Кто выбил «Газпром» из рейтинга самых привлекательных работодателей для россиян?

«Газпром» и госструктуры упали в рейтинге привлекательных для россиян работодателей, а на первое место вышли крупные российские и зарубежные технологические компании.

Компании Google и «Яндекс» и фармацевтическая Pfizer оказались более привлекательными работодателями для специалистов, чем нефтегазовые компании и госструктуры. Рейтинг привлекательности работодателей России составила компания Universum, которая опросила более 18 тыс. россиян со специализацией в разных сферах.

Universum — частное агентство, которое специализируется на брендинге работодателей и консультирует компании по вопросам подходов к привлечению и удержанию талантов. Компания ежегодно собирает и анализирует информацию о карьерных ожиданиях более 1,5 млн студентов и молодых профессионалов в более чем 70 странах.

Среди профессионалов со специализацией в области бизнеса и коммерции самым желанным работодателем в последние два года был «Газпром». Однако в этом году он опустился на третью строчку, уступив лидерство «Яндексу». Также в рейтинге поднялась еще одна ИТ-компания — Google — с третьего на второе место.

Четвертое место занимает дочерняя компания «Газпрома» — «Газпром нефть», а на пятое с шестого поднялась Mail.ru Group.

В рейтинге самых привлекательных у ИТ-специалистов работодателей первые три места уже третий год остаются без изменений, их занимают Google, «Яндекс» и Microsoft. На четвертом месте оказался впервые попавший в рейтинг «Тинькофф Банк», который сместил на пятое место VK.

В рейтинге популярных у профессионалов со специализацией в здравоохранении и медицины работодателей госструктуры уступили места компаниям, работающим в сфере фармацевтики и биотехнологий. Так на первое место вышла Pfizer, а Bayer поднялась на вторую строчку. Компании потеснили прошлогоднего лидера рейтинга — Минздрав — на третье место.