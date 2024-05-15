₽ Заказать рекламу
МойСклад
Вебинары для бухгалтеров

Модный бизнес в 2024: от идеи до своего производства

Если вы производите, продаете или только планируете создать свою линейку одежды — этот вебинар для вас. Расскажем о трендах модного рынка, производстве и поведении покупателей.
Модный бизнес в 2024: от идеи до своего производства
Иллюстрация: freepik/freepik

Если вы заказываете пошив на стороне — узнаете, как удешевить продукцию с помощью производства в СНГ. Как правильно организовать сотрудничество — расскажет руководитель фабрики, работающий с Узбекистаном. А как маркировать импортные товары — представитель Честного ЗНАКа.

Если вы собираетесь или уже запустили свое производство — узнаете, как сократить издержки, правильно учитывать сырье, расходники и остатки, организовать вовремя снабжение, считать зарплату. Расскажут эксперты МоегоСклада и опытный технолог по организации производства.

Записаться на бесплатный вебинар 16 мая в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

  • Куда идет fashion-рынок в России: что происходит с покупательским спросом и где сейчас выгодно торговать.

  • Что нужно знать при работе с текстильной фабрикой в Узбекистане. Запуск тиража быстро и без ошибок.

  • Производство одежды в 2024: как выбрать оборудование и помещение, повысить производительность цеха.

  • Маркировка на производстве и при импорте — порядок действий. Ответы на вопросы от Честного ЗНАКа.

Программа вебинара

11:00 — 11:30, Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Beinopen.

Beinopen | Как меняется модный бизнес в 2024 году: на что обратить внимание:

  • Изменение fashion‑рынка в РФ: тренды, перспективы, состояние индустрии.

  • Получилось ли у локальных брендов занять свободные ниши после ухода международных компаний.

  • Покупатели возвращаются в офлайн. Влияние онлайн‑рекламы и силы бренда на покупки в рознице.

11:30 — 12:00, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

МойСклад | Управление продажами, производством, маркировкой в одном сервисе:

  • Инструменты для организации производства. Как учитывать материалы, расходники и затраты, не срывать поставки и контролировать все его этапы.

  • Отгрузка маркированных товаров на маркетплейсы без возвратов и их вывод из оборота.

  • Обзор веб‑приложения МойСклад Производство для учета этапов производства и зарплаты работников.

12:00 — 12:30, Анна Таран, технолог в швейном бизнесе, предприниматель.

Анна Таран | Самостоятельная организация малого производства одежды:

  • Какое оборудование и помещение нужны для пошива одежды.

  • Как повысить производительность цеха, наладив работу с отчетами и документами.

12:30 — 13:00, Хасан Абидов, директор фабрики одежды в Узбекистане.

Imrontex Group | Что нужно знать предпринимателю при работе с текстильной фабрикой в Узбекистане:

  • Лекала, ткани, образцы, сроки — как правильно организовать сотрудничество с фабрикой в Узбекистане из России.

  • Разбор техзадания для фабрики. Запуск тиража быстро и без ошибок.

  • Маркировка на производстве — порядок действий.

13:00 — 13:30

Честный ЗНАК | Маркировка импортных товаров легкой промышленности:

  • Как правильно оформлять маркированную продукцию, произведенную за рубежом.

  • Что нужно знать о производстве в странах ЕАЭС и СНГ, где есть местные проекты по маркировке.

  • Ответы на вопросы.

Записаться на бесплатный вебинар 16 мая в 11:00 мск

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: LjN8JxN5a

Начать дискуссию

Отчетность в СФР

Как исправить неверный СНИЛС в ЕФС-1

При сдаче работодателями формы ЕФС-1 СФР проводит проверку соответствия ФИО сотрудников и их СНИЛС. Если эти данные не совпадают, будет ошибка с кодом 30.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Разгрузочное меню

Добрый день, коллеги! Сегодня расскажу, что в меню после праздников. Судя по всему, у меня еще есть время подготовиться к лету, так что делюсь разгрузочным меню.

Что ест бухгалтер. Разгрузочное меню
Кадровые документы

Как в трудовую книжку внести запись о совместительстве после увольнения с основной работы

Запись о приеме на работу по совместительству делает основной работодатель. Но зачастую так бывает, что запись о совместительстве не делали, а сотрудник уже уволен и на второй работе стал основным.

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Маркетинг

Видео-стратегия роста продаж В2В: как сформировать и внедрить в бизнес

Реклама, как известно, двигатель торговли, а видеореклама — самый мощный рычаг в деле продвижения бизнеса. Разберем, почему нельзя обойтись одним роликом на конкретном примере.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Бесплатно с Охрана труда

Может ли директор отвечать за охрану труда в организации. Мини-курс

Из мини-курса узнаете, в каких случаях директора можно назначить ответственным за охрану труда и какие условия важно соблюсти.

