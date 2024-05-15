Модный бизнес в 2024: от идеи до своего производства

Если вы производите, продаете или только планируете создать свою линейку одежды — этот вебинар для вас. Расскажем о трендах модного рынка, производстве и поведении покупателей.

Если вы заказываете пошив на стороне — узнаете, как удешевить продукцию с помощью производства в СНГ. Как правильно организовать сотрудничество — расскажет руководитель фабрики, работающий с Узбекистаном. А как маркировать импортные товары — представитель Честного ЗНАКа.

Если вы собираетесь или уже запустили свое производство — узнаете, как сократить издержки, правильно учитывать сырье, расходники и остатки, организовать вовремя снабжение, считать зарплату. Расскажут эксперты МоегоСклада и опытный технолог по организации производства.

Записаться на бесплатный вебинар 16 мая в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

Куда идет fashion-рынок в России: что происходит с покупательским спросом и где сейчас выгодно торговать.

Что нужно знать при работе с текстильной фабрикой в Узбекистане. Запуск тиража быстро и без ошибок.

Производство одежды в 2024: как выбрать оборудование и помещение, повысить производительность цеха.

Маркировка на производстве и при импорте — порядок действий. Ответы на вопросы от Честного ЗНАКа.

Программа вебинара

11:00 — 11:30, Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Beinopen.

Beinopen | Как меняется модный бизнес в 2024 году: на что обратить внимание:

Изменение fashion‑рынка в РФ: тренды, перспективы, состояние индустрии.

Получилось ли у локальных брендов занять свободные ниши после ухода международных компаний.

Покупатели возвращаются в офлайн. Влияние онлайн‑рекламы и силы бренда на покупки в рознице.

11:30 — 12:00, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

МойСклад | Управление продажами, производством, маркировкой в одном сервисе:

Инструменты для организации производства. Как учитывать материалы, расходники и затраты, не срывать поставки и контролировать все его этапы.

Отгрузка маркированных товаров на маркетплейсы без возвратов и их вывод из оборота.

Обзор веб‑приложения МойСклад Производство для учета этапов производства и зарплаты работников.

12:00 — 12:30, Анна Таран, технолог в швейном бизнесе, предприниматель.

Анна Таран | Самостоятельная организация малого производства одежды:

Какое оборудование и помещение нужны для пошива одежды.

Как повысить производительность цеха, наладив работу с отчетами и документами.

12:30 — 13:00, Хасан Абидов, директор фабрики одежды в Узбекистане.

Imrontex Group | Что нужно знать предпринимателю при работе с текстильной фабрикой в Узбекистане:

Лекала, ткани, образцы, сроки — как правильно организовать сотрудничество с фабрикой в Узбекистане из России.

Разбор техзадания для фабрики. Запуск тиража быстро и без ошибок.

Маркировка на производстве — порядок действий.

13:00 — 13:30

Честный ЗНАК | Маркировка импортных товаров легкой промышленности:

Как правильно оформлять маркированную продукцию, произведенную за рубежом.

Что нужно знать о производстве в странах ЕАЭС и СНГ, где есть местные проекты по маркировке.

Ответы на вопросы.

Записаться на бесплатный вебинар 16 мая в 11:00 мск

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