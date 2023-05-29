Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип МойСклад
МойСклад
Учет в торговле

Как рассчитать оборачиваемость товара

Понятие оборачиваемости определяет, как быстро вложенные в товары средства вернутся к вам обратно, да еще и с прибылью. Она может измеряться в разах (сколько раз за период товар успевает «обернуться») или в днях (сколько дней нужно для продажи среднего запаса товара). Разберем, как посчитать оборачиваемость товара.
68
Как рассчитать оборачиваемость товара
Иллюстрация: jcomp/freepik

Для магазина важно, чтобы прибыльные товары всегда были в наличии, а их поставки — точно в срок. Делать это вручную — долго и чревато ошибками.

Автоматизируйте закупки с помощью МоегоСклада — сервис выявит лидеров продаж, пришлет уведомление, о том что нужные товары заканчиваются, сформирует заказ поставщику. И все это бесплатно.

Попробовать МойСклад

Зачем нужно считать оборачиваемость

Чем быстрее магазин распродает товар со склада, тем быстрее он возвращает себе деньги, которые вложил в закупку. Если продукция «залеживается», то получается, что деньги заморожены. Поэтому чем быстрее товары продаются, тем лучше.

Скорость превращения товарных запасов в деньги называют оборачиваемостью.

Ее расчет поможет узнать через сколько дней закончится товар на складе, планировать закупки и корректировать цены — вы сможете установить скидки на продукцию, которая плохо продается.

Следует определить, что именно надо проанализировать, рассчитывая оборачиваемость по формуле. Например, у вас неравномерно продаются шоколадные конфеты «Осенний вальс» в разных магазинах. Тогда логичным будет сравнивать оборачиваемость по разным магазинам.

Или, например, вы хотите сократить ассортимент и решить, что имеет смысл выводить из продажи. Для этого нужно использовать анализ оборачиваемости по брендам или позиции разных производителей одного товара.

Торговля, склад, CRM в облаке

Все что нужно — в одной системе: продажи, закупки, склад, финансы, клиенты и поставщики

Понятия для расчета оборачиваемости

Понятия, которые нам понадобятся для определения оборачиваемости:

  • Товарно‑материальные запасы — это активы компании, предназначенные для продажи. Они уже есть в наличии в физическом виде на складе или в магазине.

  • Товарный запас (ТЗ) — количество продукции для реализации в денежном эквиваленте.

  • Средний товарный запас (СрТЗ) — средняя стоимость всей продукции на начало и конец отчетного периода. Чтобы вычислить показатель, сумму на начало периода складывают с суммой на конец периода и делят на 2.

Эту формулу расчета среднего товарного запаса лучше использовать на краткосрочных отрезках времени. В других случаях лучше считать подробнее.

Для этого нужно взять не товарные запасы в начале и конце периода, а их ежедневные значения.

Весь период расчета надо разделить на равные отрезки времени — месяцы. Делим пополам товарный запас по цене закупки на начало расчетного периода (T1:2), последовательно прибавляем суммы запасов каждого месяца, запас последнего месяца также делим пополам. Таким образом получается следующее:

Т1:2+Т2+Т3+Т4+...Т12:2

Эту сумму делим на количество месяцев за вычетом единицы. То есть:

Т1:2+Т2+Т3+Т4+Т5+Т6+Т7+Т8+Т9+Т10+Т11+Т12:2/12-1.

  • Товарооборот или объем продаж (ОбП) — сумма, которую компания получила от продаж за определенное время. Рассчитывают в закупочных ценах или ценах себестоимости.

  • Срок (Д) — количество дней, за который считают оборачиваемость.

Формулы для расчета оборачиваемости товара:

СрТЗ × (Д / ОбП) и ОбП / СрТЗ

Для определения оборачиваемости используют две основные формулы.

  • О = СрТЗ × (Д / ОбП) — показывает, за какое количество суток оборачивается запас продукции.

  • О = ОбП / СрТЗ — показывает, сколько раз за выбранный период оборачивается товар.

Скачать пример расчета по формуле оборачиваемости товара

При вычислениях лучше вычеркнуть дни, когда происходило обнуление товаров на складе.

