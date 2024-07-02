Регистрация товарного знака в 2024 году: пошаговая инструкция

Товарный знак — это юридическая «упаковка» вашего бренда, которая позволяет защитить бизнес от конкурентов и судебных исков. Чтобы закрепить свои права на бренд, запретить его использование другим лицам, нужно пройти государственную регистрацию в Роспатент.

Как пошагово заполнить заявление на Госуслугах в 2024 году, и на что нужно обратить внимание при выборе патентного бюро, если вы не хотите заниматься регистрацией самостоятельно —— в этой статье.

Что такое товарный знак

Товарный знак — это название или логотип, официально зарегистрированный в Роспатент и под которыми вы предлагаете ваши товары или услуги.

Синонимы этого термина — бренд, торговая марка, логотип, производственная марка, но все они не имеют юридического статуса в правовом поле РФ. Исключительное (монопольное право) на такие обозначения удостоверяются государственным свидетельством, которое выдает Роспатент (статья 1477 ГК). Свидетельство выдается только после того, как пройдена экспертиза.

Пример свидетельства на товарный знак

Если бренд не зарегистрирован в ведомстве, то и права на него фактически отсутствуют: любой другой предприниматель может воспользоваться таким же названием и логотипом.

Самое важное о регистрации товарного знака:

Минимальные государственные пошлины — 21 700 рублей.

Продолжительность рассмотрения заявки — в среднем 5–6 месяцев.

Кто может зарегистрировать — физические лица, самозанятые, ИП, юридические лица.

Срок действия свидетельства на товарный знак — 10 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

Кому нужен товарный знак

Как указано в статье 1477 ГК, основная функция товарного знака — это индивидуализация бизнеса. Другими словами, он нужен тем предпринимателям, которые хотят выделиться среди конкурентов.

Например, благодаря уникальному имени мы различаем МТС, Мегафон и Билайн среди операторов сотовой связи. Все эти названия зарегистрированы как товарные знаки. Кроме того, МТС закрепил за собой исключительное право на красный цвет — только этот оператор может использовать его для оформления салонов связи, в рекламе в этой сфере деятельности.

Но товарные знаки нужны не только крупным корпорациям. Регистрация бренда в Роспатенте необходима еще и для защиты от судебных исков. Если ваша вывеска, название магазина похожи на чужой товарный знак, то его владелец вправе взыскать с вас компенсацию до 5 млн. рублей по статье 1515 ГК.

По статистике Судебного департамента при Верховном суде, за первое полугодие 2023 в судах рассмотрено 9 000 дел по нарушению прав на товарные знаки. Из них 262 судебных спора закончились для ответчика выплатой компенсации более 1 млн. рублей, а общая сумма выплат составила 753 млн. рублей.

Другой риск, который существует для любого бизнеса, — это претензии и судебные иски от патентных троллей. Патентный тролль — это лицо, которое массово регистрирует на себя распространенные названия как товарные знаки, но не использует их в бизнесе, а наживается на судебных компенсациях.

Так, один из российских предпринимателей владеет более чем 500 товарными знаками. Например, на его имя зарегистрировано слово «Планета» для магазинов розничной торговли. Он подает иски против крупных и мелких магазинов по всей России, а максимальная компенсация, которую ему удалось взыскать по одному из таких споров, — 1 млн рублей.

Когда нужно регистрировать товарный знак

Вот краткий чек-лист, по которому вы можете проверить, нужен ли вам товарный знак.

Название вывески носит оригинальный характер, а не является описательным для ваших товаров или услуг. Например, вывеска «Парикмахерская» для парикмахерских услуг не может индивидуализировать ваш салон и быть товарным знаком. А названия «Карамель», «Лето» или любое имя уже нуждаются в юридической защите.

