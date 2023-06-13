Как открыть и развивать розничный магазин в 2023 

Практика и советы экспертов — что работает в 2023 году.
Что вы узнаете на вебинаре
Алгоритм открытия розничного магазина: выбор ниши, оборудования.
Где искать поставщиков и как отстроиться от сетевых магазинов.
Как разработать план продвижения и удержания клиентов.
Способы экономии на налогах, как избежать штрафов.
Программа вебинара
11:00 — 12:00, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.
МойСклад | Как открыть розничный магазин: пошаговый алгоритм:
Как выбрать нишу. Особенности торговли продуктами питания, одеждой, табаком, электроникой.
Выбор банка для расчетного счета: тарифы, лимиты, бонусы.
Обзор оборудования для магазина: онлайн-касса, эквайринг, сканер штрихкодов, ТСД.
Особенности специального учета: ЕГАИС, маркировка, контроль минимальной розничной цены для табака.
Как подготовиться ко дню открытия и разработать концепцию последующего продвижения магазина и удержание клиентов.
Демо: продажа товаров на кассе через QR-код, смешанным типом оплаты, проведение возврата.
12:00 — 12:30, Жанна Колпакова, маркетолог-аналитик, заместитель генерального директора Kanayan Retail.
Kanayan Retail & Development Consulting | Как найти подходящее помещение и правильно подобрать ассортимент:
Как проанализировать спрос, изучить конкурентов, не ошибиться с местом аренды.
Что нужно учесть на этапе проектирования магазина и ремонта.
Где искать поставщиков и за счет чего отстраиваться от сетевых магазинов.
12:30 — 13:15, Вера Бойцова, главный бухгалтер, эксперт по налогам в торговле.
Вера Бойцова | Налогообложение для розничной точки продаж:
Как выбрать налоговый режим для розничного магазина: ОСН, УСН, патент, АУСН, НПД.
Особенности уплаты налогов при совмещении офлайн и онлайн продаж.
Способы экономии на налогах. Как избежать штрафов.
Розничный магазин в 2023: как открыть и развивать
Бесплатный вебинар 15 июня в 11:00 по мск
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