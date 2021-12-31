Рост цен на интернет и телевидение в России!

Около 80% крупных российских операторов фиксированной связи ожидают повышения тарифов на свои услуги в 2022 году.

Эксперты информационно-аналитического агентства TelecomDaily полагают, что в России в 2022 году тарифы на фиксированный доступ в интернет, платное телевидение и другие услуги проводной связи могут вырасти в среднем на 10 процентов. Агентство провело исследование, основанное на опросе крупнейших операторов.

«78% опрошенных компаний делают неутешительный для абонентов вывод: в 2022 году рост тарифов на услуги связи продолжится. Сейчас операторы ожидают менее существенного увеличения, чем в предыдущие годы. Тем не менее, 46% полагают, что этот рост существенно превысит инфляцию: 32% прогнозируют его в пределах 10-15%, 14% — от 16% и более», — говорится в исследовании.

Еще 32% опрошенных считают, что рост тарифов будет в пределах 3-9%, 20% не ожидают повышения, а 2% операторов полагают, что стоимость услуг снизится.

По данным TelecomDaily, в предыдущие два года рост тарифов составлял 12-15%.

Уточняется, что расчеты не касаются рынка мобильной связи. Эксперты объяснили рост цен инфляцией, увеличением цен на оборудование, необходимостью исполнять требования по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

По мнению большинства опрошенных операторов, в 2021 году рынок телекоммуникаций РФ, несмотря на давление пандемии и проблемы с платежеспособностью у части абонентов, продолжал расти.

«Сразу 81% респондентов констатировали рост годового объема услуг (в прошлом году таких компаний было 60%). Причем 31% утверждают, что это значительный рост (против 20% в конце прошлого года). Сокращение объема оказываемых услуг отметили 3% против 18% в конце 2020 года, еще 14% говорят об отсутствии динамики (18% годом ранее)», — уточняют аналитики агентства.