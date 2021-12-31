Для кого снизят налоги с 1 января?

В 2022 году понизят налоговые ставки для некоторых видов предпринимательской деятельности, о чем сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Так, по словам Соловьева, с 1 января 2022 года в Налоговый кодекс внесут изменения, которые освободят от уплаты НДС предпринимателей сферы общепита.

«Это значит, что рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные и иные объекты общественного питания, в том числе пункты выездного обслуживания, получат возможность значительно поправить свое материальное положение в результате этой налоговой льготы», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, предприятия при численности персонала свыше 250 человек смогут уплачивать страховые взносы по пониженной ставке (с части вознаграждения свыше МРОТ: по пенсионным взносам — 10%, по медицинским — 5%, по взносам «на больничные» — 0%).

Также организации освобождаются от обязанности сдавать бухгалтерскую отчетность в другие госорганы помимо налоговой инспекции по месту регистрации.

«Кроме того, будет упрощено проведения ряда административно-налоговых процедур. Например, организациям больше не нужно будет сдавать бухгалтерскую отчетность в другие госорганы помимо налоговой инспекции по месту регистрации. С введением государственного ресурса бухотчетности, все госорганы смогут получать информацию с него, не тревожа налогоплательщика», — поясняет Соловьев.

Будут и льготы по обложению НДФЛ компенсаций стоимости путевки на отдых. Также сохранится практика предоставления социальных и имущественных вычетов, но прибавится налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги.