Как организовать доставку товаров интернет-магазину и рознице

Покупателям важны условия доставки товара — это уже аксиома. Будущий клиент сделает заказ там, где выгоднее по скорости и деньгам. А еще есть сервис: как ведет себя курьер, каковы условия оплаты, интересуется ли компания удовлетворенностью клиента после доставки.

У крупного бизнеса чаще всего есть транспортное подразделение и собственные логисты. На каждый чих прописаны стандарты, а процессы автоматизированы. А что с малым бизнесом?

В небольших торговых компаниях при организации доставки сразу встает куча вопросов. Ключевые мы рассмотрим в этой статье. Создать свою службу или заключить договор с подрядчиком, как контролировать курьеров, как совместить товарный учет и доставку.

Это практические советы от эксперта с расчетом рентабельности доставки — подойдут и для розничного магазина, и для онлайн-торговли.

Что входит в доставку товара и кому она нужна

Казалось бы, очевидный вопрос, но только на первый взгляд. На самом деле это целый комплекс. Обработать заказ, упаковать его по всем правилам, привезти клиенту, отразить операцию в учете. На каждом этапе нужны свои навыки, а главное, скорость.

Если вы не самозанятый, придется кого-то нанимать. Заниматься этим самостоятельно = потеря времени и риск ошибок.

Интернет-магазины априори связаны с доставкой. Но не только. Возьмем офлайн-розницу. Продажа стройматериалов, зоотоваров, косметики и средств гигиены, одежды и обуви, некоторых продуктов, книг, цветов. Список можно продолжать очень долго.

Почти у всех есть сайт, сообщество в соцсетях, как минимум аккаунт в каком-либо мессенджере. Соответственно, клиенты могут оформить там заказ, и если к нему «прикручена» возможность доставки, то это +1 к принятию решения в пользу магазина.

Как это организовать — разберем разные варианты.

Разные виды доставки товаров

Чем больше у интернет-магазина способов доставки, тем выше вероятность покупки. Предлагайте 2-3 варианта доставки, например, самовывоз, постамат или курьер.

Варианты доставки в Читай-городе

Самовывоз = вывоз из офиса или розничной точки

Работает так: клиент приезжает в магазин, когда ему удобно и забирает товар.

Организовать пункт самовывоза можно на складе интернет-магазина, в розничном магазине, в офисах курьерских служб и транспортных компаний. Но если пункт выдачи находится на другом конце города, скорее клиент выберет курьера или другой магазин.

Постаматы

Постамат — это посылочный терминал, где хранят оплаченные товары. Выглядит он так:

Схема работы: вы привозите товар в постамат и кладете в ячейку. Покупатель приходит в терминал в удобное время и забирает посылку, введя уникальный код.

Постаматы ставят в людных местах: торговых центрах, магазинах. Хорошее решение для интернет-магазина — дешево и просто, но подходит для крупных городов.

Доставка Почтой России

Доставка для интернет-магазина через почту довольно проста: вы получаете заказ, упаковываете, взвешиваете товары, несете на почту и отсылаете. Cрок доставки по России от 1 до 10 дней.

Доставка почтой подходит, если ваши клиенты — жители небольших городов и поселков.

Свой курьер

Подходит, когда у магазина есть четкое понимание объема работы на неделю. Для работы потребуются дополнительные вложения на зарплату курьеру и логисту, нужно создать систему приема и обработки заказов, горячую линию поддержки курьеров и покупателей, а также механизм оповещения, купить онлайн-кассу и терминал для оплаты. Для начинающего бизнеса затраты на создание службы доставки могут быть критичными.

Курьерская служба

Курьерская доставка — отличное решение для крупных городов.

На старте дорого нанимать собственных курьеров, поэтому доставку лучше отдать на аутсорсинг. Стоимость доставки по России у СДЭК, например, от 125 рублей и 2 дня, у Яндекс Доставки — в течение часа, цена зависит от веса посылки, расстояния и дорожной обстановки.

Фулфилмент

Фулфилмент — это весь комплекс по доставке товаров. Услугу оказывают специальные компании: фулфилмент-оператор получает товар, хранит, формирует заказы, упаковывает посылки, занимается возвратами, информирует покупателей о статусах заказов.

Плюсы и минусы способов доставки

В таблице собрали все преимущества и недостатки каждого способа доставки.

