Приказ № 285-Пр уточнил расчет по правилу 70/30

С 23 января 2026 года участники «Сколково» вправе осуществлять иную деятельность, то есть получать доходы, не связанные с объектами коммерциализации. При этом доля таких доходов не должна превышать 30% совокупного дохода компании за календарный год, а направлять их на выплату дивидендов запрещено (подп. 12 ст. 4 Правил).

Если ранее Правила определяли перечень допустимых сделок вне инновационного проекта, то теперь ключевым критерием становится структура доходов участника: не менее 70% совокупного дохода должно приходиться на деятельность, связанную с коммерциализацией результатов исследовательской деятельности в рамках проекта, прошедшего экспертизу Фонда.

От какой суммы считать эти 30%, Правила не объясняли, поэтому девять месяцев бухгалтеры считали долю каждый по-своему, пока 20 октября Фонд не выпустил этот приказ, № 285-Пр. Сумма всех доходов теперь берется из бухучета: обороты по кредиту 90.01 и 91.01 за календарный год за вычетом 11 предусмотренных Порядком видов доходов (п. 1.2, 1.3, 1.6 Порядка). Относится доход к проекту или нет, Фонд решает по содержанию сделки, и счет, на котором ее провели, на это не влияет (п. 1.4). Порядок уже применяется к отчетности за 2026 год, а для 2025 года новый порядок применяют, только если он выгоднее компании (п. 1.7).

Что засчитывается в 70% и что уходит в 30%.

Чаще всего на этом попадаются компании, которые зашли в «Сколково» с одним продуктом, а зарабатывают на другом. Если о новом продукте в заявке ничего не написано, выручка от него считается иной деятельностью, даже если продукт инновационный, и легко выходит за 30%. Если иная деятельность превысила лимит и компания не может это исправить, Фонд обязан исключить ее из проекта (подп. 2 п. 3 ст. 8 Правил), а за 10 месяцев 2026 года статус потеряли 813 компаний (по данным открытых государственных реестров на 10.11.2026).