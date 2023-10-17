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Ведение бизнеса

Как организовать доставку товаров интернет-магазину и рознице

Покупателям важны условия доставки товара — это уже аксиома. Будущий клиент сделает заказ там, где выгоднее по скорости и деньгам. А еще есть сервис: как ведет себя курьер, каковы условия оплаты, интересуется ли компания удовлетворенностью клиента после доставки.
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Как организовать доставку товаров интернет-магазину и рознице
Иллюстрация: freepik/freepik

У крупного бизнеса чаще всего есть транспортное подразделение и собственные логисты. На каждый чих прописаны стандарты, а процессы автоматизированы. А что с малым бизнесом?

В небольших торговых компаниях при организации доставки сразу встает куча вопросов. Ключевые мы рассмотрим в этой статье. Создать свою службу или заключить договор с подрядчиком, как контролировать курьеров, как совместить товарный учет и доставку.

Это практические советы от эксперта с расчетом рентабельности доставки — подойдут и для розничного магазина, и для онлайн-торговли.

Что входит в доставку товара и кому она нужна

Казалось бы, очевидный вопрос, но только на первый взгляд. На самом деле это целый комплекс. Обработать заказ, упаковать его по всем правилам, привезти клиенту, отразить операцию в учете. На каждом этапе нужны свои навыки, а главное, скорость.

Если вы не самозанятый, придется кого-то нанимать. Заниматься этим самостоятельно = потеря времени и риск ошибок.

Интернет-магазины априори связаны с доставкой. Но не только. Возьмем офлайн-розницу. Продажа стройматериалов, зоотоваров, косметики и средств гигиены, одежды и обуви, некоторых продуктов, книг, цветов. Список можно продолжать очень долго.

Почти у всех есть сайт, сообщество в соцсетях, как минимум аккаунт в каком-либо мессенджере. Соответственно, клиенты могут оформить там заказ, и если к нему «прикручена» возможность доставки, то это +1 к принятию решения в пользу магазина.

Как это организовать — разберем разные варианты.

Разные виды доставки товаров

Чем больше у интернет-магазина способов доставки, тем выше вероятность покупки. Предлагайте 2-3 варианта доставки, например, самовывоз, постамат или курьер.

Варианты доставки в Читай-городе

Самовывоз = вывоз из офиса или розничной точки

Работает так: клиент приезжает в магазин, когда ему удобно и забирает товар.

Организовать пункт самовывоза можно на складе интернет-магазина, в розничном магазине, в офисах курьерских служб и транспортных компаний. Но если пункт выдачи находится на другом конце города, скорее клиент выберет курьера или другой магазин.

Постаматы

Постамат — это посылочный терминал, где хранят оплаченные товары. Выглядит он так:

Схема работы: вы привозите товар в постамат и кладете в ячейку. Покупатель приходит в терминал в удобное время и забирает посылку, введя уникальный код.

Постаматы ставят в людных местах: торговых центрах, магазинах. Хорошее решение для интернет-магазина — дешево и просто, но подходит для крупных городов.

Доставка Почтой России

Доставка для интернет-магазина через почту довольно проста: вы получаете заказ, упаковываете, взвешиваете товары, несете на почту и отсылаете. Cрок доставки по России от 1 до 10 дней.

Доставка почтой подходит, если ваши клиенты — жители небольших городов и поселков.

Свой курьер

Подходит, когда у магазина есть четкое понимание объема работы на неделю. Для работы потребуются дополнительные вложения на зарплату курьеру и логисту, нужно создать систему приема и обработки заказов, горячую линию поддержки курьеров и покупателей, а также механизм оповещения, купить онлайн-кассу и терминал для оплаты. Для начинающего бизнеса затраты на создание службы доставки могут быть критичными.

Курьерская служба

Курьерская доставка — отличное решение для крупных городов.

На старте дорого нанимать собственных курьеров, поэтому доставку лучше отдать на аутсорсинг. Стоимость доставки по России у СДЭК, например, от 125 рублей и 2 дня, у Яндекс Доставки — в течение часа, цена зависит от веса посылки, расстояния и дорожной обстановки.

Фулфилмент

Фулфилмент — это весь комплекс по доставке товаров. Услугу оказывают специальные компании: фулфилмент-оператор получает товар, хранит, формирует заказы, упаковывает посылки, занимается возвратами, информирует покупателей о статусах заказов.

Плюсы и минусы способов доставки

В таблице собрали все преимущества и недостатки каждого способа доставки.

Способ доставки

✅ Плюсы

❌ Минусы

Самовывоз

  • бесплатно или значительно дешевле;

  • не нужно ждать курьера;

  • можно без спешки посмотреть товар;

  • высокое качество обслуживания;

  • разные способы оплаты.