Кстати, практически все распространенные женские и мужские имена уже зарегистрированы как товарные знаки и вы очень сильно рискуете получить претензию от их владельцев. Вы производите уникальный продукт (услугу) под собственным брендом. Пока он не зарегистрирован в Роспатент, нет гарантии, что вам не запретят его использование. Вы перепродаете товар из Китая (или купленный на оптовом рынке) на маркетплейсе. Название вашей витрины, ее логотип тоже конкурируют с чужими товарными знаками. Вы еще только планируете выйти на маркетплейс. В сети действуют такие же правила, как и оффлайн: если название вашего магазина или маркировка товара совпадет с зарегистрированным товарным знаком, администрация заблокирует ваш аккаунт и вас привлекут к ответственности. Вы хотите создать свой собственный интернет-магазин. Защита товарных знаков распространяется и на доменные имена, причем сам знак может быть зарегистрирован в русской транслитерации. Вы продвигаетесь в соцсетях под собственным брендом, или у вас есть свой инфобизнес. Регистрация товарного знака в этом случае больше нужна для блокировки тех, кто начнет копировать ваш продукт. В качестве товарного знака можно зарегистрировать свое ФИО, псевдоним, их комбинацию; название вашей школы, курсов. Если для вашего случая подходит хотя бы один из этих пунктов, то регистрация товарного знака необходима, даже если у вас только микробизнес, и вы не планируете масштабировать его. Регистрация товарного знака не нужна, если название вашего бизнеса не является оригинальным, например, «Парикмахерская» для парикмахерских услуг, «Кондитерская» для магазина кондитерских изделий, «Шиномонтаж» и другие описательные названия.

Товарный знак и вывеска

Если ваша вывеска на иностранном языке, то вы рискуете ее лишиться: Госдума приняла поправки к «Закону о русском языке», согласно которым реклама должна быть только на русском языке.

А в ряде регионов местные власти уже ввели такие запреты, например, в Саратове с 1 сентября 2024 г. запрещено размещать такие вывески.

Единственное исключение сделано для названий, официально зарегистрированных в качестве товарного знака. Если вы хотите сохранить свою вывеску, то лучше подать заявку на регистрацию уже сейчас.

Финансовые выгоды от товарного знака

Кроме юридической защиты, товарный знак может приносить прибыль:

Товарный знак можно использовать для внесения своей доли в уставный капитал ООО при регистрации компании в налоговой инспекции. Также товарный знак повышает стоимость вашей компании в качестве НМА (нематериальных активов).

Вы можете масштабировать свой бизнес , выдавая другим предпринимателям франшизы. Наличие зарегистрированного товарного знака — обязательное требование по статье 1027 ГК.

Альтернатива франшизе — заключение лицензионных договоров . Их часто оформляют в тех случаях, когда кто-то хочет законно использовать такой же бренд, как у вас, а он уже зарегистрирован как товарный знак.

Если товарный знак станет не нужен, вы можете продать права на него по договору отчуждения . Такую сделку вам могут предложить те предприниматели, которые не хотят ждать несколько месяцев, пока заявка пройдет экспертизу в Роспатенте.

Вы можете получить кредит под залог товарного знака для развития бизнеса. Для московских предпринимателей действует специальная программа льготного кредитования по ставке 3,5% годовых.

Виды товарных знаков

В качестве товарного знака можно зарегистрировать практически все — даже цвет и запах. Но на практике чаще всего используются 3 вида товарных знаков:

словесные;

изобразительные;

комбинированные.

Они универсальные, хорошо запоминаются потребителями, удобны для рекламных целей и вам не нужно будет доказывать различительную способность, соблюдать дополнительные требования, как это необходимо при регистрации нетрадиционных товарных знаков.

Вид товарного знака должен быть указан в заявке на регистрацию.

Знак обслуживания — это тот же товарный знак, который используется не для продажи товаров, а для услуг. Впрочем, вы можете зарегистрировать свой знак и для товаров, и для услуг. Этот вид в заявке указывать не нужно.

Словесные товарные знаки

Такие товарные знаки состоят из слов, цифр и других печатных символов. Если вы хотите зарегистрировать название на цветном фоне, то это уже будет комбинированный товарный знак. Словесный товарный знак может быть зарегистрирован на любом языке.

