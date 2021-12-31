Бизнес ожидает поддержку от правительства в условиях ограничений

Федеральная налоговая служба начинает принимать заявления от малых и средних компаний, а также индивидуальных предпринимателей, работающих в отраслях, наиболее пострадавших от пандемийных ограничений, на гранты, а банки — на льготные кредиты под 3%. Обратиться за этими мерами поддержки можно будет до 15 декабря, сообщает пресс-служба минэкономразвития.

«Подача заявлений стартует 1 ноября, выплаты начнутся 15 ноября и продлятся до конца 2021 года. В списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция, включая физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты», — отмечается в сообщении.

Небольшим компаниям положены гранты из расчета одного минимального размера оплаты труда (12 792 рубля) на каждого работника.

Помимо малых и средних предприятий, такие же меры поддержки распространятся на социально-ориентированные некоммерческие организации. Мера поддержки распространится и на всех, кто участвовал в программах госпомощи ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0, в том числе крупные предприятия культуры и общественного питания.

Гранты будут предоставляться по заявительному принципу. Предпринимателям потребуется лишь подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. При этом организация должна быть зарегистрирована либо в едином реестре субъектов МСП, либо в реестре СОНКО Минэкономразвития РФ.