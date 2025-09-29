Кейс компании TREIDCOMPUTERS: от продаж б/у техники на Авито до автоматизированного бизнеса с оборотом в миллиард

В этой статье топ-менеджер TREIDCOMPUTERS Артем Крисан рассказывает, как внедрение МоегоСклада помогло:
полностью исключить ошибки при работе с маркетплейсами;
сократить время на обработку заказов с 4 часов до 10 минут в день;
увеличить выручку с 200 тыс. до почти 1 млрд рублей в год;
начать масштабирование без операционного хаоса.
Про бизнес: от стабильного роста до кризиса 2025
Мы продаем компьютерную технику: системные блоки, мониторы, моноблоки, ноутбуки, комплектующие, мини ПК и аксессуары разных производителей. Наш бизнес начался с продажи б/у техники на Авито — в 2015 году мы арендовали маленький офис в Москве и работали вдвоем: я помогал собственнику компании.
До начала 2025 бизнес стабильно рос, а обороты практически достигли миллиарда рублей.
2025 год стал для нас крайне стрессовым из-за введения новых правил в налогообложении (НДС для УСН). Мы перешагнули плановые пороги по выручке, что кардинально изменило правила игры. Пришлось полностью пересмотреть нашу бизнес-модель.
Если раньше у нас было несколько направлений, включая B2B-продажи и розничный шоурум, то сейчас мы полностью сконцентрировались на онлайн-продажах через маркетплейсы. Это было вынужденное, но необходимое решение.
После стремительного роста с 2015 по 2024 год мы резко упали по выручке. На это повлияли и новые налоговые условия (мы потеряли льготы, так как были зарегистрированы в льготном регионе), и общая экономическая ситуация в стране, и рост конкуренции.
Почему решили вести учет
Когда мы только запускались, все было просто: ассортимент небольшой, учет не вели — достаточно было посмотреть на полки в офисе, чтобы понять остатки.
Проблемы начались, когда бизнес стал расти: заказов стало больше, а ручной ввод данных занимал слишком много времени. Путаница с остатками, задержки с отгрузками — все это мешало развиваться. Хотелось увеличить трафик, выйти на новые площадки, закупать больше товара. Именно тогда поняли, что без системы учета нам не обойтись.
Рассмотрели несколько решений, включая 1С и МойСклад, и остановились на последнем. Ключевым фактором выбора стало юзабилити — сервис очень простой и понятный даже для новичков.
Пока заказов было немного, мы все делали вручную: копировали номера заказов, цены и переносили отгрузки из маркетплейсов в МойСклад. В конце месяца сводили статистику — это работало.
К началу 2024 года продажи начали расти в геометрической прогрессии. Ручная работа отнимала колоссальное количество времени, а из-за человеческого фактора постоянно возникали ошибки. А после падения выручки из-за новых налоговых правил важно было считать и учитывать каждый рубль. Тогда мы приняли решение полностью интегрировать МойСклад.
Я начал вникать в тему автоматизации, нашел компанию MILKIMICOM, партнеров МоегоСклада. Ребята быстро откликнулись и качественно все настроили.
МойСклад стал нашим спасением. Раньше я полдня тратил на ручной труд, было сложно сфокусироваться на других делах. Сейчас просто захожу утром в систему и сразу вижу всю вчерашнюю статистику: количество отгрузок, общую сумму, возвраты.
В конце месяца сверяем отчеты с маркетплейсами — убеждаемся, что все сходится, и закрываем период. Настроили виртуальные склады для каждого маркетплейса, что исключило случаи продажи одного товара на нескольких площадках одновременно.
До автоматизации мне приходилось держать открытыми сразу две вкладки: сам МойСклад и личный кабинет маркетплейса. Сейчас мне нужен только МойСклад — вся информация из маркетплейсов уже там. Я вижу, сколько заказов поступило, что ждет обработки на завтра.
Для нас особенно важно то, что мы можем видеть промежуточные точки продаж — например, результаты за неделю или две. Это помогает контролировать процесс и вовремя реагировать.
Еще у нас есть особенность: все наши закупки всегда по разным ценам. Себестоимость товаров постоянно меняется — никогда не бывает так, чтобы мы закупили всю партию по одной цене. Поэтому мы постоянно работаем с МоимСкладом — это наш главный инструмент. Я всегда могу посмотреть актуальную себестоимость любого товара: компьютера, ноутбука или чего-то еще. Это необходимо для правильного ценообразования и контроля прибыли.
