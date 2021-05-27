Отсрочка по онлайн-кассам для ИП

1 июля 2021 года завершится очередной этап перехода на кассовую технику нового поколения для индивидуальных предпринимателей. Расскажем, кого коснутся изменения, а кто сможет продолжить работу без кассы и после этой даты.

У кого заканчиваетсяотсрочка по кассам в 2021 году

Согласно закону № 54-ФЗ до 01.07.2021 действовала отсрочка для ИП без наемных работников, которые:

продают продукцию собственного производства;

оказывают услуги или выполняют работы собственными силами.

Если же ИП нанял хотя бы одного сотрудника, он обязан установить и зарегистрировать ККТ в течение 30 дней с даты заключения трудового договора.

Причем в этом году налоговый вычет на покупку онлайн-касс уже не действует. (напомним, что в 2018-2019 годах ИП могли сэкономить до 18 тысяч рублей за каждое купленное устройство). Правда бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой в 2021 вернуть налоговый вычет за покупку ККТ для предпринимателей. Но решение вопроса находится пока на рассмотрении.

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Кто может работать без онлайн-кассы после 1 июля?

Законом предусмотрено освобождение от онлайн-касс для видов деятельности, которые указаны в ст. 2 закона № 54-ФЗ. Отметим, что за последние два года этот список практически не изменился.

Так, льгота продолжает действовать для:

Торговли

бумажными периодическими изданиями и сопутствующими товарами в киосках, причем выручка от продажи периодики должна быть не меньше 50 %;

питанием для учащихся и сотрудников образовательных учреждений;

водой, молоком, безалкогольными напитками на розлив;

овощами и фруктами в развал;

изделиями народных промыслов собственного изготовления;

через механические автоматы, продажа бахил;

квасом, молоком с автоцистерн;

разносной торговли, за исключением продажи маркированных или технически сложных товаров, которые требуют особых условий хранения;

на ярмарках, рынках, в выставочных комплексах вне павильонов, автолавок, палаток и т. д.

Например: касса не понадобится огороднику при продаже излишка выращенных овощей на открытом лотке. А вот если завести ларек, который можно закрыть на замок и обеспечить сохранность продукции — касса уже необходима.

Услуг

ремонт и покраска обуви;

прием стеклотары;

присмотр за детьми, уход за больными, инвалидами и престарелыми;

изготовление и ремонт ключей;

услуги носильщиков на вокзалах и портах;

распиловка дров и вспашка огородов;

сдача в аренду своего жилья.

Также онлайн касса не нужна:

1.ИП на патенте, которые заняты в видах деятельности, указанных в п. 2.1 ст. 2 № 54-ФЗ (в целом, виды деятельности повторяют перечисленные выше, но так как предприниматели могут применять разные налоговые режимы, то законодатели выделили ИП на патенте в отдельную льготную группу).

Например, ИП на патенте без работников, который присматривает за детьми, может работать без кассы. А если тот же ИП решит оказывать услуги маникюра — касса уже нужна, так как это вид деятельности под льготу не попадает.

2.Предпринимателям, которые ведут бизнес в труднодоступных или отдаленных местностях.

Списки населенных пунктов, которым можно торговать без ККТ, утверждают региональные власти. Чтобы узнать, попадает ли ваш населенный пункт в число отдаленных, можно обратиться в свою налоговую инспекцию.

3.ИП при безналичных расчетах, кроме оплаты банковской картой.

Например, если ИП получает оплату от организации на расчетный счет — касса не нужна. Но если оплату производит сотрудник организации картой (в т.ч. числе корпоративной) по доверенности — нужно пробить кассовый чек.

4.Самозанятым, которые формируют клиентам чеки в приложении «Мой налог».

Как ИП обойти закон и работать без кассы

Предприниматели, бизнес которых совсем небольшой, могут избежать покупки кассы, если перейдут на режим для самозанятых (уплату налога на профессиональный доход — НПД). При этом сниматься с учета в качестве ИП совсем не обязательно.

Налоговые ставки на этом режиме выгодные: если покупателями или заказчиками ИП выступают физлица, ставка составит 4 % от суммы дохода, а если юрлица или другие ИП — 6 %. Страховые взносы на этом режиме платить не нужно.

Совмещать НПД с другими режимами — запрещено. Поэтому после регистрации в качестве плательщика НПД, предприниматель должен сообщить налоговикам, что он ушел с режима, который применял раньше (исключение: ОСНО, снятие с этого режима происходит автоматически). На подачу уведомления отводится 30 дней.

НПД имеет ряд ограничений:

Предприниматель не сможет нанимать работников по трудовым договорам (привлекать исполнителей по договору ГПХ не запрещено). Его доход за год не должен превысить 2,4 млн. рублей. Нельзя заниматься посреднической деятельностью, перепродавать чужие товары, торговать маркированной или подакцизной продукцией.

Если условия применения НПД предпринимателю не подходят, а его бизнес не попадает под льготы и условия, о которых мы рассказали выше — обойти закон не получится.

Например: ИП работает в одиночку и занимается ремонтом сантехники. Раньше он применял патент, но потом перешел на НПД. На этом режиме он может работать без кассы после 01.07.2021 года. А если бы он остался на патенте, то ему пришлось бы до 1 июля купить и зарегистрировать онлайн-кассу.

Если на старте бизнеса кассовый аппарат не по карману — его можно взять в аренду или купить в рассрочку.

А что будет за неприменение ККТ, если по закону она нужна?

За неприменение онлайн-кассы налогоплательщикам грозит административный штраф:

для ИП и должностных лиц — от ¼ до ½ от суммы расчета, но не меньше 10 тысяч рублей;

для организаций — от ¾ до 1 от суммы расчета, но не меньше 30 тысяч рублей.

Какую кассу выбрать?

Прежде всего это зависит от потока клиентов, количества товарных позиций, услуг, работ, необходимости перемещать кассу (мобильности) и т. д.

МТС Касса предлагает большой выбор моделей и сервисов, купить оборудование можно сразу или воспользоваться предложениями по рассрочке и аренде.

До 31 мая 2021 года действует акция — первые два месяца аренды за полцены.

Подумайте об экономии на эквайринге. Во все МТС Кассы встроен функционал по приему безналичных платежей без терминала (через систему быстрых платежей — СБП). Комиссия здесь гораздо ниже и составляет всего — 0,4-0,7 %. Компания также оказывает услуги по регистрации кассы в ФНС и подключению к ОФД и осуществляет техподдержку в режиме 24/7.

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МТС Касса 5А — модель подойдет тем, кто постоянно передвигается — мастерам по вызову, курьерам, экспедиторам и т.д. В этот аппарат встроен эквайринг, поэтому вы сможете не только пробивать на ней чеки при получении наличных, но и получать оплату по картам.

МТС Касса 5 — аналогичная модель, но без бонуса в виде эквайринга (терминал можно подключать отдельно через bluetooth).

МТС Касса 7 — она подойдет для стационарной работы, например для салона красоты. Принимать оплату по картам можно также через внешний терминал, например МТС Эквайринг D200.