Способ доставки ✅ Плюсы ❌ Минусы Самовывоз бесплатно или значительно дешевле;

не нужно ждать курьера;

можно без спешки посмотреть товар;

высокое качество обслуживания;

разные способы оплаты. может измениться адрес пункта выдачи;

не всегда удобно расположен;

нужно нести товар самому, особенно актуально, если заказали крупногабаритный или тяжелый товар. Постаматы удобный график работы;

нет очередей;

нет контакта с курьерами;

удобно расположены;

не нужны документы. небольшие размеры ячеек;

зависит от графика работы ТЦ или магазина;

нет примерки и частичного выкупа;

короткий срок хранения. Почта России работает там, где нет других вариантов доставки;

дешево;

долгое хранение;

удобно отслеживать. доставка чуть дольше, чем у других;

очереди. Свой курьер можно подбирать персонал под свои требования;

понимание потребностей клиентов. дорого;

контроль доставки. Курьерская служба не нужно никуда ходить;

экономия времени;

можно заказать большие и тяжелые товары. дорогая доставка;

неудобный график работы курьеров;

невозможно спланировать свое время. Фулфилмент заказы обрабатываются и доставляются быстрее;

не нужен склад;

не надо продумывать логистику;

возможность масштабировать бизнес;

самовывоз со склада подрядчика. продавец не может проверить сроки/качество/состояние товара;

ошибки в работе склада: неверная упаковка или не тот штрихкод.

Что выбрать: доставлять самостоятельно или заключить с кем-то договор, зависит от вашего бюджета. Подробный расчет рентабельности доставки ниже.

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Как организовать доставку своими силами

Выбор способов доставки зависит от вида товаров. Для магазина одежды вполне сгодится постамат, а для доставки бытовой техники, готовой еды и букетов — нет.

Прежде чем организовывать доставку, проанализируйте:

какие способы доставки удобны покупателям;

сроки и области доставки;

какой вес и размер посылок;

нужны ли покупателям дополнительные услуги. Например, кассовое обслуживание, примерка, частичный выкуп или подъем на этаж.

Ответы на вопросы дадут вам четкое понимание, как доставлять товар покупателю. А дальше уже отталкивайтесь от расходов.

Сколько тратить на доставку

Расчет издержек — обязательный этап в выборе типа доставки. Для начинающих предпринимателей стоимость доставки будет играть ключевую роль при выборе способа.

Затраты на доставку включают в себя:

стоимость товарных позиций;

сумма страхового возмещения;

цена упаковки — коробки, пакеты;

оплата услуг специалистов, например курьеров, водителей или грузчиков;

аренду или покупку автомобиля.

Подсчитав все затраты, можно определить выгодный способ доставки для вашего бизнеса.

Выгодна ли «бесплатная» доставка

Бесплатная доставка, которую предлагает бизнес, фактически таковой не является — покупатель все равно оплачивает ее. Обычно ее стоимость включена в цену товара и не выделяется отдельной строкой в чеке.

Чтобы клиенту бесплатно доставили покупку, надо заказать товары на сумму выше установленной. В каждом магазине свой порог, но чаще всего встречается сумма 1 000 — 5 000 рублей.

Бесплатная доставка привлекает больше покупателей и может быть выгодна для продавца.

Расчет рентабельности — первый вариант

Количество заказов в день — 6.

Средний чек заказа — 3 000 рублей.

Затраты на курьера — 450 рублей за заказ.

Прибыль — 15% за каждый заказ.

Рассчитаем рентабельность:

Доход: 6×3 000 = 18 000 рублей;

Расходы на доставку: 6×450 = 2 700 рублей;

Валовая прибыль: 18 000×15% = 2 700 рублей;

Чистая прибыль: 2 700 — 2 700 = 0 рублей.

В таком случае бесплатная доставка делает бизнес нерентабельным.

Чтобы получить чистую прибыль, например в 2 000 рублей, надо увеличить средний чек, а валовая прибыль должна быть 4 700 рублей.

4 700 — 2 700 = 2 000 руб.

Рассчитываем доход:

4 700 рублей и 15% рентабельности при 6 бесплатных доставках = 31 333 рублей.

При 6 доставках в день для получения чистой прибыли 2 000 рублей при бесплатной услуге средний чек заказа должен быть 5 222 рублей.

Расчет рентабельности — второй вариант

Количество заказов в день — 10.

Чистую прибыль бизнес хочет увеличить до 4 000 рублей.

Рассчитаем сумму среднего чека:

Расходы на доставку: 10×450 = 4 500 рублей.

Чистая прибыль: 4 000 рублей.

