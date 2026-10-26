Фонд «Сколково» выпустил приказ о расчете суммы всех доходов: от него зависит, сколько прибыли вы раздадите на дивиденды

Что утвердил фонд

С 23 января 2026 года Правила проекта требуют, чтобы доходы участника от иных видов финансово-хозяйственной деятельности, то есть от всего, что не является исследованиями и продажей их результатов по проекту, за отчетный период не превышали 30% суммы всех доходов и не шли на дивиденды. Как считать сумму всех доходов и какие поступления в нее не входят, в Правилах не сказано: порядок должен был утвердить фонд отдельным приказом. Девять месяцев приказа не было, и единой базы для расчета доли у участников не было.

20 октября 2026 года председатель правления фонда подписал приказ № 285-Пр и утвердил им Порядок определения суммы всех доходов участника проекта (текст приказа).

Документ короткий, и участнику из него нужны три вещи:

База расчета: какие доходы складывают и за какой период; Перечень из одиннадцати видов поступлений, которые в сумму всех доходов не включают; Формула, сколько чистой прибыли можно распределить, если часть доходов иная.

Сам лимит 30% остался в Правилах, приказ его не трогает. Критериев, по которым договор относят к коммерциализации проекта или к иной деятельности, в приказе тоже нет: решает фонд, по Правилам и по экономической сути того, чем компания фактически занимается.

Порядок применяется к доходам начиная с 2026 года. К 2025 году его разрешено применять только там, где он улучшает положение участника по сравнению с прежней редакцией Правил.