Приказ № 285-Пр уточнил расчет по правилу 70/30
С 23 января 2026 года участники «Сколково» вправе осуществлять иную деятельность, то есть получать доходы, не связанные с объектами коммерциализации. При этом доля таких доходов не должна превышать 30% совокупного дохода компании за календарный год, а направлять их на выплату дивидендов запрещено (подп. 12 ст. 4 Правил).
Если ранее Правила определяли перечень допустимых сделок вне инновационного проекта, то теперь ключевым критерием становится структура доходов участника: не менее 70% совокупного дохода должно приходиться на деятельность, связанную с коммерциализацией результатов исследовательской деятельности в рамках проекта, прошедшего экспертизу Фонда.
От какой суммы считать эти 30%, Правила не объясняли, поэтому девять месяцев бухгалтеры считали долю каждый по-своему, пока 20 октября Фонд не выпустил этот приказ, № 285-Пр. Сумма всех доходов теперь берется из бухучета: обороты по кредиту 90.01 и 91.01 за календарный год за вычетом 11 предусмотренных Порядком видов доходов (п. 1.2, 1.3, 1.6 Порядка). Относится доход к проекту или нет, Фонд решает по содержанию сделки, и счет, на котором ее провели, на это не влияет (п. 1.4). Порядок уже применяется к отчетности за 2026 год, а для 2025 года новый порядок применяют, только если он выгоднее компании (п. 1.7).
Чаще всего на этом попадаются компании, которые зашли в «Сколково» с одним продуктом, а зарабатывают на другом. Если о новом продукте в заявке ничего не написано, выручка от него считается иной деятельностью, даже если продукт инновационный, и легко выходит за 30%. Если иная деятельность превысила лимит и компания не может это исправить, Фонд обязан исключить ее из проекта (подп. 2 п. 3 ст. 8 Правил), а за 10 месяцев 2026 года статус потеряли 813 компаний (по данным открытых государственных реестров на 10.11.2026).
Как дата получения статуса влияет на расчет лимита 30%
Участникам со статусом до 23 января 2026 года Правила дали переходный период до 23 июля (п. 4 ст. 2 Правил), и в это время доходы от других продуктов, подходящих под технологические направления, которые поддерживает Фонд, засчитывались в 70%. С 24 июля такие доходы уходят в 30%, пока проект не внесен в «Сколково», а перепродажа и прочие доходы идут в 30% весь год. У тех, кто получил статус 23 января и позже, переходного периода нет (ответ Фонда).
Как посчитать сумму всех доходов по ОСВ
Расчет делается в 4 шага.
Сложите обороты по кредиту счетов 90.01 «Выручка» и 91.01 «Прочие доходы» за год со всеми субсчетами (п. 1.3 Порядка), а если статус получен в этом году, берите период от даты статуса до 31 декабря.
Вычтите то, что приказ в сумму не включает (п. 2.1): гранты и субсидии, то, что компания получила бесплатно, штрафы и пени, курсовые разницы, восстановленные резервы, бонусы поставщиков. Проценты по займам считаются по сальдо, поэтому если вы заплатили 100 рублей процентов, а получили 101 рубль, в 30% пойдет 1 рубль, тогда как проценты по депозиту остаются в 30% целиком.
Остаток разделите на доходы по проекту и все остальные доходы, глядя на содержание договоров, потому что счет здесь ничего не решает (п. 1.4): лицензия на вашу программу остается доходом по проекту, даже если ее провели по 91.
Разделите доходы от иной деятельности на сумму всех доходов и получите свою долю.
На эфире мы переложили пример Фонда на реальную ОСВ: по кредиту 90.01 и 91.01 набралось 92,7 млн ₽, а после вычета процентов по займам, курсовых разниц и гранта сумма всех доходов составила 83,9 млн ₽.
Выручка идет в расчет так, как вы ее провели, поэтому если компания не применяет освобождение от НДС, НДС остается в базе. Операции без деловой цели, которые нужны только чтобы уменьшить базу, например внезапную скидку 90% от лояльного контрагента в декабре, Фонд посчитает как обычный доход (п. 2.2).
Текст Порядка с разбором лежит на странице приказа № 285-Пр, а на странице эфира можно забрать запись эфира и полезные материалы.
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Запись эфира, расшифровка, FAQ и презентация
Какая выручка засчитывается в 70%
Перепродажа съедает лимит быстрее, чем кажется: если компания купила оборудование за 20 млн ₽ и продала за 21 млн ₽, директор видит 1 млн ₽ наценки, а Фонд учтет всю сумму сделки, 21 млн ₽ (ответ Фонда). При выручке 100 млн ₽ на остальную иную деятельность за год у такой компании останется 9 млн ₽.
