Как повысить эффективность бизнеса на 300% без расширения штата и дополнительных вложений

Руководитель компании Am4u.ru Андрей Шайкевич уже был героем истории успеха в нашем блоге. Тогда, в разгар пандемии коронавируса, он рассказал, как популярные решения Архиватор, Заказ из прайс-листа и Последняя цена, созданные разработчиками его компании для магазина приложений МоегоСклада, помогают малому бизнесу зарабатывать больше.

Сегодня перед клиентами Am4u.ru — иные вызовы и задачи. Более сложные, требующие узких настроек и определенной бизнес-логики. Об интеграциях для малого бизнеса и кастомизации МоегоСклада под цели каждого клиента — в этом материале.

Большинство рутинных операций в бизнесе можно убрать, просто автоматизировав их

Андрей, вы уже давно на ИТ-рынке. Как изменилась ситуация в последнее время?

— Мы работаем с интеграциями под различные запросы малого и среднего бизнеса с начала 2000 годов. Тогда еще браузер был Internet Explorer. А под автоматизацией понималось любое решение, способное упростить работу нажатием одной кнопки.

Концепция, которую мы тогда выбрали для работы — это создание приложений с веб-интерфейсом, по поводу которого уже тогда стало понятно, что он будет активно вытеснять десктопные приложения.

Именно поэтому мы довольно быстро сошлись с МоимСкладом — даже первые версии сервиса были не похожи на всех остальных.

Сейчас для нас очевидно, что МойСклад — один из флагманов рынка. Многие годы мы делаем интеграции для бизнеса. С уверенностью могу сказать, что облачный сервис МойСклад в некоторых технологических аспектах не имеет аналогов в мире, например, очень удобная, пожалуй, самая удобная веб-версия, с которой не сравнится ни одна другая программа.

С какими запросами к вам приходят предприниматели чаще всего?

— С точки зрения интеграций мы активно вовлекаем предпринимателей в работу с МоимСкладом, даем консультации, убеждаем клиентов подключить именно эту товароучетную систему.

Бывает, предприниматели говорят, что вроде все нравится в МоемСкладе, но чего-то не хватает, каких-то функций. И вот тут начинается пространство для нашей деятельности.

Потому что написав небольшую интеграцию (или большую — это зависит от запроса клиента), мы можем кратно увеличить производительность того или иного бизнеса.

Запрос клиента

Мы каждый год делаем от 7 до 12 интеграционных проектов с МоимСкладом. Один из таких недавно завершили, ввели в эксплуатацию и даже можем говорить о вполне успешных результатах.

Наш клиент — компания UpMarket — занимается фулфилментом для селлеров маркетплейсов. Когда-то они сами начинали торговать на онлайн-площадках.

Со временем стали помогать и передавать свой опыт новым продавцам. Они выбрали МойСклад, который удобен, понятен и прост в использовании, и при помощи разделения прав пользователя они могут оказывать услуги своим клиентам, в том числе учитывать товары и их движение в МоемСкладе.

Так вот, учитывая бурный рост маркетплейсов, наши клиенты тоже довольно быстро выросли и достигли некоего потолка в плане производительности сборки заказов.

Ведь что такое фулфилмент? Компания берет на себя ответственность, что все заказы, которые приходят в адрес их клиентов, будут обработаны: они проверят комплектность, соберут и доставят на склад маркетплейса. То есть сотрудники компании выполнят ту самую логистическую функцию, которую обычно несут продавцы.

Например, приходит 150 заказов в день. Вся цепочка задач UpMarket выглядит следующим образом: найти товар, не ошибиться, поменять статус заказа, отправить его в маркетплейс — все это требовало человеческих ресурсов с точки зрения логистики самого заказа. От момента поступления до момента выхода.

В компании было 5 сотрудников, которые с этим объемом вполне справлялись. Но количество заказов достигло 300 в сутки. И тут уже случился коллапс. Менеджеры стали ошибаться и перестали успевать обрабатывать все заказы.

Директор компании понял, что количество заказов, проходящих через фулфилмент, может достигать 1500 — 2000 и даже 5000 в день. Найти товар на складе при комплектации заказа в таких условиях — не самая простая задача.

