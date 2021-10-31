Вносит ли дистанционка неравенство в карьерные возможности?

Международное кадровое агентство Kelly Services провело исследование «Стеклянный потолок: равноправие для женщин не для галочки», в котором приняли участие 780 российских женщин-менеджеров среднего и высшего звена. Опрос показал, что женщины разошлись в оценках того, как распространение коронавируса и расширение практики удаленной работы повлияло на их карьеру.

Оценивая ситуацию в целом, 75% женщин признались, что чувствуют ограничения в своей карьере из-за своей традиционной социальной роли и необходимости уделять семье больше времени, чем мужчины. За последние четыре года доля давших такой ответ выросла на 12%.

Отношение к удаленной работе у женщин также оказалось двояким. 48% уверены, что благодаря удаленке совмещать работу и дом стало проще. Стоит отметить, что из них 27% признались, что оказались в сложной ситуации из-за отсутствия условий для полноценной работы на дому.

Как показало исследование «Домашний труд во время пандемии: опыт России» от экспертов МГУ и МГИМО, удаленная работа сама по себе могла перераспределить нагрузку между полами — переход женщин на дистанционный режим работы привел к росту временных затрат на домашний труд, в то время как у мужчин они, наоборот, снизились.

Однако, опираясь на официальную статистику, можно сделать вывод, что удаленная работа не оказывает сильное влияние на положение женщин в России: по данным Минтруда, даже в самый разгар пандемии в прошлом году в таком формате работали не более 5 млн человек, или менее 10% занятых на рынке труда. Однако нынешняя ситуация с новым ростом заболеваемости показывает, что число работников на удаленке в будущем может расти, а ее негативные эффекты — усугубляться.

Такие эффекты могут усугубить и ранее существовавшее неравенство в карьерных возможностях.