Как бизнесу выйти на Авито и упростить торговлю

Если вы начинающий предприниматель, быстро стартовать без сайта можно на Авито. А для действующего бизнеса — это дополнительный канал продаж.

Какой бюджет нужен, чтобы открыть магазин, и что площадка предлагает продавцам для продвижения — расскажут эксперты из Авито.

Также узнаете как массово загружать товары и цены и как управлять ими «на автомате».

Записаться на бесплатный вебинар 23 ноября в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

Как вовремя обновлять цены и следить за остатками при 100+ товарах.

Каков оптимальный бюджет для тестирования продаж на Авито.

Как конкурировать с другими продавцами без демпинга цен.

Правильная карточка товара: чек-лист для хорошего объявления.

Программа вебинара

11:00 — 11:45, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

МойСклад | Автоматизация и аналитика торговли на Авито.

Ключевые процессы учета: управление товарами, остатками, скидками, массовое редактирование цен, аналитика.

Как на Авито автоматически контролировать наличие товаров, отслеживать остатки, обновлять описание.

Обзор приложения «Выгрузка в Авито»: массовая загрузка товаров, работа с шаблонами товарных категорий.

Аналитика онлайн-продаж в МоемСкладе: различные варианты отчетов по товарам, сотрудникам, каналам продаж, настройка фильтров для сегментации.

Как автоматические сценарии экономят время на выполнении заказов, снижают процент отмен и ошибок.

11:45 — 12:30, Мария Разводова, руководитель группы привлечения клиентов Авито.

Авито | Аналитика, продвижение и автоматизация продаж.

Обзор категорий «Одежда» и «Автозапчасти». Какие товары продавались лучше всего в 2023 году.

Какой оптимальный бюджет для тестирования продаж на Авито.

Работает ли массовый постинг объявлений?

Как работать с инструментами аналитики спроса и делать выводы, основанные на данных.

Профессиональные инструменты для бизнеса: как продвигать товары.

Как Автозагрузка помогает автоматизировать бизнес: особенности и настройки.

12:30 — 13:00:

Эксперт по работе с Авито | Разбор объявлений участников вебинара.

Готовим карточку товара правильно: чек-лист хорошего объявления.

Оформляем профиль компании. Как вызвать доверие у потенциального покупателя.

Разбор объявлений и профилей компаний участников вебинара.

Записаться на бесплатный вебинар 23 ноября в 11:00 мск

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: LjN8KSYzw