Словесный товарный знак

В качестве словесного товарного знака можно зарегистрировать:

название вывески, витрины на маркетплейсе;

личный бренд (имя);

фирменное наименование и коммерческое обозначение, если они достаточно оригинальные;

название школы, курсов, книги, методики, программного обеспечения;

слоганы и девизы;

крылатые фразы и мемы.

Изображения

Изобразительные товарные знаки содержат только картинки без надписей.

Изобразительные товарные знаки

В качестве такого товарного знака можно зарегистрировать:

логотип, который вы используете для маркировки товаров;

логотип компании, эмблему;

элементы фирменного стиля;

дизайн товара или упаковки, например, внешний вид игрушки;

маскот;

логотип сайта или программного обеспечения.

Комбинированные товарные знаки

Сочетают в себе изображение и слова (символы). Часто в качестве комбинированных товарных знаков регистрируются этикетки и упаковки.

Комбинированные товарные знаки

Отличие товарного знака от других видов интеллектуальной собственности

Зачем нужен товарный знак, если уже есть фирменное наименование или коммерческое обозначение?

Есть несколько причин в пользу выбора товарного знака:

В реестре ЕГРЮЛ много одинаковых фирменных наименований. Налоговая служба при регистрации не проверяет названия на уникальность. Поэтому ежегодно в судах России рассматривается порядка 200 споров между владельцами одинаковых фирменных наименований.

Если кто-то другой уже зарегистрировал такое название, вам придется отказаться от своего фирменного наименования и изменить учредительные документы. Название вашего магазина не может автоматически стать коммерческим обозначением. Право на такое обозначение по статье 1539 ГК возникает только в том случае, если название (логотип) оригинален, не является описательным, приобрел популярность в вашем городе (это должно подтверждаться социологическими опросами) и непрерывно используется. Перерыв хотя бы в 1 год лишает прав на коммерческое обозначение (статья 1540 ГК). Ни фирменное наименование, ни коммерческое обозначение не дают право взыскивать компенсацию при их копировании другими лицами. Можно только возместить убытки, которые должны быть доказаны документально. На практике это сделать сложно.

Всех этих недостатков лишен товарный знак:

Право на него сохраняется в течение всего срока действия свидетельства (10 лет). Но есть один нюанс: если вы не используете его в течение 3 лет, то его могут аннулировать в судебном порядке. При доказательстве нарушений прав на товарный знак достаточно фотографий, видеозаписи контрольной закупки, товарного чека, скриншота со страниц в интернете. Можно взыскать компенсацию в свою пользу до 5 млн. рублей и больше (статья 1515 ГК). Экспертиза знака в Роспатент подтверждает его уникальность и отсутствие совпадений с чужими товарными знаками. Вам не смогут предъявить претензию.

Товарный знак и промышленный образец

Иногда для защиты дизайна вместо товарного знака регистрируют промышленный образец. При этом выдается патент, как на изобретение. Но получить его сложнее, чем свидетельство на товарный знак: нужно доказать оригинальность дизайна в мировом масштабе, провести сложный патентный поиск.

Патент на промышленный образец действует максимум 25 лет, после чего переходит в общественное достояние. Ежегодно за поддержание патента в силе нужно выплачивать государственные пошлины в Роспатент.

К 25 году размер пошлины достигнет 24 000 рублей. Для товарного знака пошлины выплачиваются только при регистрации и при продлении знака через каждые 10 лет.

Что не может быть товарным знаком

Не все названия и изображения можно зарегистрировать как товарный знак.

Какие могут возникнуть сложности:

Если ваш бренд, фирменное наименование или коммерческое обозначение — это аббревиатура, то вам потребуется доказать, что у потребителей она ассоциируется именно с вашим бизнесом.

По правилам Роспатента считается, что такие названия не обладают различительной способностью, то есть не могут индивидуализировать какую-то определенную компанию. Но если вы предоставите социологические опросы, то регистрация пройдет успешно. Использовать государственную, международную символику, а также приставки «Рос-», «гос-», названия ведомств (в том числе советского периода), изображения и названия природных, культурных ценностей можно только с разрешения государственных органов.

