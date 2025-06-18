Как зарабатывать на несушках и цыплятах: опыт владельцев фермы «Переполох»

Как все начиналось
Мы с мужем — городские жители, далекие от деревенской жизни. Наша ферма «Переполох» расположена в 30 км от Екатеринбурга, и основное направление — продажа мяса птицы и яиц. Казалось бы, ничего сложного: куры несут яйца, цыплята растут — бизнес идет. На деле заработать на ферме не так просто.
На старте у нас была земля и 3 миллиона рублей накоплений — эти деньги полностью ушли на обустройство. Сначала расчистили и выровняли участок, поставили крепкий забор по периметру. Затем начали строить основные объекты: четыре курятника по 18 квадратных метров каждый, забойный цех и небольшой домик для себя.
Самый простой курятник на 200 кур неожиданно «съел» 500 тысяч рублей — так мы впервые столкнулись с тем, что в фермерстве все расходы оказываются в 1,5–2 раза выше запланированных.
Почему фермерам сложно выращивать бройлеров
Основным видом птицы для мясного производства являются бройлеры. Эти куры очень нежные и требуют особого ухода. Малейшее отклонение — и вы начинаете нести потери.
Главная проблема — высокий процент падежа
Мы покупаем цыплят по 100 рублей за штуку. Чтобы цыпленок набрал 2,5–3 кг, проходит не меньше 45 дней после вылупления. Но далеко не все доживают до убоя. Летом 2024 года из-за аномальной жары мы теряли по 20 птиц ежедневно — в итоге из 670 бройлеров осталось всего 70. Это 90% потерь, или около 600 тысяч рублей убытка.
Сейчас нам удалось снизить падеж до 20%, что считается нормальным показателем для хозяйства, не использующего антибиотики.
Содержание бройлеров — постоянный баланс на грани рентабельности. Они чувствительны буквально ко всему:
перепадам температуры (летом гибнут от жары, зимой — от холода);
качеству кормов (неправильный рацион = медленный рост и болезни);
гигиене (малейшая инфекция может погубить все поголовье).
Даже при идеальном уходе 15–20% потерь — это неизбежная реальность мелкого фермерства. Поэтому прежде чем закупать цыплят, нужно просчитать все риски — иначе вместо прибыли получите одни убытки.
Дорогое содержание
Бройлеры — это птицы, которых выращивают по особой технологии: они должны постоянно есть и минимально двигаться, чтобы быстро набирать вес. Из-за этого основные расходы идут на корма. В среднем одна курица съедает кормов на 14 рублей в день.
Мы сознательно идем на дополнительные затраты, используя только сертифицированный комбикорм. Да, это дороже, чем самодельные кормовые смеси или тем более просроченные продукты из магазинов (как иногда делают некоторые фермеры), но зато мы можем гарантировать безопасность и качество нашего мяса.
Важно понимать: экономия на кормах часто оборачивается проблемами. Птица, которую кормят чем попало, может заболеть или заразиться опасными инфекциями. А это значит — риск потерять все поголовье и понести еще большие убытки. Поэтому мы принципиально не идем на компромиссы в вопросах качества кормления.
Содержание бройлеров — постоянный контроль и забота
Раньше мы пытались подсаживать новых цыплят к взрослым курам, чтобы обеспечить непрерывное производство. Но этот эксперимент дорого нам обошелся — бройлеры принесли какую-то заразу, они начали болеть и чихать. Теперь мы строго соблюдаем правило: после каждого 45-дневного цикла полностью дезинфицируем курятник.
Мы установили в курятнике умную систему климат-контроля, которая круглосуточно отслеживает температуру и влажность. Все данные в реальном времени передаются в мобильное приложение — я могу проверить условия содержания птиц даже находясь в городе.
Это не просто удобная «фишка», а жизненная необходимость: бройлеры крайне чувствительны к малейшим изменениям микроклимата. Один раз забыл вовремя проверить показатели — и можешь потерять десятки птиц. Особенно актуально в нашем уральском климате с его резкими перепадами температур.
Окупаемость мяса птицы
Показатель
Сумма
Расходы
Цыпленок
100 руб.
Корм (45 дней × 14 руб.)