  • может измениться адрес пункта выдачи;

  • не всегда удобно расположен;

  • нужно нести товар самому, особенно актуально, если заказали крупногабаритный или тяжелый товар.

Постаматы

  • удобный график работы;

  • нет очередей;

  • нет контакта с курьерами;

  • удобно расположены;

  • не нужны документы.

  • небольшие размеры ячеек;

  • зависит от графика работы ТЦ или магазина;

  • нет примерки и частичного выкупа;

  • короткий срок хранения.

Почта России

  • работает там, где нет других вариантов доставки;

  • дешево;

  • долгое хранение;

  • удобно отслеживать.

  • доставка чуть дольше, чем у других;

  • очереди.

Свой курьер

  • можно подбирать персонал под свои требования;

  • понимание потребностей клиентов.

  • дорого;

  • контроль доставки.

Курьерская служба

  • не нужно никуда ходить;

  • экономия времени;

  • можно заказать большие и тяжелые товары.

  • дорогая доставка;

  • неудобный график работы курьеров;

  • невозможно спланировать свое время.

Фулфилмент

  • заказы обрабатываются и доставляются быстрее;

  • не нужен склад;

  • не надо продумывать логистику;

  • возможность масштабировать бизнес;

  • самовывоз со склада подрядчика.

  • продавец не может проверить сроки/качество/состояние товара;

  • ошибки в работе склада: неверная упаковка или не тот штрихкод.

Что выбрать: доставлять самостоятельно или заключить с кем-то договор, зависит от вашего бюджета. Подробный расчет рентабельности доставки ниже.

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Как организовать доставку своими силами

Выбор способов доставки зависит от вида товаров. Для магазина одежды вполне сгодится постамат, а для доставки бытовой техники, готовой еды и букетов — нет.

Прежде чем организовывать доставку, проанализируйте:

  • какие способы доставки удобны покупателям;

  • сроки и области доставки;

  • какой вес и размер посылок;

  • нужны ли покупателям дополнительные услуги. Например, кассовое обслуживание, примерка, частичный выкуп или подъем на этаж.

Ответы на вопросы дадут вам четкое понимание, как доставлять товар покупателю. А дальше уже отталкивайтесь от расходов.

Сколько тратить на доставку

Расчет издержек — обязательный этап в выборе типа доставки. Для начинающих предпринимателей стоимость доставки будет играть ключевую роль при выборе способа.

Затраты на доставку включают в себя:

  • стоимость товарных позиций;

  • сумма страхового возмещения;

  • цена упаковки — коробки, пакеты;

  • оплата услуг специалистов, например курьеров, водителей или грузчиков;

  • аренду или покупку автомобиля.

Подсчитав все затраты, можно определить выгодный способ доставки для вашего бизнеса.

Выгодна ли «бесплатная» доставка

Бесплатная доставка, которую предлагает бизнес, фактически таковой не является — покупатель все равно оплачивает ее. Обычно ее стоимость включена в цену товара и не выделяется отдельной строкой в чеке.

Чтобы клиенту бесплатно доставили покупку, надо заказать товары на сумму выше установленной. В каждом магазине свой порог, но чаще всего встречается сумма 1 000 — 5 000 рублей.

Бесплатная доставка привлекает больше покупателей и может быть выгодна для продавца.

Расчет рентабельности — первый вариант

  • Количество заказов в день — 6.

  • Средний чек заказа — 3 000 рублей.

  • Затраты на курьера — 450 рублей за заказ.

  • Прибыль — 15% за каждый заказ.

Рассчитаем рентабельность:

  • Доход: 6×3 000 = 18 000 рублей;

  • Расходы на доставку: 6×450 = 2 700 рублей;

  • Валовая прибыль: 18 000×15% = 2 700 рублей;

  • Чистая прибыль: 2 700 — 2 700 = 0 рублей.

В таком случае бесплатная доставка делает бизнес нерентабельным.

Чтобы получить чистую прибыль, например в 2 000 рублей, надо увеличить средний чек, а валовая прибыль должна быть 4 700 рублей.

  • 4 700 — 2 700 = 2 000 руб.

Рассчитываем доход:

  • 4 700 рублей и 15% рентабельности при 6 бесплатных доставках = 31 333 рублей.

При 6 доставках в день для получения чистой прибыли 2 000 рублей при бесплатной услуге средний чек заказа должен быть 5 222 рублей.

Расчет рентабельности — второй вариант

  • Количество заказов в день — 10.

  • Чистую прибыль бизнес хочет увеличить до 4 000 рублей.

Рассчитаем сумму среднего чека:

  • Расходы на доставку: 10×450 = 4 500 рублей.

  • Чистая прибыль: 4 000 рублей.

  • Валовая прибыль: 4 500+ 4 000= 8 500 руб.

