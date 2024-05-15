Модный бизнес в 2024: от идеи до своего производства

Если вы заказываете пошив на стороне — узнаете, как удешевить продукцию с помощью производства в СНГ. Как правильно организовать сотрудничество — расскажет руководитель фабрики, работающий с Узбекистаном. А как маркировать импортные товары — представитель Честного ЗНАКа.
Если вы собираетесь или уже запустили свое производство — узнаете, как сократить издержки, правильно учитывать сырье, расходники и остатки, организовать вовремя снабжение, считать зарплату. Расскажут эксперты МоегоСклада и опытный технолог по организации производства.
Записаться на бесплатный вебинар 16 мая в 11:00 мск
Что вы узнаете на вебинаре
Куда идет fashion-рынок в России: что происходит с покупательским спросом и где сейчас выгодно торговать.
Что нужно знать при работе с текстильной фабрикой в Узбекистане. Запуск тиража быстро и без ошибок.
Производство одежды в 2024: как выбрать оборудование и помещение, повысить производительность цеха.
Маркировка на производстве и при импорте — порядок действий. Ответы на вопросы от Честного ЗНАКа.
Программа вебинара
11:00 — 11:30, Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Beinopen.
Beinopen | Как меняется модный бизнес в 2024 году: на что обратить внимание:
Изменение fashion‑рынка в РФ: тренды, перспективы, состояние индустрии.
Получилось ли у локальных брендов занять свободные ниши после ухода международных компаний.
Покупатели возвращаются в офлайн. Влияние онлайн‑рекламы и силы бренда на покупки в рознице.
11:30 — 12:00, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.
МойСклад | Управление продажами, производством, маркировкой в одном сервисе:
Инструменты для организации производства. Как учитывать материалы, расходники и затраты, не срывать поставки и контролировать все его этапы.
Отгрузка маркированных товаров на маркетплейсы без возвратов и их вывод из оборота.
Обзор веб‑приложения МойСклад Производство для учета этапов производства и зарплаты работников.
12:00 — 12:30, Анна Таран, технолог в швейном бизнесе, предприниматель.
Анна Таран | Самостоятельная организация малого производства одежды:
Какое оборудование и помещение нужны для пошива одежды.
Как повысить производительность цеха, наладив работу с отчетами и документами.
12:30 — 13:00, Хасан Абидов, директор фабрики одежды в Узбекистане.
Imrontex Group | Что нужно знать предпринимателю при работе с текстильной фабрикой в Узбекистане:
Лекала, ткани, образцы, сроки — как правильно организовать сотрудничество с фабрикой в Узбекистане из России.
Разбор техзадания для фабрики. Запуск тиража быстро и без ошибок.
Маркировка на производстве — порядок действий.
13:00 — 13:30
Честный ЗНАК | Маркировка импортных товаров легкой промышленности:
Как правильно оформлять маркированную продукцию, произведенную за рубежом.
Что нужно знать о производстве в странах ЕАЭС и СНГ, где есть местные проекты по маркировке.
Ответы на вопросы.
Записаться на бесплатный вебинар 16 мая в 11:00 мск
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