Валовая прибыль: 4 500+ 4 000= 8 500 руб.

Доход при 15% рентабельности и 10 бесплатных доставках = 56 700 руб.

Средний чек заказа — 5 670 рублей.

Средний чек вырос незначительно, а прибыль — в 2 раза, количество бесплатных доставок выросло в 1,7 раза.

Расчет рентабельности — третий вариант

Количество доставок в день — 10.

Получение чистой прибыли — 4 000 рублей.

Рост рентабельности — до 25%.

Рассчитаем средний чек:

Расходы на доставку: 10×450 = 4 500 рублей.

Чистая прибыль: 4 000 рублей.

Рентабельность — 25%.

Валовая прибыль: 4 500+ 4 000 = 8 500 рублей.

Доход при 25% рентабельности и 10 бесплатных доставках = 34 000 рублей.

При 10 бесплатных доставках в день для получения чистой прибыли в 4 000 рублей средний чек заказа составит 3 400 рублей. Чем ниже средний чек, тем выше вероятность роста числа клиентов.

При правильно рассчитанной рентабельности бесплатная доставка не превратится в мышеловку.

Для управления службой доставки поможет МойСклад — есть готовая интеграция с приложением Маппа. Вы видите всю необходимую информацию о заказах.

На карте в этом примере отображаются только заказы в зоне «Запад» — их можно перенести в маршрутный лист.

На карте удобно отслеживать курьеров.

В видеоинструкции показали, как настроить работу, создавать маршрутные листы и контролировать курьеров.

Сервис поможет: распределять заказы по собственным курьерам и водителям;

строить оптимальные маршруты;

рассчитать километраж и время в пути;

отслеживать водителей и выездных сотрудников на интерактивной карте. Попробовать МойСклад

Организация доставки с помощью сторонней компании

Бизнесу выгоднее и проще всего отдать доставку на аутсорсинг. Далее рассмотрим популярные модели сотрудничества — фулфилмент и курьерские службы — и сравним их.

Фулфилмент

Кому подойдет:

стартапу или небольшому магазину;

интернет-магазину;

селлерам на маркетплейсах;

оптовой торговле;

розничной торговле;

производителям.

Подходит всем, у кого есть складские операции. В таблице — популярные фулфилмент-операторы, с их возможностями и примерными ценами.

Название Стоимость Возможности География СДЭК от 135 рублей — Москва и область,

от 210 рублей — Россия хранение товаров;

прием и комплектация заказов;

доставка покупателям;

получение оплаты;

работа с возвратами;

проверка качества товаров от поставщика;

доставка до маркетплейсов. Склады в: России — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмени, Казани, Уфа, Нижний Новгород, Красноярск, Грозный, Махачкала, Краснодар и др. крупные города.

Казахстане — Астане, Алма-Ате.

Армении — Ереване.

Беларуси — Минске.

Азербайджане — Баку.

Турции — Стамбуле.

Китае — Шанхае.

Италия — Милан. Почта России По запросу хранение;

прием товаров на склад;

упаковка товаров и партий;

передача в доставку;

размещение на складе. Дополнительные опции: упаковка, вложение рекламной продукции и пр. Четыре фулфилмент-центра — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске. Продавцы могут сдать товары партиями или поштучно в 38 000 отделений Почты. Бета Про Стоимость услуг рассчитывается индивидуально. Примерные цены: Приемка — от 15 р./коробка.

Хранение — от 7,56 р./коробка или от 0,14 р./шт. в сутки.

Комплектация отправления — от 60 р./заказ (до трех вложений).

Работа с возвратами — от 22,5 р./заказ. Полный цикл складских и логистических операций: от приемки и хранения товаров до доставки готовых заказов. Кросс-докинг — прием, комплектация и отправка заказов до покупателей без хранения товаров на складе. Два склада: Москва, Подольск

Курьерская служба

Удобно организовывать доставку через крупные и мелкие компании со штатом курьеров.

Оплата товара может производиться в момент оформления заказа или при выдаче, посредники принимают платежи как наличными, так и банковской картой. Сравним курьерские доставки по стоимости и срокам. Для примера расчета стоимости доставки возьмем Москву, груз — коробка весом 5 кг.

