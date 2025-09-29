Кейс компании TREIDCOMPUTERS: от продаж б/у техники на Авито до автоматизированного бизнеса с оборотом в миллиард

Про бизнес: от стабильного роста до кризиса 2025

Мы продаем компьютерную технику: системные блоки, мониторы, моноблоки, ноутбуки, комплектующие, мини ПК и аксессуары разных производителей. Наш бизнес начался с продажи б/у техники на Авито — в 2015 году мы арендовали маленький офис в Москве и работали вдвоем: я помогал собственнику компании.

До начала 2025 бизнес стабильно рос, а обороты практически достигли миллиарда рублей.

2025 год стал для нас крайне стрессовым из-за введения новых правил в налогообложении (НДС для УСН). Мы перешагнули плановые пороги по выручке, что кардинально изменило правила игры. Пришлось полностью пересмотреть нашу бизнес-модель.

Если раньше у нас было несколько направлений, включая B2B-продажи и розничный шоурум, то сейчас мы полностью сконцентрировались на онлайн-продажах через маркетплейсы. Это было вынужденное, но необходимое решение.

После стремительного роста с 2015 по 2024 год мы резко упали по выручке. На это повлияли и новые налоговые условия (мы потеряли льготы, так как были зарегистрированы в льготном регионе), и общая экономическая ситуация в стране, и рост конкуренции.