Обычному предпринимателю такое разрешение получить практически невозможно, так как это даст ему необоснованное преимущество по сравнению с другими. Такие названия, символику регистрируют в основном некоммерческие организации под государственным управлением. Названия, которые хоть как-то указывают на вид вашей деятельности или на товары, являются описательными и тоже не обладают различительной способностью. Например, не подойдет название «Крупная клетка» для канцелярской продукции, BuyWheel для магазина запчастей.

Некоторые слова в заявке нужно указать как неохраняемые элементы. Например, для бренда «Школа психологии Майи Лутай» такими элементами будут слова «школа психологии». Если ваш бренд содержит географические названия, а ваш бизнес находится в другом регионе, то Роспатент тоже может отказать в регистрации, так как это будет вводить потребителей в заблуждение относительно места производства. Особенно это касается иностранных топонимов. Названия и изображения, защищаемые авторским правом, можно зарегистрировать как товарный знак только при наличии письменного согласия их правообладателя. Все виды ограничений перечислены в статье 1483 ГК, и их достаточно много. Поэтому перед подачей заявки лучше проконсультироваться у патентного поверенного — специалиста в области защиты прав на интеллектуальную собственность.

Как зарегистрировать товарный знак: пошаговая инструкция

Вот чек-лист, который поможет зарегистрировать товарный знак самостоятельно.

Придумайте название или логотип. Лучше не использовать для этого онлайн-генераторы, так как эти сервисы не учитывают требования патентного законодательства. Если вы обратились к дизайнеру, обяжите его не пользоваться готовыми изображениями из интернета, так как это будет нарушением чужих авторских прав. Выберите виды товаров и услуг, для которых вы будете использовать свой товарный знак. Их определяют по международному классификатору МКТУ. Регистрировать по всем видам товаров нет смысла, так как госпошлины превысят 150 тысяч рублей и риск отказа значительно вырастет. Проверьте свой бренд на уникальность. Если уже есть такой же товарный знак, то подавать заявку нет смысла: Роспатент откажет в регистрации, вы не сможете вернуть уплаченные пошлины и потеряете несколько месяцев. Оформите заявку по образцу и оплатите государственные пошлины за рассмотрение заявки и регистрацию. Подайте заявку в ФГБУ «ФИПС» — подразделение Роспатента, которое непосредственно занимается регистрацией интеллектуальной собственности, экспертизой и выдачей свидетельств, патентов. Дождитесь ответа от Роспатента. На каждом этапе делопроизводства вы будете получать уведомления от ведомства. Если экспертиза не выявила препятствий для регистрации, то вы получите положительное заключение и государственное свидетельство в электронном формате. Его также можно заказать на бумажном носителе, если поставить соответствующую отметку в заявке.

Как долго действует товарный знак

Свидетельство действует в течение 10 лет. Когда этот срок будет подходить к концу, вы можете подать заявление в Роспатент о продлении товарного знака и оплатить госпошлину 20 000 рублей + 1 000 рублей за каждый дополнительный класс МКТУ свыше пяти. При этом также действует скидка 30% для электронного заявления.

Заявление о продлении нужно подавать в последний год действия свидетельства. Если вы забыли это сделать, но не прошло еще 6 месяцев после прекращения срока свидетельства, то заявление подать еще не поздно. Но нужно будет приложить к нему ходатайство о предоставлении дополнительного 6-месячного срока и оплатить +2 500 рублей к основной пошлине.

Как проверить товарный знак

Проверить товарный знак на уникальность можно тремя способами.

1. Самостоятельно в поисковой системе Роспатента. Получить доступ к полной базе данных можно по договору с ведомством, оплатив поисковые запросы (300 рублей один запрос).

Недостатки: кроме полного совпадения, причиной для отказа в регистрации является частичное сходство, или сходство до степени смешения (п. 6 статьи 1483 ГК). Например, Роспатент отказался регистрировать знак «HYAMAX» (заявка № 2020706784) из-за того, что он похож на ранее зарегистрированные товарные знаки «ХАЙМИКС», «HYALAX», «HYMNOX», «HUMAX».

