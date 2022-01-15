Случится ли весной девальвация рубля?

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский заявил о том, что весной рубль ждет неизбежная крупная девальвация. После Олимпиады в Китае рубль обвалится в стоимости до 77-85 за доллар.

«После очередного обрушения рубля курс доллара окончательно перейдет в диапазон 77–85 руб. До 100 руб. за $1 тоже может дойти, но это будет уже критический пик, после которого американская валюта подешевеет до обозначенных мною значений. Плюс-минус ситуация будет как в 2014 году, когда курс взлетал до 80 руб. за $1, а потом в 2015–2016 годах он опускался до 50 руб. Но факт того, что девальвация все равно неизбежна, спорить нет никакого смысла, это случится 100%», — сказал Кричевский.

Укрепление рубля можно использовать, закупив иностранную валюту и получив хорошую выгоду, считает специалист. Экономист Сергей Макаров ранее дал россиянам несколько советов. По его мнению, валюту нужно покупать регулярно, откладывая в нее от 5% своих сбережений. Также важно иметь запас и в рублях, что особенно актуально в пандемию.

Утром в пятницу рубль торговался на отметке в 76 за доллар. Причиной этого, по словам специалистов, стало обострение геополитической обстановки во всем мире, а также итоги переговоров России, США и НАТО, которые не принесли никаких результатов.