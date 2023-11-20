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Ведение бизнеса

Как бизнесу выйти на Авито и упростить торговлю

Если вы начинающий предприниматель, быстро стартовать без сайта можно на Авито. А для действующего бизнеса — это дополнительный канал продаж.
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Как бизнесу выйти на Авито и упростить торговлю
Иллюстрация: KamranAydinov/freepik

Какой бюджет нужен, чтобы открыть магазин, и что площадка предлагает продавцам для продвижения — расскажут эксперты из Авито.

Также узнаете как массово загружать товары и цены и как управлять ими «на автомате».

Записаться на бесплатный вебинар 23 ноября в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

  • Как вовремя обновлять цены и следить за остатками при 100+ товарах.

  • Каков оптимальный бюджет для тестирования продаж на Авито.

  • Как конкурировать с другими продавцами без демпинга цен.

  • Правильная карточка товара: чек-лист для хорошего объявления.

Программа вебинара

11:00 — 11:45, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

МойСклад | Автоматизация и аналитика торговли на Авито.

  • Ключевые процессы учета: управление товарами, остатками, скидками, массовое редактирование цен, аналитика.

  • Как на Авито автоматически контролировать наличие товаров, отслеживать остатки, обновлять описание.

  • Обзор приложения «Выгрузка в Авито»: массовая загрузка товаров, работа с шаблонами товарных категорий.

  • Аналитика онлайн-продаж в МоемСкладе: различные варианты отчетов по товарам, сотрудникам, каналам продаж, настройка фильтров для сегментации.

  • Как автоматические сценарии экономят время на выполнении заказов, снижают процент отмен и ошибок.

11:45 — 12:30, Мария Разводова, руководитель группы привлечения клиентов Авито.

Авито | Аналитика, продвижение и автоматизация продаж.

  • Обзор категорий «Одежда» и «Автозапчасти». Какие товары продавались лучше всего в 2023 году.

  • Какой оптимальный бюджет для тестирования продаж на Авито.

  • Работает ли массовый постинг объявлений?

  • Как работать с инструментами аналитики спроса и делать выводы, основанные на данных.

  • Профессиональные инструменты для бизнеса: как продвигать товары.

  • Как Автозагрузка помогает автоматизировать бизнес: особенности и настройки.

12:30 — 13:00:

Эксперт по работе с Авито | Разбор объявлений участников вебинара.

  • Готовим карточку товара правильно: чек-лист хорошего объявления.

  • Оформляем профиль компании. Как вызвать доверие у потенциального покупателя.

  • Разбор объявлений и профилей компаний участников вебинара.

Записаться на бесплатный вебинар 23 ноября в 11:00 мск

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Комментарии

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