2. Заказать платный поиск в Роспатенте. Стоимость поиска по 1 классу товаров / услуг — 4 130 рублей, за каждый дополнительный класс + 1 062 рублей. Поиск проводится в течение 20 дней. Его можно ускорить, но при этом кратно увеличиваются пошлины.

Недостатки: поиск проводится чисто «механически», Роспатент не выдает никаких рекомендаций и не проводит проверку на сходство. Тем более вы не получите никаких гарантий по успешной регистрации товарного знака.

3. Заказать поиск в патентном бюро, у патентных поверенных. Глубина поиска и проверки может быть разной: экспресс-поиск по словесным товарным знакам обычно проводится бесплатно, а вот анализ на степень совпадения и соответствие другим требованиям статьи 1483 ГК — это платная услуга, так как она требует специальных знаний и больше времени.

Полная проверка позволяет повысить вероятность успешной регистрации до 98%. При необходимости патентный поверенный выдаст рекомендации, как доработать бренд, чтобы Роспатент одобрил заявку.

Нужно ли вообще проверять свой товарный знак?

Ежегодно в Роспатент подается более 100 000 заявок на товарные знаки. Из них порядка 15 000 получают отказ.

Особенности проверки: не страшно, если ваш знак совпадает с чужими товарными знаками в других классах МКТУ. Ваш бизнес не будет конкурировать, поэтому Роспатент разрешит регистрацию.

Но нужно еще учитывать однородные виды товаров и услуг. Например, не допускаются одинаковые бренды для пива (32 класс) и закуски (30 класс), так как эта продукция часто находится на соседних полках в магазине.

Сколько стоит товарный знак

Вы определили, по каким видам товаров будете регистрировать свой знак и убедились в том, что он уникален. Теперь можно приступать к оформлению заявки и к оплате государственных пошлин. Величину пошлин можно определить по таблице Роспатента.

Всего нужно оплатить 4 пошлины:

За приемку заявки и формальную экспертизу (проверку оформления документов) — 3 500 рублей за 1 класс, дополнительно — по 1 000 рублей за каждый класс более 5; п. 2.1 по таблице госпошлин.

За экспертизу — 11 500 рублей, дополнительно по 2 500 рублей за каждый класс свыше одного; п.2.4 по таблице госпошлин.

За регистрацию в госреестре — 16 000 рублей, дополнительно по 1 000 рублей за каждый класс более 5; п.2.11 по таблице госпошлин.

За выдачу свидетельства на бумажном носителе (необязательно) — 2 000 рублей; п.2.14 по таблице госпошлин.

Для каждого вида пошлины оформляется отдельный платежный документ, в котором указывают назначение платежа, номер заявки (если вы уже сдали документы в Роспатент; если нет — то название бренда) и соответствующий пункт по таблице госпошлин.

Оплатить пошлины можно сразу или после подачи заявки. Но Роспатент сначала всегда проверяет поступление средств, а уже потом запускается делопроизводство по заявке. Если оплата не прошла, заявителю отправят уведомление о необходимости платежа. Через 2 месяца Роспатент сделает повторную (последнюю) проверку поступления средств.

Для физических лиц (ИП, самозанятые) есть возможность сформировать квитанцию в автоматическом режиме, заполнив электронную форму на сайте Роспатент.

Платежные реквизиты:

Перед оплатой проверьте их актуальность на сайте Роспатента здесь.

Размер госпошлин официально снижается на 30%, если вы подаете электронную заявку.

Какие документы нужны для регистрации товарного знака

Вам потребуется следующий пакет документов:

Заявление на регистрацию установленного образца.

Согласие на обработку персональных данных.

Копии платежных документов, подтверждающих оплату госпошлин.

Доверенность, если заявку подает не сам руководитель компании. Она должна быть заверена нотариусом. Если заявление подает патентный поверенный, то нотариальное заверение не требуется.

Подать документы можно 3 способами:

При посещении ведомства в Москв е (Бережковская наб., д. 30, корп. 1). Документы подаются на бумажном носителе, в порядке очереди, в рабочее время.

