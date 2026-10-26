Фонд «Сколково» выпустил приказ о расчете суммы всех доходов: от него зависит, сколько прибыли вы раздадите на дивиденды

Если кроме выручки по проекту у компании есть гранты, проценты, аренда или перепродажа, долю иных доходов стоит пересчитать по приказу до конца года, пока сделки можно переложить.
Я работал в Технопарке «Сколково», сейчас в МТК Консалтинг сопровождаю участников проекта и помогаю компаниям получить статус.
Что утвердил фонд
С 23 января 2026 года Правила проекта требуют, чтобы доходы участника от иных видов финансово-хозяйственной деятельности, то есть от всего, что не является исследованиями и продажей их результатов по проекту, за отчетный период не превышали 30% суммы всех доходов и не шли на дивиденды. Как считать сумму всех доходов и какие поступления в нее не входят, в Правилах не сказано: порядок должен был утвердить фонд отдельным приказом. Девять месяцев приказа не было, и единой базы для расчета доли у участников не было.
20 октября 2026 года председатель правления фонда подписал приказ № 285-Пр и утвердил им Порядок определения суммы всех доходов участника проекта (текст приказа).
Документ короткий, и участнику из него нужны три вещи:
База расчета: какие доходы складывают и за какой период;
Перечень из одиннадцати видов поступлений, которые в сумму всех доходов не включают;
Формула, сколько чистой прибыли можно распределить, если часть доходов иная.
Сам лимит 30% остался в Правилах, приказ его не трогает. Критериев, по которым договор относят к коммерциализации проекта или к иной деятельности, в приказе тоже нет: решает фонд, по Правилам и по экономической сути того, чем компания фактически занимается.
Порядок применяется к доходам начиная с 2026 года. К 2025 году его разрешено применять только там, где он улучшает положение участника по сравнению с прежней редакцией Правил.
Одиннадцать исключений: что убрать из базы
Перечень закрытый: поступление, которого в нем нет, остается в сумме всех доходов. Все одиннадцать позиций объединяет одно: бухучет признает их доходом, хотя продажами они не являются. Деньги пришли от государства, учредителя, суда или появились из переоценки.
Поступление
Условие исключения
Пункт порядка
Гранты, субсидии и иное целевое финансирование
На исследования или коммерциализацию их результатов
подп. 1 п. 2.1
Активы, полученные безвозмездно: дарение, прощение или новация долга по займу, финансовая помощь учредителей и иных лиц
Без условий
подп. 2 п. 2.1
Суммы по решению суда, штрафы, пени и иные санкции за нарушение договоров, возмещение убытков и ущерба
Без условий
подп. 3 п. 2.1
Доходы от уступки права требования (факторинг, цессия)
Поступления по этим обязательствам уже признавались доходом
подп. 4 п. 2.1
Премии, скидки, бонусы и вознаграждения от поставщиков и подрядчиков
За ранее оплаченные покупки для исследований и коммерциализации; по сути уменьшение расходов, без агентской и посреднической работы
подп. 5 п. 2.1
Продажа или иное выбытие акций и долей
Финансовый результат сделки нулевой или отрицательный либо непрерывное владение дольше пяти лет
подп. 6 п. 2.1
Проценты по договорам займа
Сальдо полученных и уплаченных процентов по займам за год нулевое или отрицательное
подп. 7 п. 2.1
Положительные курсовые разницы
Без условий
подп. 8 п. 2.1
Имущество, выявленное при инвентаризации
Ранее в учете не отражалось
подп. 9 п. 2.1
Восстановленные оценочные резервы и оценочные обязательства
Признаны в составе прочих доходов
подп. 10 п. 2.1
Дооценка основных средств и НМА
В пределах прежней уценки, плюс списанная при переоценке амортизация в названных приказом случаях
подп. 11 п. 2.1
Гранты и субсидии
Грант ФСИ, субсидия Минпромторга, микрогрант самого фонда: целевое финансирование на исследования и коммерциализацию в сумму всех доходов не входит. Грант не считается иным доходом, но и профильные 70% он не наполняет. Стартап, который год живет на гранте и за это время продал только партию закупленного оборудования, получит долю иных доходов 100%: база состоит из одной перепродажи.