Нам необходимо было сделать так, чтобы за день менеджеры обрабатывали сотни заказов и не теряли в качестве работы. Когда они к нам обратились первый раз, бюджет был ограниченный, мы нашли достаточно простое решение — не выходя за периметр МоегоСклада, сделали скрипт, который в карточке товара указывал, где хранится тот или иной товар на складе. Но и это было временным решением.

Ручные операции, такие как добавление адресов и прочее, стало сложно обрабатывать. Руководитель этого проекта четко понимал, что он хочет, мы обсудили все детали и в итоге написали приложение, которое взаимодействует с МоимСкладом, и на выходе, если оценивать общий КПД, на 300% увеличило эффективность работы склада.

После внедрения интеграции тем же коллективом собиралось уже 900 заказов в день. Сейчас эта цифра перевалила за 1000.

Что мы сделали

Полностью автоматизированную систему учета товара, начиная от входа. Склад UpMarket занимает три этажа: товар поступает в одну зону. Тут же маркируется, ему присваиваются номера, штрих-коды.

Формируется система, которая фиксирует, куда этот товар поступает — в какие ячейки, в какие зоны склада. Это сделано через терминалы сбора данных. Вся информация консолидируется и в приложении, и учитывается внутри МоегоСклада.

Дальше цепочки развиваются таким образом, что заказ поступает на терминал сбора данных кладовщику, который, открыв заказ, видит, где лежит товар, в какой ячейке, собирает его, передает на проверку. Все штрихкодировано, проверяющий по штрих-коду сверяет соответствие комплектации. Более того, весь процесс сборки заказа фиксируется на видеокамеру.

В результате клиенты Upmarket получили достаточно высокий, профессиональный сервис.

Они продолжают точно так же работать в МоемСкладе, отслеживать все свои заказы, статусы. И еще у них появилась ссылка на видео, как их заказ комплектовался. Все продумано для мелочей. И ошибиться становится очень тяжело. Комплектовщик закрывает сборку заказа, ему автоматически печатается наклейка Wildberries, Яндекс Маркет или Ozon.

Результат

На рынке, где сейчас идет борьба за повышение эффективности труда на 5-10%, компания получила рост в 300%. Сейчас менеджеры обрабатывают более тысячи заказов в день. А мощности, которые закладывались разработчиками, — предполагают обработку до 5 000 заказов в сутки.

До автоматизации Через 2 месяца после автоматизации Через полгода после автоматизации 5 сотрудников, 300 заказов в день 7 сотрудников, 900 заказов в день 7 сотрудников, более 1100 заказов в день Рост КПД +300%

Эта разработка для конкретного бизнеса, насколько она применима для других компаний?

— Если говорить о бизнесе, который планирует обрабатывать десятки тысяч заказов в сутки, это рабочая модель. Главное, заложить возможности для роста.

Мы знаем истории клиентов, которые вышли на маркетплейсы, получили стократный рост, не выдержали и упали. С интеграциями может получиться ровно такая же ситуация. Интеграция может быть рассчитана на N-ный объем операций, но если произойдет бурный рост, его возможность нужно закладывать изначально, чтобы масштабирование происходило бесшовно, а бизнес не останавливался.

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Как с помощью автоматизации сэкономить 70% рабочего времени логиста

Какие еще проекты были реализованы в последнее время?

— Я могу смело сказать, что используя сервис МойСклад, можно открыть даже федеральную сеть розничных магазинов. Если есть клиент, которому необходимо открыть 100 розничных магазинов, то найти сервис для управления торговлей удобнее, чем в МоемСкладе, вряд ли возможно.

С точки зрения стабильности и устойчивости, на мой взгляд, МойСклад — это достаточно серьезное решение, на которое можно опереться.

Еще один интересный проект — это автоматизация для компании, занимающейся торговлей табачными изделиями. Довольно большая сеть — порядка 25 магазинов.

Проблема

Из-за большого движения товаров тяжело уследить за скоростью продаж и своевременным пополнением магазинов необходимым ассортиментом.

Задача

Нужно, чтобы в магазине всегда был ассортимент товара в необходимом количестве. А избыток товара, который не продается в конкретной розничной точке, оперативно возвращался на центральный склад, потому что этот товар может хорошо продаваться в другой розничной точке.

Решение

Мы написали такую интеграцию, которая анализирует в режиме реального времени все розничные продажи и хранит историю по ним в течение года.

