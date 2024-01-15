Что изменится для малого бизнеса в 2024 году: законодательство и торговля

Поможем разобраться в трендах FMCG торговли, как вовремя реагировать на изменение потребительского спроса и почему развитие собственной торговой марки — одно из главных направлений в 2024.
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Записаться на бесплатный вебинар 18 января в 11:00 мск
Что вы узнаете на вебинаре
Куда движется товарный рынок в 2024: изменение спроса и потребительских привычек.
Новые ставки по подакцизным товарам: все, что нужно знать.
Дедлайны по маркировке напитков, воды, одежды и других товаров: порядок действий.
Окончание перехода на ЕНС, новые правила уплаты налогов и сдачи деклараций для ИП и юрлиц.
Программа вебинара
11:00 — 11:30, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.
МойСклад | Маркировка товаров в 2024: к чему готовиться бизнесу
Новая волна маркировки одежды: что делать с остатками.
Как подготовиться к старту поэкземплярного учета пива при продаже на кассе.
Разрешительный режим на кассах. Почему продажа маркированной продукции будет автоматически блокироваться.
Маркировка безалкогольных напитков с 1 марта 2024. Кого касается и что нужно успеть сделать.
Маркировка детских игрушек, кормов для животных, икры осетровых и лососевых рыб: начало эксперимента.
Увеличение налоговых ставок подакцизных товаров. Сколько теперь платить.
11:30 — 11:55, Ирина Максюта, управляющий директор блока Маркетплейс в Модульбанке.
Модульбанк | Меры поддержки бизнеса в 2024
Федеральные программы поддержки бизнеса. Чем можно воспользоваться уже сейчас.
Региональные программы получения субсидий на примере ЦФО.
Кредитный брокер для селлера на маркетплейсах: кто это и чем может быть полезен.
11:55 — 12:20
Спикер уточняется | Изменение спроса и потребительских привычек на товарном рынке в 2024
Как отличается спрос на товары и динамика продаж в разных регионах России.
Перспективы небольшого производства: что делать для роста в 2024.
Почему развитие собственной торговой марки — одно из главных направлений в 2024.
12:20 — 12:55, Вера Бойцова, главный бухгалтер, эксперт по налогам в торговле
Эксперт по бухгалтерии и налогам | Новые правила уплаты налогов и сдачи деклараций для ИП и юрлиц в 2024
Новая форма декларации для ИП.
Окончание переходного периода на ЕНС и ЕНП в 2024.
Увеличение страховых взносов для ИП: сколько платить.
Изменение лимитов по доходам на УСН.
Как меняется налоговая ставка при переезде ИП в другой регион.
НДФЛ в 2024: порядок и сроки уплаты.
Записаться на бесплатный вебинар 18 января в 11:00 мск
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