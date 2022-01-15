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500 млн рублей выделено на льготную кредитную программу для МСП

Для рубрики Кредиты
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил о том, что правительство РФ направит на льготную кредитную программу для малого и среднего бизнеса около 500 млн рублей.

Председатель правительства напомнил, что благодаря льготной кредитной программе государство помогает снизить ставки для предприятий из приоритетных отраслей.

«Это касается обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, науки и техники, а также сфер здравоохранения, образования, внутреннего туризма, бытовых услуг», — сказал глава кабинета министров. «Правительство выделит на ее реализацию еще около 0,5 млрд рублей, соответствующее распоряжение подписано», — объявил Мишустин.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с текущей динамикой выдачи предпринимателям льготных займов», — уточнили в Кабмине.

Мишустин отметил, что кредитный портфель программы уже превысил триллион рублей, а общий объем субсидирования со стороны государства с учетом новой суммы приблизится к 40 млрд.

По словам Мишустина, льготная кредитная программа пользуется спросом также у самозанятых граждан.

«Видим, что льготная кредитная программа пользуется высоким интересом у предпринимателей, не только у владельцев малых и средних компаний, но и у самозанятых граждан, которые платят налог на профессиональный доход», — сказал председатель правительства. По его мнению, оказываемая поддержка «это дополнительные ресурсы на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств».

Статья на сайте msfo.ru

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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