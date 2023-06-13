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Обзоры для бухгалтера

Как открыть и развивать розничный магазин в 2023 

Зачем открывать розничный магазин, когда торговля переходит в онлайн? На вебинаре вы узнаете: в чем выгода офлайн продаж, как открыть магазин с нуля и что делать после старта. На чем сэкономить, как отстроиться от конкурентов и автоматизировать учет, все о трендах и перспективах розницы.
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Как открыть и развивать розничный магазин в 2023 
Илллюстрация: freepik/freepik

Практика и советы экспертов — что работает в 2023 году

Записаться на бесплатный вебинар 15 июня в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

  • Алгоритм открытия розничного магазина: выбор ниши, оборудования.

  • Где искать поставщиков и как отстроиться от сетевых магазинов.

  • Как разработать план продвижения и удержания клиентов.

  • Способы экономии на налогах, как избежать штрафов.

Программа вебинара

11:00 — 12:00, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

МойСклад | Как открыть розничный магазин: пошаговый алгоритм:

  • Как выбрать нишу. Особенности торговли продуктами питания, одеждой, табаком, электроникой.

  • Выбор банка для расчетного счета: тарифы, лимиты, бонусы.

  • Обзор оборудования для магазина: онлайн-касса, эквайринг, сканер штрихкодов, ТСД.

  • Особенности специального учета: ЕГАИС, маркировка, контроль минимальной розничной цены для табака.

  • Как подготовиться ко дню открытия и разработать концепцию последующего продвижения магазина и удержание клиентов.

  • Демо: продажа товаров на кассе через QR-код, смешанным типом оплаты, проведение возврата.

12:00 — 12:30, Жанна Колпакова, маркетолог-аналитик, заместитель генерального директора Kanayan Retail.

Kanayan Retail & Development Consulting | Как найти подходящее помещение и правильно подобрать ассортимент:

  • Как проанализировать спрос, изучить конкурентов, не ошибиться с местом аренды.

  • Что нужно учесть на этапе проектирования магазина и ремонта.

  • Где искать поставщиков и за счет чего отстраиваться от сетевых магазинов.

12:30 — 13:15, Вера Бойцова, главный бухгалтер, эксперт по налогам в торговле.

Вера Бойцова | Налогообложение для розничной точки продаж:

  • Как выбрать налоговый режим для розничного магазина: ОСН, УСН, патент, АУСН, НПД.

  • Особенности уплаты налогов при совмещении офлайн и онлайн продаж.

  • Способы экономии на налогах. Как избежать штрафов.

Записаться на бесплатный вебинар 15 июня в 11:00 мск

Розничный магазин в 2023: как открыть и развивать

Бесплатный вебинар 15 июня в 11:00 по мск

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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