630 руб.
Итого расходы
730 руб.
Продажа
Цена охлажденной тушки (2,5 кг × 370 руб.)
925 руб.
Прибыль
195 руб.
Основные деньги уходят на комбикорм — это примерно 70–80% всех затрат. Но есть и другие регулярные траты, которые мы изначально не учли.
Тренд на желтых кур
Мы сделали ставку на желтых бройлеров, выращенных на зерновом откорме. Это специальная порода, которая дает мясо с естественным желтоватым оттенком. Дополнительно мы выдерживаем определенную пропорцию зерна в рационе, чтобы усилить этот эффект.
Такая курица действительно отличается от обычных бройлеров — она более жирная и сочная. Для части наших покупателей желтый цвет стал своеобразным знаком качества: они специально просят именно «желтую курицу» и готовы платить за нее немного больше.
Почему выгоднее купить готовых несушек, чем вырастить
Яйца приносят в разы меньше прибыли, чем мясо. Мы пробовали покупать яйца и выводить цыплят самостоятельно, но быстро отказались от этой затеи. Во-первых, процесс занимает слишком много времени. Во-вторых, даже опытные птицеводы не всегда могут определить пол цыпленка сразу после вылупления — шансы получить курицу или петуха 50/50.
А петухи совсем невыгодны: за 4 месяца они набирают всего 1,5 кг веса (в то время как куры-бройлеры — до 3 кг), при этом едят очень много. Многие фермеры просто раздают таких петухов даром или пускают на корм животным.
Поэтому мы выбрали более рациональный путь — покупаем готовых молодых несушек возрастом 3,5 месяца по 500–600 рублей за штуку. Уже через неделю после адаптации они начинают нести яйца.
Важные моменты в содержании:
Кормим строго 2 раза в день — постоянный доступ к корму приводит к ожирению и снижению яйценоскости.
Соблюдаем световой режим — продолжительность дня и ночи влияет на продуктивность.
Держим несушек максимум 1,5 года — потом их яйценоскость снижается.
Такой подход позволяет получать стабильный доход без лишних хлопот и рисков, связанных с выращиванием цыплят.
Окупаемость яиц
Показатель
Сумма
Расходы
Покупка несушки
500
Корм за год
3 800 руб. (260 дней × 14 руб.)
Итог расходы
4 140 руб.
Продажа
Продуктивность
300 яиц в год
Цена десятка
150 руб.
Доход с одной курицы в год
4 500 руб. (30 десятков × 150 руб.)
Прибыль
360 руб.
Сейчас у нас в хозяйстве 200 несушек. В 2024 году мы продали 2 500 десятков на 375 тысяч рублей. После всех расходов осталось около 75 тысяч чистой прибыли.
Пытаемся поменять цвет яиц
Многие покупатели считают крупные белые яйца продуктом высокого качества. Есть специальные породы кур, которые несут белые яйца весом 60 грамм (первый сорт или 1С). Однако нам пока не удалось найти породу, которая бы стабильно давала белые яйца весом от 60 до 110 граммов.
С коричневыми яйцами ситуация совершенно иная. Куры-несушки дают яйца весом до 110 грамм без каких-либо специальных добавок в корм. Интересно, что кремовые (коричневые) яйца часто бывают с двумя желтками, и это нормально. Похоже, что с биологической точки зрения курицам действительно «проще» нести именно коричневые яйца.
Этот природный механизм объясняет, почему на рынке преобладают именно коричневые яйца, а белые встречаются реже и обычно стоят дороже. Мы продолжаем поиски подходящей породы для производства белых яиц, но пока коричневые остаются нашим основным продуктом.
Как мы работаем с клиентами
Наш основной канал привлечения клиентов — группа ВКонтакте, где мы проводим розыгрыши и делимся новостями. Дополнительно мы активны в 30 районных чатах WhatsApp, где берем комиссию за заказы. Накануне доставки мы рассылаем сообщения через WhatsApp с перечнем доступной продукции.
Для повышения точности расчетов мы перенесли все процессы из Excel в систему МойСклад. В этой системе мы отслеживаем остатки товаров и планируем объемы будущих заказов. Каждый вечер мы анализируем поступившие заказы и рассчитываем необходимое количество сырья для подготовки.