В 70% идет выручка от разработки, которую компания создала или доработала уже в статусе участника и описала в проекте (п. 2 ст. 3 Правил). Если продукт получен от другого лица, например права у гендиректора, а разработку ведет подрядчик, его придется переработать своими сотрудниками, а достаточно ли такой переработки, Фонд оценит по методике 2018 года (приказ № 292-Пр).
Что увидит проверка хорошо видно на моем собственном проекте, первом в России шеринге самокатов. Самокаты мы модифицировали, ставили на них датчики и свое программное обеспечение, приваривали новые детали, а партнеры по франшизе получали их в комплекте. При проверке нашего годового отчета, когда выручка была около 150 млн ₽, Фонд заявил, что мы продаем самокаты, которые покупаем в Китае, и поводом стал артикул: в документах осталось название купленной модели. После исправления документов Фонд согласился, что это наша разработка, но к таким мелочам придираются, поэтому проверять нужно весь путь денег вплоть до закрывающих документов.
Чтобы выручку засчитали как доход по проекту, по документам должна читаться цепочка:
Продукт описан в проекте, который прошел экспертизу Фонда.
Права принадлежат самой компании-участнику: если они оформлены на гендиректора или другую компанию группы, цепочка рвется.
Есть приказы о начале и завершении НИОКР, техническое задание, протоколы испытаний.
Результат стоит на балансе как НМА (нематериальный актив).
Разработку ведут свои сотрудники по трудовым договорам, а в договорах и УПД стоит название вашего продукта, а не артикул поставщика.
Где бухгалтеры ошибаются при расчете доли
Первая ошибка в том, что перепродажу считают по наценке, хотя Фонд берет всю сумму сделки, и одна поставка оборудования может закрыть лимит на год.
Вторая ошибка в том, что долю считают по счетам, исходя из логики «на 90 доходы по проекту, на 91 иные». Фонд смотрит на суть операции, поэтому разносить доходы нужно по договорам.
Третья ошибка в том, что выручку от нового продукта считают доходом по проекту, хотя пока продукт не внесен вторым проектом, она идет в 30%. Список продуктов в продажах стоит сверить с заявкой прямо сейчас.
Какую часть прибыли нельзя направить на дивиденды
Часть чистой прибыли, равная доле иных доходов, распределению не подлежит (п. 3.2 Порядка). Если иные доходы составили 3 млн ₽ из 10 млн ₽, а чистая прибыль 1 млн ₽, то 300 тыс. ₽ на дивиденды направить нельзя, а при убытке ничего не замораживается.
Когда Фонд проверит долю иных доходов
Заранее Фонд не говорит, пойдет конкретный договор в 70% или нет, и оценивает доходы на камеральной проверке, то есть проверке годового отчета по документам после его сдачи. Годовой отчет за 2026 год сдается до 5 апреля 2027 года (п. 2 ст. 7 Правил).
Превышение лимита могут признать малозначительным, если компания не пользовалась льготами или вернула контрагенту доход и исправила учет в срок Фонда (п. 4 ст. 8 Правил), но вернуть 20 или 50 млн ₽ после проверки смогут далеко не все. Иначе Фонд обязан исключить компанию и внести ее в реестр «Недобросовестные юридические лица», который закрывает вход в «Сколково» и собственникам, и директору (ответ Фонда).
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Что успеть до 31 декабря
Посчитать долю иных доходов по формуле приказа № 285-Пр и прогноз на конец года.
Пересмотреть спорные доходы и собрать по ним лицензии, акты и приказы о НИОКР для годового отчета.
Внести продукт вне проекта вторым проектом: доходы по нему пойдут в 70% с даты внесения, а экспертная коллегия голосует 10–15 рабочих дней.
Получить письменную позицию Фонда по спорным договорам, отправив письмо с почты участника на Skcontrol@sk.ru.
Если цифры не сходятся, посчитать с директором цену выхода, ведь выход с 1 января обходится дешевле, чем в середине года.
Вопросы и ответы
Проценты по депозиту идут в 30%?
Да, приказ № 285-Пр исключает только проценты по займам, и то по сальдо.
Считать выручку с НДС или без?
Так, как она отражена в учете: если освобождение от НДС не применяется, НДС остается в базе.
Гранты входят в сумму всех доходов?
Нет, они не относятся ни к 70%, ни к 30% (подп. 1 п. 2.1 Порядка).
Мы получили статус в марте 2026 года. Переходный период у нас есть?
Нет, правило 30% действует с даты статуса, а период для расчета считается с этой даты по 31 декабря.
Выручка от продукта, созданного до статуса, идет в 70%?
В первый год с даты статуса идет, если продукт создала сама компания, но прибыль за этот период нельзя направить на дивиденды (подп. 11 ст. 4 Правил).
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