Как рассчитать оборачиваемость товара

Понятие оборачиваемости определяет, как быстро вложенные в товары средства вернутся к вам обратно, да еще и с прибылью. Она может измеряться в разах (сколько раз за период товар успевает «обернуться») или в днях (сколько дней нужно для продажи среднего запаса товара). Разберем, как посчитать оборачиваемость товара.

Для магазина важно, чтобы прибыльные товары всегда были в наличии, а их поставки — точно в срок. Делать это вручную — долго и чревато ошибками.

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Зачем нужно считать оборачиваемость

Чем быстрее магазин распродает товар со склада, тем быстрее он возвращает себе деньги, которые вложил в закупку. Если продукция «залеживается», то получается, что деньги заморожены. Поэтому чем быстрее товары продаются, тем лучше.

Скорость превращения товарных запасов в деньги называют оборачиваемостью.

Ее расчет поможет узнать через сколько дней закончится товар на складе, планировать закупки и корректировать цены — вы сможете установить скидки на продукцию, которая плохо продается.

Следует определить, что именно надо проанализировать, рассчитывая оборачиваемость по формуле. Например, у вас неравномерно продаются шоколадные конфеты «Осенний вальс» в разных магазинах. Тогда логичным будет сравнивать оборачиваемость по разным магазинам.

Или, например, вы хотите сократить ассортимент и решить, что имеет смысл выводить из продажи. Для этого нужно использовать анализ оборачиваемости по брендам или позиции разных производителей одного товара.

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Понятия для расчета оборачиваемости

Понятия, которые нам понадобятся для определения оборачиваемости:

Товарно‑материальные запасы — это активы компании, предназначенные для продажи. Они уже есть в наличии в физическом виде на складе или в магазине.

Товарный запас (ТЗ) — количество продукции для реализации в денежном эквиваленте.

Средний товарный запас (СрТЗ) — средняя стоимость всей продукции на начало и конец отчетного периода. Чтобы вычислить показатель, сумму на начало периода складывают с суммой на конец периода и делят на 2.

Эту формулу расчета среднего товарного запаса лучше использовать на краткосрочных отрезках времени. В других случаях лучше считать подробнее.

Для этого нужно взять не товарные запасы в начале и конце периода, а их ежедневные значения.

Весь период расчета надо разделить на равные отрезки времени — месяцы. Делим пополам товарный запас по цене закупки на начало расчетного периода (T1:2), последовательно прибавляем суммы запасов каждого месяца, запас последнего месяца также делим пополам. Таким образом получается следующее:

Т1:2+Т2+Т3+Т4+...Т12:2

Эту сумму делим на количество месяцев за вычетом единицы. То есть:

Т1:2+Т2+Т3+Т4+Т5+Т6+Т7+Т8+Т9+Т10+Т11+Т12:2/12-1.

Товарооборот или объем продаж (ОбП) — сумма, которую компания получила от продаж за определенное время. Рассчитывают в закупочных ценах или ценах себестоимости.

Срок (Д) — количество дней, за который считают оборачиваемость.

Формулы для расчета оборачиваемости товара: СрТЗ × (Д / ОбП) и ОбП / СрТЗ

Для определения оборачиваемости используют две основные формулы.

О = СрТЗ × (Д / ОбП) — показывает, за какое количество суток оборачивается запас продукции.

О = ОбП / СрТЗ — показывает, сколько раз за выбранный период оборачивается товар.

При вычислениях лучше вычеркнуть дни, когда происходило обнуление товаров на складе.

Также с осторожностью надо подходить к расчету в ситуации, когда компания получила крупный заказ. Например, выиграла тендер на поставку мебели для школ района.

Эту мебель в расчет брать нельзя, так как она была продана условно заранее — физически она стоит на складе, но на самом деле, вы точно знаете, кто и когда ее заберет.

Чтобы рассчитать оборачиваемость, нужно вести товарный учет.

Вам как минимум нужно знать остатки на складе в начале и в конце месяца, а также сумму продаж. Для товароучета отлично подойдет сервис МойСклад: Массовая загрузка и обновление товаров и цен.

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Чем отличается оборачиваемость товара и коэффициент оборачиваемости

Коэффициент оборачиваемости (Коб) — показывает сколько оборотов (от закупки до продажи) выполнил товар за исследуемый период.

Коб = ОбП / СрТЗ

Так, выделяют коэффициенты оборачиваемости: активов, собственного капитала, оборотных активов, запасов, дебиторской/кредиторской задолженности. Чем выше показатель, тем эффективнее работает компания.

Также рассчитывается и продолжительность оборота (Тоб) — она показывает, за сколько дней продукция выполняет один оборот.

Тоб = (СрТЗ × Д) / ОбП

Анализ оборачиваемости товара: применяем результат

Анализ имеет смысл проводить внутри одной категории. Например, молоко сравнивать с молоком, но не с творогом, а творог с творогом разных марок, но не с сырками и не с творожными кольцами. Это поможет:

Понять, на сколько дней хватит запасов.

При этом важно учитывать сроки годности. Срок оборачиваемости обязан быть меньше срока, когда продукция станет непригодной к реализации. Без учета этого фактора компания рискует понести убытки.

Планировать закупки и корректировать их объем.

При расчете оборачиваемости видно средний товарный запас. Оборачиваемость зависит от него прямо пропорционально: чем выше запас, чем дольше оборачивается продукция.

Поэтому долгий цикл оборачиваемости можно сократить за счет сокращения объемов закупки.

Например, вы продаете в магазине ряженку. Ее срок годности не более 14 дней. Вы посчитали оборачиваемость и оказалось, что за полгода средняя оборачиваемость ряженки не была меньше 16 дней.

Таким образом, ряженка лежит на складе дольше своего срока годности. Скорее всего вы закупаете ее в слишком большом объеме.

Управлять ассортиментом.

Изделия с падающим коэффициентом оборачиваемости нужно постепенно выводить из оборота. Следует понимать, что, например, оборачиваемость элитного коньяка в днях будет намного выше, чем дешевого пива. Но очевидно, что из-за этого из оборота его выводить точно не стоит.

Корректировать цены.

Вы можете снизить цену залежавшегося товара — так выше вероятность, что его купят.

Оптимизировать денежный оборот.

Часто поставщики предоставляют отсрочку оплаты, поэтому важно, чтобы оборачиваемость в днях была меньше срока отсрочки. Тогда к дате оплаты нужная сумма для расчета с поставщиком точно будет в кассе.

Например, вы знаете, что ящик мороженого продается за 10 дней. То есть вам будет выгодно, если поставщик согласится на отсрочку платежа примерно в две недели.

Кратко

Оборачиваемость — это срок, за который товар на складе превращается в деньги. Чем она ниже, тем выгоднее. Так, оборачиваемость является одним из показателей расчета юнит‑экономики, в частности, на маркетплейсах.

Анализировать данные лучше за несколько месяцев.

Для расчета оборачиваемости нужно вести товарный учет.

Средняя оборачиваемость не должна быть дольше срока годности.

Анализ помогает оптимизировать активы компании и бизнес‑процессы, определить невостребованные товары и увеличить прибыль.

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