В результате высчитывается средняя скорость продажи товара, и даже дни недели, в которые тот или иной товар продается лучше.

Каждой торговой точке можно настроить определенные дни, когда происходит доставка товара из центрального склада. Можно задать параметры магазина, чтобы не переполнять его ассортиментом. И программный комплекс эти параметры учитывает.

Также программа автоматически распределяет товар по розничным точкам. Непосредственно в МоемСкладе. Логисту остается проверить документ перемещения, созданный программой, напечатать и отдать на сборку.

Результат

Если раньше этап анализа — что продано, а что не продано, и в какой именно торговой точке — занимал до 70% времени логиста, то теперь это делает программа. Кроме того, она анализирует товары, которые застаиваются и не пользуются спросом.

Мы закладываем определенное количество дней, когда товар находится в розничной точке, и если в этот период он не продался, автоматически создается перемещение на центральный склад. Тем самым сокращается до минимума риск ошибок. И ускоряется скорость продаж. А в торговле, чем выше скорость продаж, тем выше рентабельность бизнеса.

По замерам, которые делаются в процессе отладочных работ, мы видим, что прирост скорости продаж в этой розничной сети порядка 15–20%.

В Китае люди очень приятные со всех сторон, но и они ошибаются

То есть, по сути, вы минимизируете так называемый «человеческий фактор» по работе с товарами?

— Да, именно так. Я всеми руками — «за» людей. Но, к сожалению, человеческий фактор не всегда играет на пользу бизнесу. Есть процессы, которые лучше людей никто не выполнит. А есть те, которые непременно стоит автоматизировать, чтобы дать себе фору.

Последний кейс, о котором я хотел бы сегодня рассказать, это работа с импортными товарами.

Проблема

Многие предприниматели сталкиваются с тем, что импортеры работают под заказ. То есть собирают несколько сотен, а может и тысяч, заказов по всей России и везут 3-5 контейнеров. Когда они приходят, очень непросто определить, кому что нужно отдать. Это максимально трудоемкая задача.

Большинство импорта в Россию идет из Китая. В Китае люди очень приятные со всех сторон, но и они ошибаются, могут сделать пересорт. И если на больших объемах еще и пересорт возникает — задача становится просто критически тяжелой.

Решение

Мы сделали инструмент для МоегоСклада, который анализирует заказы поставщика на предмет связки с заказом покупателя. Поставщик раскладывает товар по коробкам, формируется документ, который называется packing list, его можно разместить в систему.

Результат

На выходе тот, кто работает с этим приложением, на руки получает документ, где указано какой товар находится в каждой коробке, куда он едет, для какого клиента.

Эта интеграция создает также наклейки со штрих-кодами — приемка товара становится в десятки раз проще.

То есть мы на входе выявляем пересорт, решаем задачу с лишним перемещением товаров — это важно для тех, кто работает под заказ. Контейнеры, которые раньше получали и разбирали неделю, теперь полностью разбираются за 2 дня и отправляются на отгрузку.

Работая с бизнесом и для бизнеса уже столько лет, какой совет можете дать?

— Резюмируя все вышесказанное, хочу отметить, что сегодня рынок стал другим.

Клиент ищет не только выгодную цену, он ищет комфорт, удобство, короткие логистические пути. А всего этого можно добиться только исключением всех ошибок. Ведь ошибки — это и есть главный тормоз в развитии бизнеса.

Если кладовщик в сотый раз ошибся и положил в коробку не тот товар, отправил клиенту, компания заплатила за логистику. Клиент не доволен, он ждал свой заказ, после обнаружения ошибки ему отправляют следующую коробку. Это же тоже дополнительные затраты — и временные, и материальные. И они тормозят развитие бизнеса, бизнес начинает ржаветь и работать плохо.

Те, кто не будет смотреть в сторону сокращения расходов, улучшения качества обслуживания клиентов за счет всевозможных технологических сервисов, начнут в ближайшей перспективе проигрывать рынок конкурентам.

Конкурентоспособность будет повышаться не за счет цены, а за счет автоматизации и удобства. Все это можно достичь с МоимСкладом, который можно доработать практически под любой запрос малого и среднего бизнеса.

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Источник: https://www.moysklad.ru/poleznoe/stories/kak-povysit-effektivnost-biznesa/.

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