Нелегальные переводы малого бизнеса

В России 27% предприятий малого бизнеса принимают оплату через переводы с карты на карту, несмотря на то, что этот способ нелегален.

Московская школа управления «Сколково» провела исследование «Рынок безналичных розничных платежных услуг в России 2021: торгово-сервисные предприятия», в ходе которого выяснилось, что 27% представителей малого бизнеса из сегментов торговли, общепита и предоставления услуг в качестве способа оплаты товаров и услуг пользуются переводами с карту на карту. Такой способ оплаты незаконен для бизнеса, так как платежи проходят в таком случае как денежные переводы между физическими лицами и могут не отображаться в кассе, в отличие от оплаты картой через POS-терминал.

Переводы по номеру телефона и с карты на карту чаще выбирают индивидуальные предприниматели — 31%. Среди юридических лиц такой способ оплаты используют только 9%.

Согласно представленным результатом, наиболее распространенный вид платежа — наличные. Ими можно расплатиться в 95% малых торговых точек. Карты принимают лишь в 88% точках.

Наиболее сильно тенденция по приему платежей через переводы физическому лицу выражена в небольших городах, заявила Наталия Ракова, руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ.

«Сегодня люди все реже берут с собой наличные деньги, предпочитая расплачиваться картой. Однако не все магазины, особенно мелкие, например, торговые точки на рынках, обладают возможностью принимать карточные платежи», — поясняет эксперт.

Она считает, что оценка объема подобных платежей в 27% может быть даже заниженной, поскольку в ходе официального опроса, вероятно, не все предприниматели захотели раскрыть подобную информацию.

Как показало исследование «Сколково» всего в России в 2021 году безналичные платежи принимают 89% розничных предприятий в сфере малого бизнеса (к ним относится не только оплата картой, но и другие способы). К преимуществам безналичных платежей они относят безопасность, увеличение трат клиентов, имидж современной компании, а также улучшение клиентского опыта.

При этом, даже осознавая преимущества приема безналичных платежей, большинство торгово-сервисных предприятий считают, что наличные выгоднее, — говорится в исследовании. Такой точки зрения придерживаются 51% респондентов.

Какой способ оплаты предпочитаете вы? Какой считаете более безопасный?