  • Доход при 15% рентабельности и 10 бесплатных доставках = 56 700 руб.

  • Средний чек заказа — 5 670 рублей.

Средний чек вырос незначительно, а прибыль — в 2 раза, количество бесплатных доставок выросло в 1,7 раза.

Расчет рентабельности — третий вариант

  • Количество доставок в день — 10.

  • Получение чистой прибыли — 4 000 рублей.

  • Рост рентабельности — до 25%.

Рассчитаем средний чек:

  • Расходы на доставку: 10×450 = 4 500 рублей.

  • Чистая прибыль: 4 000 рублей.

  • Рентабельность — 25%.

  • Валовая прибыль: 4 500+ 4 000 = 8 500 рублей.

  • Доход при 25% рентабельности и 10 бесплатных доставках = 34 000 рублей.

При 10 бесплатных доставках в день для получения чистой прибыли в 4 000 рублей средний чек заказа составит 3 400 рублей. Чем ниже средний чек, тем выше вероятность роста числа клиентов.

При правильно рассчитанной рентабельности бесплатная доставка не превратится в мышеловку.

Для управления службой доставки поможет МойСклад — есть готовая интеграция с приложением Маппа. Вы видите всю необходимую информацию о заказах.

На карте в этом примере отображаются только заказы в зоне «Запад» — их можно перенести в маршрутный лист.

На карте удобно отслеживать курьеров.

В видеоинструкции показали, как настроить работу, создавать маршрутные листы и контролировать курьеров.

Сервис поможет:

  • распределять заказы по собственным курьерам и водителям;

  • строить оптимальные маршруты;

  • рассчитать километраж и время в пути;

  • отслеживать водителей и выездных сотрудников на интерактивной карте.

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Организация доставки с помощью сторонней компании

Бизнесу выгоднее и проще всего отдать доставку на аутсорсинг. Далее рассмотрим популярные модели сотрудничества — фулфилмент и курьерские службы — и сравним их.

Фулфилмент

Кому подойдет:

  • стартапу или небольшому магазину;

  • интернет-магазину;

  • селлерам на маркетплейсах;

  • оптовой торговле;

  • розничной торговле;

  • производителям.

Подходит всем, у кого есть складские операции. В таблице — популярные фулфилмент-операторы, с их возможностями и примерными ценами.

Название

Стоимость

Возможности

География

СДЭК

  • от 135 рублей — Москва и область,

  • от 210 рублей — Россия

  • хранение товаров;

  • прием и комплектация заказов;

  • доставка покупателям;

  • получение оплаты;

  • работа с возвратами;

  • проверка качества товаров от поставщика;

  • доставка до маркетплейсов.

Склады в:

  • России — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмени, Казани, Уфа, Нижний Новгород, Красноярск, Грозный, Махачкала, Краснодар и др. крупные города.

  • Казахстане — Астане, Алма-Ате.

  • Армении — Ереване.

  • Беларуси — Минске.

  • Азербайджане — Баку.

  • Турции — Стамбуле.

  • Китае — Шанхае.

  • Италия — Милан.

Почта России

По запросу

  • хранение;

  • прием товаров на склад;

  • упаковка товаров и партий;

  • передача в доставку;

  • размещение на складе.

Дополнительные опции: упаковка, вложение рекламной продукции и пр.

Четыре фулфилмент-центра — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.

Продавцы могут сдать товары партиями или поштучно в 38 000 отделений Почты.

Бета Про

Стоимость услуг рассчитывается индивидуально.

Примерные цены:

  • Приемка — от 15 р./коробка.

  • Хранение — от 7,56 р./коробка или от 0,14 р./шт. в сутки.

  • Комплектация отправления — от 60 р./заказ (до трех вложений).

  • Работа с возвратами — от 22,5 р./заказ.

Полный цикл складских и логистических операций: от приемки и хранения товаров до доставки готовых заказов.

Кросс-докинг — прием, комплектация и отправка заказов до покупателей без хранения товаров на складе.

Два склада: Москва, Подольск

Курьерская служба

Удобно организовывать доставку через крупные и мелкие компании со штатом курьеров.

Оплата товара может производиться в момент оформления заказа или при выдаче, посредники принимают платежи как наличными, так и банковской картой. Сравним курьерские доставки по стоимости и срокам. Для примера расчета стоимости доставки возьмем Москву, груз — коробка весом 5 кг.

Название компании

Стоимость

Что входит в стоимость

Срок доставки

Boxberry

  • от отделения до отделения — 192,5 рубля,

  • от отделения до двери — 342,5 рубля.