Почтой, заказным письмом . Вам также потребуется распечатать заявку, приложить другие документы, перечисленные ниже. Переписка почтовыми отправлениями займет больше времени.

Электронно: в личном кабинете на сайте ФГБУ «ФИПС» или через портал Госуслуги. Потребуется ЭЦП для подписания заявки.

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Как оформить заявку на товарный знак

Образец заполненного заявления и пустые бланки можно скачать на сайте Роспатент здесь. Если вы планируете подавать электронную заявку на Госуслугах, то распечатывать бланки не нужно, все поля заполняются в электронной форме.

Образец заполнения заявления для индивидуальных предпринимателей:

Какие данные нужно указать в заявлении

ФИО, полный почтовый адрес, телефон, e-mail для связи.

Платежные идентификаторы: ОГРНИП, ИНН. Они должны совпадать с вашими данными в платежных документах.

Изображение товарного знака и его словесное описание.

Вид товарного знака и его неохраняемые элементы.

Классы МКТУ и названия товаров/услуг в терминологии классификатора. Если их много, то можно оформить отдельное приложение к заявке.

Отметить пошлины, которые вы оплатили (пункты 2.1, 2.4, 2.11, 2.14 по таблице пошлин).

Как зарегистрировать товарный знак через патентных поверенных

Закон не запрещает самостоятельную регистрацию товарных знаков для предпринимателей. Однако обращение к патентным поверенным снимает все задачи и проблемы, связанные с этой процедурой: вы можете заказать регистрацию «под ключ» и получить готовое свидетельство без лишних хлопот.

Выбирая патентного поверенного или патентное бюро, придерживайтесь следующих рекомендаций.

Узнайте у патентного поверенного, какая у него специализация. Все патентные поверенные проходят государственную аттестацию в Роспатент по нескольким специализациям, одна из них — это товарные знаки. Лучше, если это будет поверенный именно с такой специализацией.

Проверьте патентного поверенного по реестру Роспатента.

Уточните, какие есть тарифы и какие услуги входят в эти тарифы. Это может быть: просто оформление и подача заявки без проверки товарного знака (тогда риск отказа максимален), полная проверка по всем требованиям Роспатента, доработка знака, сопровождение заявки в ведомстве — ответы на дополнительные уведомления от экспертов; преодоление предварительного отказа.

Стоимость пакета зависит от того, какие именно услуги в него входят.

Отправьте свое название для экспресс-проверки через мессенджер или на сайте патентного бюро. Некоторые патентные поверенные делают такую проверку бесплатно. Она позволяет сразу определить, есть ли товарные знаки, которые полностью совпадают с вашим.

Когда вы определились с тарифом, оформите договор на оказание услуг. В договоре должна быть указана ответственность патентного поверенного, сроки проверки и подачи заявки.

Идеально, когда предоставляется гарантия: возврат средств, если Роспатент откажет в регистрации или повторная подача заявки бесплатно.

Договор можно заключить дистанционно: патентный поверенный отправит вам подписанный экземпляр договора, вы распечатываете его, подписываете, сканируете и отправляете обратно.

Самостоятельная регистрация товарного знака через Госуслуги

1. Найдите услугу «Государственная регистрация товарного знака».

2. Выберите, от чьего имени будет подаваться заявка (заявитель или представитель).

3. Выберите услугу «Зарегистрировать товарный знак».

4. Выберите «Подать заявку» → «Да».

5. Выберите «Подписать заявление УКЭП» → «Да».

6. Выберите тип товарного знака (коллективный вам не нужен, это товарный знак для объединения юридических лиц):

7. Укажите количество классов МКТУ (товаров и услуг), для которых вы регистрируете товарный знак (например, 3 класса):

8. Дальше появится вопрос по Парижской конвенции. Он связан с приоритетом товарного знака. Так как вы впервые подаете заявку именно в России, выберите «Нет».

