам товарный запас по цене закупки на начало расчетного периода (T1:2), последовательно прибавляем суммы запасов каждого месяца, запас последнего месяца также делим пополам. Таким образом получается следующее:
Т1:2+Т2+Т3+Т4+...Т12:2
Эту сумму делим на количество месяцев за вычетом единицы. То есть:
Т1:2+Т2+Т3+Т4+Т5+Т6+Т7+Т8+Т9+Т10+Т11+Т12:2/12-1.
Товарооборот или объем продаж (ОбП) — сумма, которую компания получила от продаж за определенное время. Рассчитывают в закупочных ценах или ценах себестоимости.
Срок (Д) — количество дней, за который считают оборачиваемость.
Формулы для расчета оборачиваемости товара:
СрТЗ × (Д / ОбП) и ОбП / СрТЗ
Для определения оборачиваемости используют две основные формулы.
О = СрТЗ × (Д / ОбП) — показывает, за какое количество суток оборачивается запас продукции.
О = ОбП / СрТЗ — показывает, сколько раз за выбранный период оборачивается товар.
При вычислениях лучше вычеркнуть дни, когда происходило обнуление товаров на складе.
Также с осторожностью надо подходить к расчету в ситуации, когда компания получила крупный заказ. Например, выиграла тендер на поставку мебели для школ района.
Эту мебель в расчет брать нельзя, так как она была продана условно заранее — физически она стоит на складе, но на самом деле, вы точно знаете, кто и когда ее заберет.
Чтобы рассчитать оборачиваемость, нужно вести товарный учет.
Вам как минимум нужно знать остатки на складе в начале и в конце месяца, а также сумму продаж. Для товароучета отлично подойдет сервис МойСклад:
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Чем отличается оборачиваемость товара и коэффициент оборачиваемости
Коэффициент оборачиваемости (Коб) — показывает сколько оборотов (от закупки до продажи) выполнил товар за исследуемый период.
Коб = ОбП / СрТЗ
Так, выделяют коэффициенты оборачиваемости: активов, собственного капитала, оборотных активов, запасов, дебиторской/кредиторской задолженности. Чем выше показатель, тем эффективнее работает компания.
Также рассчитывается и продолжительность оборота (Тоб) — она показывает, за сколько дней продукция выполняет один оборот.
Тоб = (СрТЗ × Д) / ОбП
Анализ оборачиваемости товара: применяем результат
Анализ имеет смысл проводить внутри одной категории. Например, молоко сравнивать с молоком, но не с творогом, а творог с творогом разных марок, но не с сырками и не с творожными кольцами. Это поможет:
Понять, на сколько дней хватит запасов.
При этом важно учитывать сроки годности. Срок оборачиваемости обязан быть меньше срока, когда продукция станет непригодной к реализации. Без учета этого фактора компания рискует понести убытки.
Планировать закупки и корректировать их объем.
При расчете оборачиваемости видно средний товарный запас. Оборачиваемость зависит от него прямо пропорционально: чем выше запас, чем дольше оборачивается продукция.
Поэтому долгий цикл оборачиваемости можно сократить за счет сокращения объемов закупки.
Например, вы продаете в магазине ряженку. Ее срок годности не более 14 дней. Вы посчитали оборачиваемость и оказалось, что за полгода средняя оборачиваемость ряженки не была меньше 16 дней.
Таким образом, ряженка лежит на складе дольше своего срока годности. Скорее всего вы закупаете ее в слишком большом объеме.
Управлять ассортиментом.
Изделия с падающим коэффициентом оборачиваемости нужно постепенно выводить из оборота. Следует понимать, что, например, оборачиваемость элитного коньяка в днях будет намного выше, чем дешевого пива. Но очевидно, что из-за этого из оборота его выводить точно не стоит.
Корректировать цены.
Вы можете снизить цену залежавшегося товара — так выше вероятность, что его купят.
Оптимизировать денежный оборот.
Часто поставщики предоставляют отсрочку оплаты, поэтому важно, чтобы оборачиваемость в днях была меньше срока отсрочки. Тогда к дате оплаты нужная сумма для расчета с поставщиком точно будет в кассе.
Например, вы знаете, что ящик мороженого продается за 10 дней. То есть вам будет выгодно, если поставщик согласится на отсрочку платежа примерно в две недели.
Кратко
Оборачиваемость — это срок, за который товар на складе превращается в деньги. Чем она ниже, тем выгоднее. Так, оборачиваемость является одним из показателей расчета юнит‑экономики, в частности, на маркетплейсах.
Анализировать данные лучше за несколько месяцев.
Для расчета оборачиваемости нужно вести товарный учет.
Средняя оборачиваемость не должна быть дольше срока годности.
Анализ помогает оптимизировать активы компании и бизнес‑процессы, определить невостребованные товары и увеличить прибыль.
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