Название компании Стоимость Что входит в стоимость Срок доставки Boxberry от отделения до отделения — 192,5 рубля,

от отделения до двери — 342,5 рубля. СМС-код получателя

Пост_Страховой сбор

Пост_Выдача отправлений без вскрытия От 1 дня Яндекс Доставка 456 рублей — курьером до двери Самопривоз в пункт выдачи или сортировочный центр

Звонки и СМС информирование получателей

Трекинг в приложении Яндекс GO

3 попытки доставки курьером до двери

Перевод наложенного платежа на следующий день после оплаты

Многоместные заказы

Перенос доставки От 1 часа PONY EXPRESS 516 рублей Бесконтактная доставка

Защита от рисков 1-3 рабочих дня

У МоегоСклада есть готовые интеграции со СДЭК, Деловыми Линиями, Boxberry, Почтой России и другими операторами. Ключевые возможности сервиса: расчет стоимости доставки и выбор пунктов выдачи на карте;

установка скидок и наценок в зависимости от региона покупателя;

автоматическое создание и печать транспортных накладных и этикеток;

отслеживание статусов отправлений, контроль возвратов. Взаиморасчеты со службами доставки. Попробовать МойСклад

На что обратить внимание: риски и ошибки при работе с подрядчиками

Основные ошибки при выборе логистической службы:

Ориентироваться только на цену. Узнайте, что входит в стоимость доставки. Например, клиенты могут заказывать доставку к определенному времени, а в транспортной компании услуга оплачивается отдельно. Если вы продаете одежду или обувь, то покупатель будет заказывать больше товаров разных размеров и возвращать неподошедшее. Выбирайте компанию по стоимости этой услуги.

Ориентироваться на скорость доставки. Дайте покупателю выбор, когда получить товар — через неделю и за сто рублей, или завтра, но за тысячу.

Отказ от наложенного платежа. Если дать клиенту возможность заплатить после того, как он посмотрит товар, шанс на заказ повышается. Но при наложенном платеже повышается процент невыкупа — когда покупатель посмотрит товар и откажется от сделки.

Доставлять туда, где больше покупают. Чтобы масштабировать бизнес и увеличить оборот, отправляйте товары не только в города-миллионники.

Работать только с одной компанией. Эффективнее одновременно работать с 2-3 компаниями. Так вы расширите возможности для покупателей: они смогут заказывать товары в разные регионы и выбирать удобные сроки доставки.

Ограничить способы получения заказов. Предлагайте покупателям несколько вариантов доставки, например самовывоз, постамат или курьер.

Чек-лист по выбору курьерской службы

Уточните у менеджера:

Какие уведомления получает клиент, какими способами и сколько это стоит.

Есть ли бесплатная интеграция.

Запросите тарифы на услуги доставки для интернет-магазина.

Уточните способы доставки.

Какие есть дополнительные услуги и сервисы.

Какие есть партнерские программы.

Проверить самостоятельно

Есть ли на сайте виджет ПВЗ, внимательно изучите охват регионов и обратите внимание на самые дальние.

Оформите тестовые 2–3 заказа для разных вариантов доставки. Оцените своевременность, сервис, работу курьера, ПВЗ, Постамата.

Позвоните в колл-центр для выяснения 2–3 вопросов о местонахождении посылки и работе самой курьерской службы.

Зайдите на сайт, сделайте заказ и отследите посылку.

Попросите инструкцию к своему личному кабинету, проверьте, удобно ли им пользоваться.

Зайдите в чат поддержки, оцените скорость и качество ответов оператора.

Для успешного бизнеса важно не только вовремя доставлять товар покупателю, но и вести товарный учет.

В сервисе МойСклад есть все, что нужно для автоматизации торговли. Вы всегда будете видеть фактические остатки на складе, своевременно планировать закупки, следить за движением денег и товаров, а также легко проводить инвентаризации и контролировать сотрудников.

Подходит как для офлайн-розницы, так и для онлайн‑торговли. Поддерживает требования 54-ФЗ и обязательной маркировки товаров.

Избавиться от рутины и ошибок в учете поможет МойСклад. Есть бесплатный тариф без ограничений по времени.

Массовая загрузка и обновление товаров и цен

Контроль остатков с уведомлениями, что товар заканчивается

Автозаказы поставщикам на основании статистики продаж либо неснижаемого остатка

Интеграция со службами доставки, интернет-магазином, маркетплейсами, мессенждерами, онлайн-кассами и торговым оборудованием

Реальная прибыль по каждому товару с учетом возвратов, комиссий и прочих затрат

Быстрый старт, обучение, поддержка 24/7

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Источник: https://www.moysklad.ru/poleznoe/shkola-torgovli/kak-organizovat-dostavku-tovarov/

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