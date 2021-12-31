Карантин из-за ковида не страховой случай!

Компания «Сочи-Парк», которая управляет гостиничным комплексом «Богатырь», пытается через суд добиться от страховой компании ВСК сумму в размере 120,8 млн руб. страхового возмещения убытков, возникших из-за карантина, действовавшего в Краснодарском крае с апреля по июнь 2020 года.

В июле 2019 г. АО «Сочи-Парк» заключило с компанией ВСК договор страхования от всех рисков при владении и пользовании имуществом гостиничного комплекса «Богатырь». В договоре содержится пункт о выплате страхового возмещения в случае приостановки работы гостиницы во время карантина, если возникнет угроза распространения тяжелых инфекционных заболеваний.

Весной 2020 года глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел карантин, из-за которого была приостановлена работа практически всех учреждений и организаций, кроме тех, которые относятся к жизнеобеспечению граждан. Под запрет попали и гостиницы, и объекты общественного питания, которые открылись лишь 21 июня 2020 г.

В результате закрытия гостиничный комплекс «Богатырь» потерпел убытки в размере 120,8 млн руб. Компания «Сочи-Парк» обратилась к страховщику за возмещением. Однако ВСК выплачивать страховку отказалась, сославшись на то, что коронавирусная инфекция COVID-19 не включена в перечень инфекционных заболеваний, предусмотренных договором страхования. Тогда компания обратилась в суд и выиграла процесс в первой инстанции.

Василий Малинин, руководитель направления «Коммерческие споры» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», считает, что шансы на отмену решения АСКК по жалобе страховщика невысокие:

«Полагаю, что суд первой инстанции вынес законное и обоснованное решение», — отметил юрист. Довод страховой компании о том, что договором не предусмотрено страхование на случай распространения именно COVID-19, основан на ограничительном толковании договора, считает эксперт. «Такой подход видится некорректным. В данной ситуации важно то, что правовой акт органов власти обусловлен появлением серьезного инфекционного заболевания. В договоре перечислены известные инфекции, которые можно отнести к числу серьезных, однако этот перечень не является исчерпывающим, поэтому суд должен отнести COVID-19 к серьезным инфекционным заболеваниям», — сказал он.

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