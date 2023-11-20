Как бизнесу выйти на Авито и упростить торговлю

Какой бюджет нужен, чтобы открыть магазин, и что площадка предлагает продавцам для продвижения — расскажут эксперты из Авито.
Также узнаете как массово загружать товары и цены и как управлять ими «на автомате».
Записаться на бесплатный вебинар 23 ноября в 11:00 мск
Что вы узнаете на вебинаре
Как вовремя обновлять цены и следить за остатками при 100+ товарах.
Каков оптимальный бюджет для тестирования продаж на Авито.
Как конкурировать с другими продавцами без демпинга цен.
Правильная карточка товара: чек-лист для хорошего объявления.
Программа вебинара
11:00 — 11:45, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.
МойСклад | Автоматизация и аналитика торговли на Авито.
Ключевые процессы учета: управление товарами, остатками, скидками, массовое редактирование цен, аналитика.
Как на Авито автоматически контролировать наличие товаров, отслеживать остатки, обновлять описание.
Обзор приложения «Выгрузка в Авито»: массовая загрузка товаров, работа с шаблонами товарных категорий.
Аналитика онлайн-продаж в МоемСкладе: различные варианты отчетов по товарам, сотрудникам, каналам продаж, настройка фильтров для сегментации.
Как автоматические сценарии экономят время на выполнении заказов, снижают процент отмен и ошибок.
11:45 — 12:30, Мария Разводова, руководитель группы привлечения клиентов Авито.
Авито | Аналитика, продвижение и автоматизация продаж.
Обзор категорий «Одежда» и «Автозапчасти». Какие товары продавались лучше всего в 2023 году.
Какой оптимальный бюджет для тестирования продаж на Авито.
Работает ли массовый постинг объявлений?
Как работать с инструментами аналитики спроса и делать выводы, основанные на данных.
Профессиональные инструменты для бизнеса: как продвигать товары.
Как Автозагрузка помогает автоматизировать бизнес: особенности и настройки.
12:30 — 13:00:
Эксперт по работе с Авито | Разбор объявлений участников вебинара.
Готовим карточку товара правильно: чек-лист хорошего объявления.
Оформляем профиль компании. Как вызвать доверие у потенциального покупателя.
Разбор объявлений и профилей компаний участников вебинара.
Записаться на бесплатный вебинар 23 ноября в 11:00 мск
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