Также с осторожностью надо подходить к расчету в ситуации, когда компания получила крупный заказ. Например, выиграла тендер на поставку мебели для школ района.

Эту мебель в расчет брать нельзя, так как она была продана условно заранее — физически она стоит на складе, но на самом деле, вы точно знаете, кто и когда ее заберет.

Чтобы рассчитать оборачиваемость, нужно вести товарный учет.

Вам как минимум нужно знать остатки на складе в начале и в конце месяца, а также сумму продаж. Для товароучета отлично подойдет сервис МойСклад:

  • Массовая загрузка и обновление товаров и цен.

  • Контроль остатков с уведомлениями, что товар заканчивается.

  • Автозаказы поставщикам на основании статистики продаж либо неснижаемого остатка.

  • Реальная прибыль по каждому товару с учетом возвратов, комиссий и прочих затрат.

  • Быстрый старт, работа на бесплатном тарифе, поддержка 24/7.

Попробовать МойСклад

Чем отличается оборачиваемость товара и коэффициент оборачиваемости

Коэффициент оборачиваемости (Коб) — показывает сколько оборотов (от закупки до продажи) выполнил товар за исследуемый период.

Коб = ОбП / СрТЗ

Так, выделяют коэффициенты оборачиваемости: активов, собственного капитала, оборотных активов, запасов, дебиторской/кредиторской задолженности. Чем выше показатель, тем эффективнее работает компания.

Также рассчитывается и продолжительность оборота (Тоб) — она показывает, за сколько дней продукция выполняет один оборот.

Тоб = (СрТЗ × Д) / ОбП

Анализ оборачиваемости товара: применяем результат

Анализ имеет смысл проводить внутри одной категории. Например, молоко сравнивать с молоком, но не с творогом, а творог с творогом разных марок, но не с сырками и не с творожными кольцами. Это поможет:

  • Понять, на сколько дней хватит запасов.

При этом важно учитывать сроки годности. Срок оборачиваемости обязан быть меньше срока, когда продукция станет непригодной к реализации. Без учета этого фактора компания рискует понести убытки.

  • Планировать закупки и корректировать их объем.

При расчете оборачиваемости видно средний товарный запас. Оборачиваемость зависит от него прямо пропорционально: чем выше запас, чем дольше оборачивается продукция.

Поэтому долгий цикл оборачиваемости можно сократить за счет сокращения объемов закупки.

Например, вы продаете в магазине ряженку. Ее срок годности не более 14 дней. Вы посчитали оборачиваемость и оказалось, что за полгода средняя оборачиваемость ряженки не была меньше 16 дней.

Таким образом, ряженка лежит на складе дольше своего срока годности. Скорее всего вы закупаете ее в слишком большом объеме.

  • Управлять ассортиментом.

Изделия с падающим коэффициентом оборачиваемости нужно постепенно выводить из оборота. Следует понимать, что, например, оборачиваемость элитного коньяка в днях будет намного выше, чем дешевого пива. Но очевидно, что из-за этого из оборота его выводить точно не стоит.

  • Корректировать цены.

Вы можете снизить цену залежавшегося товара — так выше вероятность, что его купят.

  • Оптимизировать денежный оборот.

Часто поставщики предоставляют отсрочку оплаты, поэтому важно, чтобы оборачиваемость в днях была меньше срока отсрочки. Тогда к дате оплаты нужная сумма для расчета с поставщиком точно будет в кассе.

Например, вы знаете, что ящик мороженого продается за 10 дней. То есть вам будет выгодно, если поставщик согласится на отсрочку платежа примерно в две недели.

Кратко

  • Оборачиваемость — это срок, за который товар на складе превращается в деньги. Чем она ниже, тем выгоднее. Так, оборачиваемость является одним из показателей расчета юнит‑экономики, в частности, на маркетплейсах.

  • Анализировать данные лучше за несколько месяцев.

  • Для расчета оборачиваемости нужно вести товарный учет.

  • Средняя оборачиваемость не должна быть дольше срока годности.

  • Анализ помогает оптимизировать активы компании и бизнес‑процессы, определить невостребованные товары и увеличить прибыль.