Проценты по займам
Проценты по выданным займам не считаются, только если за тот же год вы уплатили по полученным займам не меньше процентов, чем получили. Выдали заем дочерней компании и получили 2 млн ₽ процентов, сами заняли у учредителя под процент и заплатили ему 2,5 млн ₽: полученные 2 млн ₽ вне базы. Заплатили 1 млн ₽: сальдо положительное, и в сумму всех доходов попадают все 2 млн ₽ полученных процентов целиком. Проценты по банковскому вкладу этим пунктом не прикрыты: вклад и заем для приказа разные договоры, и депозит остается иным доходом при любом сальдо.
Исключения не действуют для операций, цель которых обойти закон и Правила, в том числе для сделок без разумной деловой цели. Поступление, оформленное под один из одиннадцати пунктов только ради того, чтобы не попасть в лимит, фонд учтет в сумме всех доходов как обычный доход.
Полный перечень с условиями по каждому пункту мы держим в базе знаний: какие доходы не включаются в сумму всех доходов.
Как считать сумму всех доходов
Сумма всех доходов это знаменатель дроби, по которой считают долю иных доходов. Чем он меньше, тем тяжелее весит в нем каждая непрофильная сделка.
Доходами приказ признает только то, что считается доходом в бухгалтерском учете по российским стандартам. Это сразу убирает из расчета поступления, которые пришли на счет, но доходом не стали: авансы покупателей, возврат выданного займа, полученный кредит, вклад учредителя в уставный капитал.
Для компаний на обычном плане счетов сумма всех доходов складывается из кредитового оборота по счету 90.01 «Выручка» и кредитового оборота по счету 91.01 «Прочие доходы» за отчетный период. Из этой суммы вычитают поступления из перечня выше. Компании с упрощенными способами учета, которые ведут книгу учета фактов хозяйственной жизни или ведомости, берут совокупный объем доходов от реализации и прочих доходов по своим регистрам и делают ту же корректировку. Отдельного регистра под Сколково приказ не требует.
Отчетный период календарный год, с 1 января по 31 декабря. В год получения статуса период короче: со дня, когда компанию включили в реестр участников, по 31 декабря. Доходы, признанные до этого дня, в расчет первого года не входят.
У условной компании за 2026 год по счету 90.01 прошло 60 млн ₽ выручки, по счету 91.01 еще 15 млн ₽ прочих доходов: грант Фонда содействия инновациям 10 млн ₽, проценты по депозиту 4 млн ₽ и положительные курсовые разницы 1 млн ₽. Грант и курсовые разницы по приказу в сумму всех доходов не входят, депозит входит. База равна 60 + 15 − 10 − 1 = 64 млн ₽. Если вся выручка получена по проекту, иных доходов здесь только депозит, и доля равна 4 / 64, то есть 6,25%. Считай компания по всему обороту 75 млн ₽, доля вышла бы 5,3%, а запиши она все прочие доходы со счета 91 в иные, 20%. От того, как собрана база, зависят и доля, и прибыль к распределению.
Как работает правило 70/30 и за что можно потерять статус, я разбирал на вебинаре о новых правилах деятельности «Сколково» 2026 года. Запись, презентация и саммари вебинара.
Сколько прибыли можно раздать: формула с примером
Правила запрещают направлять доходы от иной деятельности на дивиденды. Как отделить эту прибыль от остальной, до приказа было непонятно, и часть компаний собиралась вести по непрофильному направлению отдельный учет затрат. В приказе пропорция считается по доходам, расходы в ней не участвуют.
Расчет по итогам года идет в четыре шага:
1. Доля иных доходов: доходы от иных видов деятельности делят на сумму всех доходов, обе величины за год и по приказу.
2. Чистая прибыль: строка «Чистая прибыль (убыток)» отчета о финансовых результатах за тот же год.
3. Часть прибыли, не подлежащая распределению: чистую прибыль умножают на долю иных доходов.
4. К распределению остается чистая прибыль за вычетом этой части.
Выручка по проекту 80 млн ₽, аренда и проценты по депозиту 20 млн ₽, исключений нет: доля иных доходов 20%. Чистая прибыль по отчету 10 млн ₽. Не подлежат распределению 2 млн ₽, раздать участникам общества можно 8 млн ₽.
Та же компания, но помещение сдавалось в убыток: арендатор платил меньше, чем компания тратила на содержание. На результат это не влияет. Доля считается по доходам, и те же 2 млн ₽ остаются в компании. Если год закрыт с убытком, расчет не делают, нераспределяемая часть равна нулю.
