Как зарабатывать на несушках и цыплятах: опыт владельцев фермы «Переполох»

Как все начиналось

Мы с мужем — городские жители, далекие от деревенской жизни. Наша ферма «Переполох» расположена в 30 км от Екатеринбурга, и основное направление — продажа мяса птицы и яиц. Казалось бы, ничего сложного: куры несут яйца, цыплята растут — бизнес идет. На деле заработать на ферме не так просто.

На старте у нас была земля и 3 миллиона рублей накоплений — эти деньги полностью ушли на обустройство. Сначала расчистили и выровняли участок, поставили крепкий забор по периметру. Затем начали строить основные объекты: четыре курятника по 18 квадратных метров каждый, забойный цех и небольшой домик для себя.

Самый простой курятник на 200 кур неожиданно «съел» 500 тысяч рублей — так мы впервые столкнулись с тем, что в фермерстве все расходы оказываются в 1,5–2 раза выше запланированных.