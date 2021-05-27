Отсрочка по онлайн-кассам для ИП

1 июля 2021 года завершится очередной этап перехода на кассовую технику нового поколения для индивидуальных предпринимателей. Расскажем, кого коснутся изменения, а кто сможет продолжить работу без кассы и после этой даты.
У кого заканчиваетсяотсрочка по кассам в 2021 году
Согласно закону № 54-ФЗ до 01.07.2021 действовала отсрочка для ИП без наемных работников, которые:
- продают продукцию собственного производства;
- оказывают услуги или выполняют работы собственными силами.
Если же ИП нанял хотя бы одного сотрудника, он обязан установить и зарегистрировать ККТ в течение 30 дней с даты заключения трудового договора.
Причем в этом году налоговый вычет на покупку онлайн-касс уже не действует. (напомним, что в 2018-2019 годах ИП могли сэкономить до 18 тысяч рублей за каждое купленное устройство). Правда бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой в 2021 вернуть налоговый вычет за покупку ККТ для предпринимателей. Но решение вопроса находится пока на рассмотрении.
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Кто может работать без онлайн-кассы после 1 июля?
Законом предусмотрено освобождение от онлайн-касс для видов деятельности, которые указаны в ст. 2 закона № 54-ФЗ. Отметим, что за последние два года этот список практически не изменился.
Так, льгота продолжает действовать для:
Торговли
- бумажными периодическими изданиями и сопутствующими товарами в киосках, причем выручка от продажи периодики должна быть не меньше 50 %;
- питанием для учащихся и сотрудников образовательных учреждений;
- водой, молоком, безалкогольными напитками на розлив;
- овощами и фруктами в развал;
- изделиями народных промыслов собственного изготовления;
- через механические автоматы, продажа бахил;
- квасом, молоком с автоцистерн;
- разносной торговли, за исключением продажи маркированных или технически сложных товаров, которые требуют особых условий хранения;
- на ярмарках, рынках, в выставочных комплексах вне павильонов, автолавок, палаток и т. д.
Например: касса не понадобится огороднику при продаже излишка выращенных овощей на открытом лотке. А вот если завести ларек, который можно закрыть на замок и обеспечить сохранность продукции — касса уже необходима.
Услуг
- ремонт и покраска обуви;
- прием стеклотары;
- присмотр за детьми, уход за больными, инвалидами и престарелыми;
- изготовление и ремонт ключей;
- услуги носильщиков на вокзалах и портах;
- распиловка дров и вспашка огородов;
- сдача в аренду своего жилья.
Также онлайн касса не нужна:
1.ИП на патенте, которые заняты в видах деятельности, указанных в п. 2.1 ст. 2 № 54-ФЗ (в целом, виды деятельности повторяют перечисленные выше, но так как предприниматели могут применять разные налоговые режимы, то законодатели выделили ИП на патенте в отдельную льготную группу).
Например, ИП на патенте без работников, который присматривает за детьми, может работать без кассы. А если тот же ИП решит оказывать услуги маникюра — касса уже нужна, так как это вид деятельности под льготу не попадает.
2.Предпринимателям, которые ведут бизнес в труднодоступных или отдаленных местностях.
Списки населенных пунктов, которым можно торговать без ККТ, утверждают региональные власти. Чтобы узнать, попадает ли ваш населенный пункт в число отдаленных, можно обратиться в свою налоговую инспекцию.
3.ИП при безналичных расчетах, кроме оплаты банковской картой.
Например, если ИП получает оплату от организации на расчетный счет — касса не нужна. Но если оплату производит сотрудник организации картой (в т.ч. числе корпоративной) по доверенности — нужно пробить кассовый чек.
4.Самозанятым, которые формируют клиентам чеки в приложении «Мой налог».
Как ИП обойти закон и работать без кассы
Предприниматели, бизнес которых совсем небольшой, могут избежать покупки кассы, если перейдут на режим для самозанятых (уплату налога на профессиональный доход — НПД). При этом сниматься с учета в качестве ИП совсем не обязательно.
Налоговые ставки на этом режиме выгодные: если покупателями или заказчиками ИП выступают физлица, ставка составит 4 % от суммы дохода, а если юрлица или другие ИП — 6 %. Страховые взносы на этом режиме платить не нужно.
Совмещать НПД с другими режимами — запрещено. Поэтому после регистрации в качестве плательщика НПД, предприниматель должен сообщить налоговикам, что он ушел с режима, который применял раньше (исключение: ОСНО, снятие с этого режима происходит автоматически). На подачу уведомления отводится 30 дней.
НПД имеет ряд ограничений:
- Предприниматель не сможет нанимать работников по трудовым договорам (привлекать исполнителей по договору ГПХ не запрещено).
- Его доход за год не должен превысить 2,4 млн. рублей.
- Нельзя заниматься посреднической деятельностью, перепродавать чужие товары, торговать маркированной или подакцизной продукцией.
Если условия применения НПД предпринимателю не подходят, а его бизнес не попадает под льготы и условия, о которых мы рассказали выше — обойти закон не получится.
Например: ИП работает в одиночку и занимается ремонтом сантехники. Раньше он применял патент, но потом перешел на НПД. На этом режиме он может работать без кассы после 01.07.2021 года. А если бы он остался на патенте, то ему пришлось бы до 1 июля купить и зарегистрировать онлайн-кассу.
Если на старте бизнеса кассовый аппарат не по карману — его можно взять в аренду или купить в рассрочку.
А что будет за неприменение ККТ, если по закону она нужна?
За неприменение онлайн-кассы налогоплательщикам грозит административный штраф:
- для ИП и должностных лиц — от ¼ до ½ от суммы расчета, но не меньше 10 тысяч рублей;
- для организаций — от ¾ до 1 от суммы расчета, но не меньше 30 тысяч рублей.
Какую кассу выбрать?
Прежде всего это зависит от потока клиентов, количества товарных позиций, услуг, работ, необходимости перемещать кассу (мобильности) и т. д.
МТС Касса предлагает большой выбор моделей и сервисов, купить оборудование можно сразу или воспользоваться предложениями по рассрочке и аренде.
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