Мы начали с основ: ведение контрагентов, обработка заказов клиентов, сборка заказов и учет приходов и расходов.
Недавно запустили онлайн-заказ или интерактивный прайс-лист на платформе МойСклад. Отправляем клиентам единую и постоянную ссылку с актуальной информацией о наличии продукции и новинках. С помощью сервиса МойСклад поддерживаем связь с нашими постоянными покупателями.
После того как заказ готов, обновляем статус на «собран», и клиенту автоматически отправляется сообщение с деталями заказа и ссылкой для оплаты. Это значительно сэкономило время.
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Доставка
Сейчас у нас 1 500 постоянных клиентов. Чтобы сделать доставку удобнее и дешевле, мы разделили город на зоны в зависимости от расстояния до фермы и количества клиентов в каждой зоне. Доставляем продукцию по расписанию: в отдаленные районы — раз в две недели, а в остальные — каждую неделю. Клиенты уже привыкли к установленным дням доставки.
Такой подход позволяет нам обрабатывать от 10 до 35 заказов в день. Мы используем специальный рефрижератор — переделанный автомобиль «Лада» с холодильной установкой, которая обошлась нам в 1,5 миллиона рублей. Раньше мы использовали обычный автомобиль, но для перевозки мяса это небезопасно, особенно летом.
Наша команда
На ферме трудятся трое, включая мужа. А в команде всего семь сотрудников. Два оператора обрабатывают заказы, менеджер по развитию занимается рассылками и поиском новых каналов продаж, а SMM-специалист ведет соцсети. Бизнесом управляю я — у меня есть опыт управления на крупном предприятии.
Пока не можем нанять отдельного курьера — доставкой занимается муж, иногда я подключаюсь. Сервисы вроде Яндекса или Купера для нас слишком дорогие. В итоге я, как директор, зарабатываю столько же, сколько курьер.
Экономика бизнеса
Основная статья расходов — корма. На втором месте — зарплата. Мы пока не выплачиваем себе зарплату — у нас есть другие источники дохода. На рекламу выделяем от 10 тысяч рублей в месяц, плюс расходы на комиссии в районных чатах. Коммунальные платежи незначительные.
На данный момент ферма приносит только расходы. Вся прибыль реинвестируется в развитие. В прошлом году мы приобрели рефрижератор за 1,5 миллиона рублей для безопасной транспортировки продукции, а сейчас строим холодильный склад.
Средний месячный оборот — 700 тысяч рублей. За 2024 год в целом он составил 7,5 миллиона рублей.
Вот наши месячные расходы:
Корм
300 000 руб.
Зарплаты
120 000 руб.
Реклама и маркетинг
до 10 000 руб.
Итого за месяц: 700К − 430К = 270К прибыли, которую мы пока не видели.
Реально ли зарабатывать на фермерстве?
Мы поняли, что для нормального дохода нужно выходить на рынок B2B. Фермерам сложно делать это в одиночку, поэтому важно объединяться. Например, убойный пункт стоит 12 миллионов рублей, а один фермер сможет использовать его только на 10%. Если десять фермеров скинутся по миллиону, это будет выгодно для всех.
В июле 2023 года мы создали кооператив птицеводов — первый в нашей отрасли, который будет работать легально. Объединившись, мы можем делить расходы на ветеринаров и зоотехников и строить общие объекты.
В будущем кооператив сможет производить больше и работать с крупными заказчиками. Например, поставлять тонну индейки в неделю — одному фермеру это не по силам, а вместе мы справимся.
Я знаю много фермеров, но с ними тяжело договариваться. Они часто не выполняют обещания и плохо разбираются в бизнесе. Поэтому мы тщательно отбираем членов кооператива — нужны единомышленники. Если кто-то не соблюдает правила или не вносит деньги, он выходит из кооператива.
Фермерский бизнес непредсказуем: птица без антибиотиков может погибнуть от жары или инфекций. Главное в фермерстве — любить свое дело. Это не тот бизнес, где можно сидеть на балийском пляже и получать пассивный доход. Но я все равно верю, что его можно сделать прибыльным.
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