Торговля, склад, CRM в облаке

Все что нужно — в одной системе: продажи, закупки, склад, финансы, клиенты и поставщики

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: LjN8JzyRg

МойСклад

МойСклад

Торговля, склад, CRM в облаке

5452 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Трудовое право

    Роструд напомнил о длинных выходных в июне. Как привлекать сотрудников к работе в выходные и как это оформить?

    В июне россиян ждет короткая рабочая неделя. В честь Дня России, который отмечается 12 июня, отдыхать будем на один день дольше напоминает Роструд. А мы напомним, кого из сотрудников можно привлечь к работе в праздничные дни и как это грамотно оформить.

    Роструд напомнил о длинных выходных в июне. Как привлекать сотрудников к работе в выходные и как это оформить?
    26
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Учет в торговле

    Как рассчитать оборачиваемость товара

    Понятие оборачиваемости определяет, как быстро вложенные в товары средства вернутся к вам обратно, да еще и с прибылью. Она может измеряться в разах (сколько раз за период товар успевает «обернуться») или в днях (сколько дней нужно для продажи среднего запаса товара). Разберем, как посчитать оборачиваемость товара.

    Как рассчитать оборачиваемость товара
    68
    Логотип tanyatanya__
    tanyatanya__
    Судебная практика по налоговым спорам

    Вносите личные деньги на расчётный счёт бизнеса? Каковы последствия

    Многие ИП вносят личные деньги на расчётные счета (это мы наблюдаем и у наших клиентов), предназначенные для ведения бизнеса. При этом считают это действие безобидным. Так ли это на самом деле?

    Вносите личные деньги на расчётный счёт бизнеса? Каковы последствия
    138
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    ЕНС установили ежемесячный «выходной» — 28 числа. Обновленная информация появится только 30 числа

    ЕНС действует уже почти полгода (а с учетом времени действия пилотного проекта – почти год). Но вопросов, связанных с применением нового обязательного порядка уплаты и учета налогов, меньше не становится. Разберемся, по каким дням в ЛК будет появляться обновленная информация.

    ЕНС установили ежемесячный «выходной» — 28 числа. Обновленная информация появится только 30 числа
    116
    Логотип yulsanna_rulit
    yulsanna_rulit
    Общество

    Как не разориться из-за «лежачего полицейского»? И сохранить свою машину, а также позвоночник

    Помимо дискомфорта неправильный проезд искусственной неровности может закончиться чеком на кругленькую сумму, ведь ремонт подвески и тормозной системы удовольствие не из дешевых. Как уберечь машину и свой позвоночник расскажу в этой статье.

    Как не разориться из-за «лежачего полицейского»? И сохранить свою машину, а также позвоночник
    50
    Логотип nlukina
    nlukina
    НДФЛ

    Нововведения от Минфина. С июня компании должны подавать промежуточные уведомления по НДФЛ

    Минфин выпустил письмо с изменениями по НДФЛ. У компаний появится еще одно промежуточное уведомление по этому налогу. Уже с июня придется сдавать их дважды в месяц.

    Нововведения от Минфина. С июня компании должны подавать промежуточные уведомления по НДФЛ
    30
    1,3 тыс.
    Логотип Qugo
    Qugo
    Самозанятые

    Внедрение ЭДО и выплаты внештатным исполнителям

    Работа с самозанятыми — один из распространенных видов сотрудничества юрлиц с физлицами в последние пару лет. Но налоговая тщательно проверяет такие компании, и при обнаружении нарушений законодательства переквалифицирует договоры в трудовые, выписывает штраф и обязывает доплатить налоги и взносы.

    Внедрение ЭДО и выплаты внештатным исполнителям
    74
    Логотип КСК ГРУПП
    КСК ГРУПП
    Ведение бизнеса

    Логистика-2023: поиск решений

    24 мая компания КСК ГРУПП при участии Gi Group (Россия) провела дискуссионный круглый стол на тему «Платежи, логистика, операционная эффективность-2023». Целевой аудиторией стали представители производственных и логистических компаний.

    1
    70
    Читать еще