9. Иногда заявители выбирают приоритет раньше, чем дата подачи заявки, например, в том случае, если товар под их брендом участвовал в международных выставках. Если этого не было, укажите «Нет» (в противном случае потребуются официальные документы об участии в такой выставке):

10. Если ваш знак включает объекты авторского права (например, названия произведений, изображения), то при регистрации потребуется приложить согласие от правообладателя. Если таких элементов нет, выберите «Нет»:

11. Наличие имен известных лиц, включая блогеров, политических деятелей, тоже требует письменного согласия от них. Если имен нет, выберите «Нет»:

12. Следующий вопрос связан с такой ситуацией: вы сделали проверку своего знака на уникальность, и оказалось, что в базе Роспатента уже есть похожий знак другого правообладателя.

Зарегистрировать свой бренд удастся, если вы получите письмо-согласие от владельца этого знака. Если вы не обнаружили такое препятствие для регистрации, выберите «Нет»:

13. В товарный знак можно включить дату основания производства или награды, то они должны быть перечислены как неохраняемые элементы. Если они не используются, выберите «Нет»:

14. Как мы уже говорили, официальная символика может присутствовать в товарном знаке только при наличии разрешения от госорганов. Выберите «Нет», если в вашем бренде их нет:

15. Аналогично, если вы решили взять название или изображение культурных ценностей, природных объектов, охраняемых в особом режиме, то нужны разрешения (заповедники, объекты ЮНЕСКО, музейные ценности). Выберите «Нет»:

16. Если вы уже подали заявку на регистрацию и получили предварительный отказ от Роспатента из-за того, что есть похожие знаки по части товаров, то из первой заявки можно оформить выделенную. Если вы подаете заявку впервые, нажмите «Нет»:

17. Выберите способ, как вы хотите оплатить госпошлину. Это можно сделать сразу на Госуслугах или сходить в банк и приложить к заявке квитанцию:

18. Далее появится информация об оплате госпошлины за приемку заявки и экспертизы; ссылка на заполнение заявки. Пошлину за регистрацию можно оплатить позже. При нажатии кнопки «Перейти к заявлению» подгрузятся ваши персональные данные с Госуслуг. При необходимости их можно отредактировать.

19. Если все правильно, нажмите «Верно». Откроются формы, которые попросят подтвердить ваш номер телефона, электронную почту, адрес регистрации, контактные данные для переписки с Роспатентом.

Затем выберите вид товарного знака из выпадающего списка:

20. Далее нужно выбрать способ, как вы введете словесное описание товарного знака — можно прямо в электронной форме, а можно загрузить скан:

21. Если вы хотите заполнить форму с описанием, введите его после нажатия «Описать вручную». Описать нужно как весь знак в целом, так и отдельные его элементы, например, так:

22. Если знак не черно-белый, а цветной, перечислите цвета (достаточно их названий):

23. Дальше нужно выбрать классы МКТУ и написать названия товаров.

Нажмите кнопку «Выбрать» под словами «Термины класса» и отметьте нужные виды товаров, их может быть несколько.

24. После выбора по всем вашим классам нажмите «Продолжить».

25. Появится вопрос по приоритету товарного знака. В общем случае приоритет — это дата подачи заявки:

26. Загрузите изображение товарного знака (даже если это словесный знак), нажмите «Продолжить»:

27. Дальше нужно будет подписать документ цифровой подписью. Когда вы это сделаете, заявление будет отправлен в Роспатент.

В процессе проверки вашей заявки Роспатент может присылать уведомления, запрашивать недостающие документы, которые вы не загрузили, или информировать о предварительном отказе. Чаще всего такой отказ выдают из-за того, что заявка совпадает с ранее зарегистрированными знаками.

Отвечать на уведомления нужно своевременно (срок будет указан в письме), иначе заявка аннулируется.

Если экспертиза не выявить препятствия для регистрации, то на ваш адрес придет решение о регистрации товарного знака, и в течение 1 месяца бренд будет включен в государственный реестр, а вам пришлют свидетельство с номером регистрации.

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Источник: https://www.moysklad.ru/poleznoe/shkola-torgovli/kak-zaregistrirovat-tovarnyj-znak/.

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