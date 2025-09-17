Как бухгалтеру дополнительно зарабатывать, помогая клиентам навести порядок в учете

Для этого не нужна дополнительная нагрузка — ваше рабочее время ни капли не увеличивается. Если у вас есть клиенты с торговым или производственным бизнесом — у вас есть еще один источник дохода «на автомате».

Речь — о реферальной программе сервиса МойСклад. Это возможность получать от 25% до 40% от всех оплат привлеченных клиентов в течение года. Фактически без вашего участия.Разбираемся, как это работает и сколько можно заработать.

Что такое МойСклад

Это товароучетная система с интеграцией с 1С. Целевая аудитория — розница, селлеры на маркетплейсах, производство, оптовые компании.

МойСклад автоматизирует важные процессы в их бизнесе:

Регистрация продаж и возвратов — интеграция с онлайн-кассами.

Контроль остатков на складе и управление закупками.

Отображение заказов из всех каналов продаж в одном окне.

Финансовая аналитика — встроенные отчеты о прибыли и убытках, движении денежных средств, а также юнит-экономика для прогноза рентабельности.

Работа с маркировкой — интеграция с «Честным знаком».

Гибкое управление ценами, печать ценников и этикеток со штрихкодами прямо из программы.

Выгрузка первичной документации в 1С:Бухгалтерию в один клик. Экспорт идет «документ-в-документ», можно потом редактировать. Также есть фильтры — передавать только то, что нужно.

Почему стоит рекомендовать МойСклад вашим клиентам

Надежность — сервис на рынке с 2007 года. Входит в реестр отечественного ПО от Минцифры. Востребованность — более 60 000 активных клиентов на сегодняшний день. Поддержка — доступна 24/7 в чате внутри сервиса, в мессенджерах, по почте и по телефону. Есть учебный центр, где можно научиться не только работе с МоимСкладом, но и получить знания по ведению учета, настройке производства, работе с маркировкой, продажах на маркетплейсах с сертификатом об успешном прохождении.

МойСклад — это не просто программа для учета, а целая экосистема, помогающая предпринимателям на всех этапах бизнеса.

Реферальная программа сервиса МойСклад для бухгалтеров Рекомендуйте МойСклад и получайте до 1 млн рублей в год Зарегистрироваться

Как работает реферальная программа

Ваша задача — лишь рекомендовать сервис: вы даете своему клиенту специальную ссылку с вашей меткой, или регистрируете его самостоятельно через кабинет партнера.

В обоих случаях он «привяжется» к вам и вы увидите его в своем кабинете. А дальше все вопросы мы берем на себя — свяжемся с ним, расскажем про сервис, обучим, подберем нужный тариф и будем оказывать круглосуточную поддержку.

Когда клиент станет пользоваться платным тарифом, вы увидите это в кабинете, а также сумму, которую мы начислили вам в качестве вознаграждения. Размер вознаграждения будет зависеть от количества привлеченных клиентов, чем их больше, тем выше вознаграждение: от 25% до 40% от оплат за МойСклад.

Все просто: вы советуете качественный сервис и получаете вознаграждение.

Как начать

Зарегистрируйтесь на нашем сайте — для этого необходимо заполнить анкету и дождаться ее подтверждения. Прочитайте и примите оферту — подписывать ничего не нужно. В личном кабинете у вас появится ссылка со специальной меткой, которую можно использовать где угодно — отправляете ее лично тому или иному клиенту, либо размещаете на своих ресурсах.

Зарегистрироваться в реферальной программе МойСклад

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: 2W5zFJNUsya