  • СМС-код получателя

  • Пост_Страховой сбор

  • Пост_Выдача отправлений без вскрытия

От 1 дня

Яндекс Доставка

456 рублей — курьером до двери

  • Самопривоз в пункт выдачи или сортировочный центр

  • Звонки и СМС информирование получателей

  • Трекинг в приложении Яндекс GO

  • 3 попытки доставки курьером до двери

  • Перевод наложенного платежа на следующий день после оплаты

  • Многоместные заказы

  • Перенос доставки

От 1 часа

PONY EXPRESS

516 рублей

  • Бесконтактная доставка

  • Защита от рисков

1-3 рабочих дня

У МоегоСклада есть готовые интеграции со СДЭК, Деловыми Линиями, Boxberry, Почтой России и другими операторами.

Ключевые возможности сервиса:

  • расчет стоимости доставки и выбор пунктов выдачи на карте;

  • установка скидок и наценок в зависимости от региона покупателя;

  • автоматическое создание и печать транспортных накладных и этикеток;

  • отслеживание статусов отправлений, контроль возвратов. Взаиморасчеты со службами доставки.

Попробовать МойСклад

На что обратить внимание: риски и ошибки при работе с подрядчиками

Основные ошибки при выборе логистической службы:

  • Ориентироваться только на цену. Узнайте, что входит в стоимость доставки. Например, клиенты могут заказывать доставку к определенному времени, а в транспортной компании услуга оплачивается отдельно. Если вы продаете одежду или обувь, то покупатель будет заказывать больше товаров разных размеров и возвращать неподошедшее. Выбирайте компанию по стоимости этой услуги.

  • Ориентироваться на скорость доставки. Дайте покупателю выбор, когда получить товар — через неделю и за сто рублей, или завтра, но за тысячу.

  • Отказ от наложенного платежа. Если дать клиенту возможность заплатить после того, как он посмотрит товар, шанс на заказ повышается. Но при наложенном платеже повышается процент невыкупа — когда покупатель посмотрит товар и откажется от сделки.

  • Доставлять туда, где больше покупают. Чтобы масштабировать бизнес и увеличить оборот, отправляйте товары не только в города-миллионники.

  • Работать только с одной компанией. Эффективнее одновременно работать с 2-3 компаниями. Так вы расширите возможности для покупателей: они смогут заказывать товары в разные регионы и выбирать удобные сроки доставки.

  • Ограничить способы получения заказов. Предлагайте покупателям несколько вариантов доставки, например самовывоз, постамат или курьер.

Чек-лист по выбору курьерской службы

Уточните у менеджера:

  • Какие уведомления получает клиент, какими способами и сколько это стоит.

  • Есть ли бесплатная интеграция.

  • Запросите тарифы на услуги доставки для интернет-магазина.

  • Уточните способы доставки.

  • Какие есть дополнительные услуги и сервисы.

  • Какие есть партнерские программы.

Проверить самостоятельно

  • Есть ли на сайте виджет ПВЗ, внимательно изучите охват регионов и обратите внимание на самые дальние.

  • Оформите тестовые 2–3 заказа для разных вариантов доставки. Оцените своевременность, сервис, работу курьера, ПВЗ, Постамата.

  • Позвоните в колл-центр для выяснения 2–3 вопросов о местонахождении посылки и работе самой курьерской службы.

  • Зайдите на сайт, сделайте заказ и отследите посылку.

  • Попросите инструкцию к своему личному кабинету, проверьте, удобно ли им пользоваться.

  • Зайдите в чат поддержки, оцените скорость и качество ответов оператора.

Для успешного бизнеса важно не только вовремя доставлять товар покупателю, но и вести товарный учет.

В сервисе МойСклад есть все, что нужно для автоматизации торговли. Вы всегда будете видеть фактические остатки на складе, своевременно планировать закупки, следить за движением денег и товаров, а также легко проводить инвентаризации и контролировать сотрудников.

Подходит как для офлайн-розницы, так и для онлайн‑торговли. Поддерживает требования 54-ФЗ и обязательной маркировки товаров.

Избавиться от рутины и ошибок в учете поможет МойСклад. Есть бесплатный тариф без ограничений по времени.

  • Массовая загрузка и обновление товаров и цен

  • Контроль остатков с уведомлениями, что товар заканчивается

  • Автозаказы поставщикам на основании статистики продаж либо неснижаемого остатка

  • Интеграция со службами доставки, интернет-магазином, маркетплейсами, мессенждерами, онлайн-кассами и торговым оборудованием

  • Реальная прибыль по каждому товару с учетом возвратов, комиссий и прочих затрат

  • Быстрый старт, обучение, поддержка 24/7

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Источник: https://www.moysklad.ru/poleznoe/shkola-torgovli/kak-organizovat-dostavku-tovarov/

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Комментарии

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    В мини-курсе рассказываем, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС.

    Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс
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