Масштабирование
Мы постоянно растем и подключаем новые площадки. Начинали с Ozon, потом подключили Яндекс Маркет, затем Wildberries, потом МегаМаркет, а сейчас потихоньку выходим на М.Видео. Для нас поиск новых точек роста — важная история, потому что стагнация бизнеса равносильна его смерти.
МойСклад позволил нам увидеть весь наш бизнес в виде конкретных цифровых показателей, что дает нам возможность грамотно масштабироваться: мы смогли не только выйти на новые площадки, но и расширить ассортимент. Не получится управлять бизнесом, если ты не можешь измерить и оценить результаты количественно.
Теперь мы в реальном времени видим, сколько у нас продаж, какие именно товары и модели пользуются спросом, а какие нет. Мы анализируем эффективность по каждому направлению, понимаем, где можно расти, а где нужно, наоборот, сокращать затраты.
Активно пользуемся мобильной версией приложения — это очень удобно и сильно экономит время.
Расширение ассортимента
Раньше у нас было 40 товаров в ассортименте. Сейчас — больше 150, и список постоянно растет.
Почему мы смогли увеличить ассортимент? Потому что вести учет стало намного проще. Мы научились группировать товары, собирать их в комплекты и удобно управлять всем этим в системе.
Начали комбинировать артикулы на маркетплейсах, добавлять цвета товаров, картинки и пиктограммы. Теперь не нужно постоянно залезать в личные кабинеты маркетплейсов — вся информация есть в системе.
Инвентаризация
Также подключили к МоемуСкладу сканеры штрихкодов. Теперь проводим инвентаризацию через сервис. В МоемСкладе печатаем и этикетки со штрихкодами, и бирки с серийными номерами для товаров, которые отправляем на склады маркетплейсов (например, по схеме FBO).
Можно сказать, что практически весь наш операционный бизнес-процесс мы перенесли в одну систему. Это невероятно удобно и эффективно.
При этом я уверен, что мы еще даже на 80% не используем все возможности, которые есть у МоегоСклада. Платформа очень функциональная, постепенно открываем для себя новые полезные инструменты, которые еще больше упрощают нашу работу. Я смотрю обучающие видео на YouTube-канале, учусь новому, беру на заметку интересный для нас функционал.
Рост выручки
И самое главное — выручка выросла в разы. С 200 тысяч рублей в год мы доросли почти до миллиарда. Большую роль в этом сыграл грамотный учет:
Заказы стали обрабатываться быстрее.
Мы начали видеть цифры и принимать правильные решения.
Мы строим стратегию на основе точных данных из системы.
Ключевые принципы нашей работы
Наше ключевое преимущество — это максимально быстрая отправка заказов. У нас не бывает задержек, и мы никогда не отменяем отправки покупателям. Все заказы мы обрабатываем и отправляем день в день — сегодняшние заказы уходят сегодня же.
У нас работают только опытные специалисты, которые отлично разбираются в технике. Мы не берем случайных людей — только тех, кто действительно знает свое дело.
Мы инвестируем в развитие сотрудников, оплачиваем обучение. Каждые три месяца собираемся все вместе, обсуждаем успехи и строим планы.
С МоимСкладом работаю не только я — настроили доступ к определенным вкладкам для сборщиков и менеджеров по рекламе.
Сборщикам не нужно больше заходить в приложения Ozon или Яндекс Маркета — они видят все задачи прямо в МоемСкладе. Открывают систему и сразу понимают, сколько заказов на сегодня и что нужно собрать.
Менеджеры занимаются настройкой рекламных кампаний, они заходят в систему, чтобы посмотреть себестоимость товара для расчета бюджета.
Руководитель (собственник компании) работает в основном с финансовыми отчетами: прибыльность, платежи. Я отвечаю за все остальное: отгрузки, закупки, заказы поставщикам.
Результаты
Время на обработку заказов сократилось с 4 часов до 10 минут в день.
Ошибки учета свелись к нулю.
Выручка выросла с 200 тыс. до почти 1 млрд рублей в год.
Ассортимент увеличился в 4 раза (с 40 до 160+ позиций).
Увеличилось количество заказов без увеличения штата сотрудников (благодаря автоматизации и интеграции с маркетплейсами команда стала обрабатывать больше заказов в день).
