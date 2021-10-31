Благодаря чему малый бизнес смог привлечь 2,4 млрд рублей кредитов?

За месяц работы нового механизма господдержки малого и среднего бизнеса — «зонтичного» предоставления поручительств Корпорации МСП, запущенного совместно с министерством экономического развития в сентябре 2021 года, предприниматели получили кредиты в банках-участниках программы на общую сумму 2,4 миллиарда рублей. До конца года данный инструмент позволит малому бизнесу получить 20 миллиардов рублей на развитие своего дела.

Как пояснила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова, раньше получение государственной гарантии было индивидуальным, «штучным» и отнимало у предпринимателей много времени и сил.

«В ходе Петербургского экономического форума президент поручил сделать кредиты для бизнеса более доступными через запуск нового зонтичного механизма поручительств для малых и средних предприятий. Нами была разработана программа, в рамках которой государство через Корпорацию МСП становится поручителем для бизнесменов, получающих кредит. Раньше получение государственной гарантии было индивидуальным, и, можно сказать штучным и отнимало много времени и сил. Сейчас же это поток в хорошем смысле, банки-участники программы сами выдают кредиты в рамках лимита, определенного суммой портфеля», — сообщила Татьяна Илюшникова.

В Корпорации МСП добавили, что средняя ставка по кредитам составила 9,7%. В рамках проекта Корпорация МСП не только следит за ставками, но и берет на себя половину рисков банков за предпринимателей, поэтому от финансовых организаций ждут комфортных для бизнеса условий.

«Уровень ставки может быть снижен за счет различных программ поддержки проектов малого и среднего бизнеса. Корпорация в рамках «пилота» внимательно следит за ставками, ведь 50% рисков банков мы взяли на себя и поэтому ждем от них комфортных для бизнеса условий», – сообщил Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.

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