Как открыть и развивать розничный магазин в 2023

Зачем открывать розничный магазин, когда торговля переходит в онлайн? На вебинаре вы узнаете: в чем выгода офлайн продаж, как открыть магазин с нуля и что делать после старта. На чем сэкономить, как отстроиться от конкурентов и автоматизировать учет, все о трендах и перспективах розницы.

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