Доля известна только после 31 декабря, поэтому промежуточные дивиденды в году с заметной иной выручкой лучше не платить: по итогам года может оказаться, что распределили больше допустимого.
Разбор на конкретных цифрах есть в ответе как распределять прибыль при смешанных доходах.
Уложилась ли ваша компания в правило 70/30?
Посмотрим договоры и структуру доходов и скажем, укладывается ли компания в лимит иных доходов и что поправить до годового отчета
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Что сделать до годового отчета за 2026 год
До конца года два месяца, и структуру доходов еще можно поправить:
1. Снимите обороты по кредиту счетов 90.01 и 91.01 за девять месяцев 2026 года. Это сумма всех доходов до исключений.
2. Пройдите по перечню из одиннадцати пунктов и вычтите, что под него подпадает. У долей, процентов по займам и бонусов проверьте условия: там исключение работает не всегда.
3. Разложите остаток по договорам: доход по проекту, прошедшему экспертизу фонда, или иной. Договоры, которые к проекту привязаны слабо, вынесите в отдельный список.
4. Добавьте план на четвертый квартал: отгрузки, которые закроются до 31 декабря, разовые продажи имущества, проценты. Посчитайте долю иных доходов за весь год.
5. Если доля подходит к 30%, у вас три хода: перенести непрофильную сделку на январь, провести ее через другое юрлицо группы или добавить второй продукт в проект через экспертизу фонда.
6. Дивиденды за 2026 год считайте после закрытия года по формуле приказа. Промежуточные выплаты в таком году отложите.
7. Спорную квалификацию дохода закройте письменным ответом фонда до сдачи отчета. Обращение отправляют с корпоративной почты участника вида ОРН@members.sk.ru (ОРН это номер участника в реестре) на адрес Skcontrol@sk.ru.
Годовой отчет за 2026 год сдается в личном кабинете до 5 апреля 2027 года, и это первый отчет, к которому фонд применит Порядок целиком.
Сам приказ и наши ответы по его пунктам собраны в базе знаний: приказ № 285-Пр с комментариями.
Главное
· Порядок применяется к доходам начиная с 2026 года.
· Перечень закрытый: поступление, которого в нем нет, остается в сумме всех доходов.
· Проценты по банковскому вкладу этим пунктом не прикрыты: вклад и заем для приказа разные договоры, и депозит остается иным доходом при любом сальдо.
· В приказе пропорция считается по доходам, расходы в ней не участвуют.
· Годовой отчет за 2026 год сдается в личном кабинете до 5 апреля 2027 года, и это первый отчет, к которому фонд применит Порядок целиком.
Частые вопросы
Входит ли грант в сумму всех доходов?
Грант ФСИ, субсидия Минпромторга, микрогрант самого фонда: целевое финансирование на исследования и коммерциализацию в сумму всех доходов не входит. Грант не считается иным доходом, но и профильные 70% он не наполняет.
Учитываются ли авансы покупателей?
Доходами приказ признает только то, что считается доходом в бухгалтерском учете по российским стандартам. Это сразу убирает из расчета поступления, которые пришли на счет, но доходом не стали: авансы покупателей, возврат выданного займа, полученный кредит, вклад учредителя в уставный капитал.
Нужно ли заводить отдельный регистр или субсчета?
Отдельного регистра под Сколково приказ не требует. Субсчета «профильное» и «непрофильное» в учетной политике завести можно, на оценку фонда они не влияют: он смотрит на договор и на то, что вы по нему сделали.
Можно ли платить промежуточные дивиденды?
Доля известна только после 31 декабря, поэтому промежуточные дивиденды в году с заметной иной выручкой лучше не платить: по итогам года может оказаться, что распределили больше допустимого.
В полной статье на сайте МТК Консалтинг разобраны все одиннадцать исключений на примерах, есть калькулятор доли иных доходов и список того, что остается в 30%.
Читать полностью: https://clck.ru/3WfJQL
Автор: Денис Медведев, управляющий партнер МТК Консалтинг. Помогаем технологическим компаниям получать и удерживать статусы и льготы, готовим годовую отчетность перед фондом и разбираем структуру доходов.
Разборы новых правил «Сколково» и налоговых льгот я публикую в телеграм-канале: https://telegram.me/promtk
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