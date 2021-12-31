Бизнес просит помощи у Силуанова

Президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин обратился к Минфину с просьбой выделить еще 100 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку непродовольственной розницы, ТЦ и ТРЦ.

«Прошу вас поддержать необходимость государственной поддержки <...> непродовольственной розницы через трансферты из федерального бюджета в размере 100 млрд рублей на реализацию соответствующих мероприятий в субъектах Российской Федерации», — сообщается в письме.

Калинин подчеркнул, что в 2020 году на восстановление других сфер деятельности малого и среднего бизнеса было выделено свыше 300 млрд рублей. Но в 2021 году из-за введения QR-кодов, режима самоизоляции для непривитых и прочего торговые центры страдают от падения клиентопотока.

Несмотря на признание отрасли пострадавшей от коронакризиса, значимой поддержки торговые центры так и не получили. Причина, по мнению руководителя бизнес-объединения, в выпадающих доходах региональных бюджетов.

Правительство РФ с ноября ввело две дополнительные меры поддержки бизнеса. Это единовременные субсидии в размере МРОТ на одного сотрудника, а также возобновление кредитования пострадавших малых и средних предприятий и социально ориентированных НКО под 3% годовых (программа ФОТ 3.0).