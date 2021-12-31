Когда цифровой рубль внедрят в экономику России?

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина, выступая на конференции Института развивающихся экономик Банка Финляндии, сообщила о том, что Центробанк рассчитывает получить прототип платформы цифрового рубля в начале 2022 года, затем начнется его пилотное тестирование. Россия протестирует платформу в следующем погоду перед окончательным принятием решения.

«В настоящее время идет активная разработка платформы. Пока мы не видим никаких препятствий к внедрению цифрового рубля», — отмечала в сентябре первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

Концепция была опубликована весной этого года.

По ее мнению, национальная цифровая валюта разрабатывается регулятором для повышения доступности и удобства платежных сервисов, а также снижения стоимости таких услуг для граждан и бизнеса.

В июле Европейский центробанк запустил проект «цифрового евро». Новый вариант валюты должен позволить жителям ЕС проводить транзакции в обход банков — так же, как и цифровой рубль. В режиме тестирования полностью электронная версия евро будет обращаться в течение двух лет.