Утечка средств из банков из-за цифрового рубля

Цифровой рубль может отрицательно повлиять на состояние российских банков. По прогнозам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, 9 трлн рублей — максимальный размер возможной утечки. Он будет таким высоким, если цифровую валюту введут достаточно быстро и не установят ограничения на максимальный размер перевода средств.

Сбербанк оценочную сумму перетока в цифровые рубли из банковской системы в перспективе трех лет видит более оптимистично. По его прогнозам, она составит от 2 до 4 трлн рублей. Такую цифру в декабре 2020 года называл зампред правления «Сбера» Анатолий Попов.

Руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко отметила, что введение новой валюты вряд ли повлечет массовый отказ населения и предприятий от привычных способов хранения денег:

«Процесс будет растянутым во времени и может быть компенсирован за счет существующих инструментов кредитно-денежной политики. Позиция Банка России выглядит обоснованной: введение цифрового рубля вряд ли повлечет за собой резкий массовый отказ граждан и компаний от привычных способов хранения денег», — объяснила Левашенко.

Кроме того, как пояснила Левашенко, для предотвращения резкого снижения ликвидности введение цифрового рубля в обращение будет постепенным и контролируемым, что позволит минимизировать риск значительного оттока ликвидности из банковского сектора за ограниченный период времени.

«Банки могут также компенсировать его за счет продажи части активов, а также за счет снижения объемов выдаваемых кредитов», — уточнила она.

Статья на msfo.ru