Может ли директор отвечать за охрану труда в организации. Мини-курс
УСН

При переходе на УСН не все поступления на счет идут в доходы

Если ранее компания применяла ОСНО с методом начисления, то после перехода на УСН в доходы не идут поступления от покупателей за прошлогодние отгрузки.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Налоговые льготы по НДС

Отелям расширили список услуг, которые не облагаются НДС

Туристам, которые будут отдыхать в отелях, предложат пакеты услуг по выгодным ценам.

Взносы на травматизм

На уплату взносов на травматизм осталось 3 дня

До 15 мая включительно организации и ИП с сотрудниками должны уплатить страховые взносы в СФР на травматизм за апрель.

Блокировка счетов налоговой инспекцией

Хабиб Нурмагомедов должен налоговой 306 млн рублей

Налоговики заблокировали счета Eagle FC и фонда Хабиба Нурмагомедова. Однако дядя спортсмена заявил, что это неправда.

Клерк
Обучение для бухгалтеров

📕 💪 Акция «Не МАЙся — заниМАЙся»! Самые нужные курсы по 3 690 рублей до 13 мая!

Успейте сегодня купить топовые курсы «Клерка» за 3 690 рублей! Для акции мы выбрали нужные для бухгалтера онлайн-курсы: они помогут освоить востребованные навыки, актуализировать знания к лету, освоить новую нишу, чтобы вырасти в карьере и увеличить доход.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
Валютные операции

Арендную плату от нерезидентов можно зачислять на свои зарубежные счета

ФНС разъяснила правомерность зачисления на зарубежные счета резидентов денежных средств от нерезидентов по договорам аренды.

Обучение для бухгалтеров

🔥 Последний день акции «Не МАЙся — заниМАЙся!»: топовые онлайн-курсы по 3 690 рублей

Успейте купить лучшие онлайн-курсы «Клерка» по учету на маркетплейсах, финансовому моделированию, ВЭД, зарплате и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей!

1

Разборы законов

1 281
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бесплатно с Ликвидация бизнеса

Как подать заявление на упрощенную ликвидацию МСП электронным способом

С 1 июля 2023 года действует норма об упрощенной ликвидации ООО по заявлению собственника. Разберем по шагам, как подать электронное заявление через сервис ФНС и что для этого нужно.

Как подать заявление на упрощенную ликвидацию МСП электронным способом
Онлайн-кассы

Какую онлайн-кассу выбрать для бизнеса

С 2021 года практически любой предприниматель обязан рассчитываться с покупателями и клиентами через онлайн-кассу. На рынке сразу появился десяток компаний, которые продают и настраивают устройства. Рассказываем, какое есть оборудование, как предпринимателю сделать выбор и кому все-таки онлайн-касса не нужна.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
Инвестиции

Как продать заблокированные активы

Появился механизм, который позволит инвесторам продать ценные бумаги, заблокированные из-за санкций. Рассказываем, как это будет происходить.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Интернет и IT

Обновления для Windows и Office от Microsoft доступны в России

Иностранный разработчик не стал блокировать доступ к своим программам пользователям из РФ.

МойСклад
Вебинары для бухгалтеров

Модный бизнес в 2024: от идеи до своего производства

Если вы производите, продаете или только планируете создать свою линейку одежды — этот вебинар для вас. Расскажем о трендах модного рынка, производстве и поведении покупателей.

Модный бизнес в 2024: от идеи до своего производства
Управленческий учет

Шесть способов найти деньги на зарплату сотрудникам, если у бизнеса временные трудности

Если предприниматель работает с командой, то одна из важнейших статей его расходов — зарплата сотрудникам. Конечно, все стараются платить вовремя, но иногда ситуация складывается так, что денег к нужному числу нет. Разбираемся, где достать деньги и как не попасть в такое сложное положение.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
9

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Уведомление по ЕНП

Уведомление по ЕНП с неправильным кодом ОКТМО не примут

В ЕНП-уведомлении в поле «Код по ОКТМО» указывается актуальный код ОКТМО бюджетополучателя с учетом особенности исчисления и уплаты конкретных налогов и взносов.

Интересные материалы

НДС

Для НДС отгрузку в валюте не всегда надо пересчитывать по курсу ЦБ. Хотя НК обязывает

Если договор составлен в валюте, отгрузка товара идет в валюте, а оплата приходит в рублях, то налоговую базу определяют на день отгрузки. Причем пересчет валюты в рубли идет по курсу ЦБ. Но эту норму не надо применять, если курс заранее прописан в договоре, и он фиксированный.