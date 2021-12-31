Ужесточение наказаний за ряд повторных нарушений ПДД

В новом проекте Кодекса об административных нарушениях появятся статьи, касающиеся нарушений правил дорожного движения.

Новые нормы введут в «водительскую» часть КоАП, в частности, это касается процедуры временного ограничения водительских прав до решения суда, а также штрафе в 40 тыс. руб. за «неоднократный» отказ остановить машину по требованию полиции во время погони. Также в документе появились инициативы по борьбе с нарушителями: санкции за систематические нарушения, опасное вождение, парковку автомобиля на газоне, выбрасывание мусора из транспортного средства и т. д.

Теперь водителей, которые не остановились по требованиям должностного лица и за которыми пришлось гоняться, чтобы остановить, создавая угрозу жизни и здоровью граждан, предлагается штрафовать на 40 тысяч рублей или лишать прав на срок до трех лет. Сейчас максимум, что грозит такому водителю, это привлечение к ответственности по части 3 статьи 12.25 за «невыполнение требования должностного лица об остановке», которая предусматривает штраф от 500 до 800 рублей.

Появилось и несколько санкций за повторные нарушения. Например, за повторное управление с нечитаемым номером планируется штрафовать на 5 тысяч или даже лишать прав на 3 месяца. Рецидив с чрезмерной тонировкой грозит штрафом в 3 тыс. руб.

Санкция за стоянку вне специально отведенных «карманов» увеличится с 1 тыс. до 3 тыс. руб. и при этом сможет применяться не только на автомагистралях, как сейчас, но и на «дорогах для автомобилей», обозначаемых знаком 5.3 (к примеру, на МКАД).

Максимальный штраф за перевозку детей без автокресла увеличивается с 3 тыс. до 5 тыс. руб. Добавили в проект нового КоАП и санкции за сброс мусора из автомобиля. Для физлиц она предусматривает штраф от 2 до 3 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей штраф вырастает до 20 — 60 тысяч рублей с конфискацией автомобиля, а для юрлиц — до 30-100 тысяч рублей с конфискацией машины. Следует уточнить, что речь идет не о выброшенном окурке из окна машины, а о сбросе мусора в неположенном для этого месте, например, на обочине или в лесу.