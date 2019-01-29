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Мультибухгалтер

Удаленный бухгалтер и кто его удалил

Когда я слышу «удаленный бухгалтер», то сразу думаю, о том кто и куда его удалил. Или еще отпечаток памяти в виде  кнопки «delete». 

Взаимоотношения бухгалтер-предприниматель эволюционировали по геолокации  бухгалтера.  Сначала бухгалтер был «свой» и сам приходил к очагу тайн, счетов и денег. Затем появился аутсорсинг и я еще помню, как с недоумением спрашивали, да кто ж к вам пойдет.  Но ведь пошли.  И это стало нормой, как минимум никого не удивляющей. 

А вот потом появилась интернет-мутация нового бухгалтера – «бухгалтера удаленного». Никто никуда  больше не идет,  все сидят за компьютерами. 

И это уже не мутация, а закономерная эволюция по пути  к «удаленному бухгалтеру», все черты которого мы можем найти и у себя.  Сколько первички, которую раньше передавали из рук в руки, теперь пересылают по электронке, сколько серверов настроено на клиентский доступ и насколько снижается потребность физического контакта с бухгалтером. Этот процесс не остановить.  Чем качественней будут интернет коммуникации, чем больше электронной отчетности и документооборота тем реже мы будем встречаться с клиентом.  А если эта связь с ним будет ослабевать, то есть шанс что ее перехватят «монстры» резвившиеся  в этой среде. Уже появились сервисы перекупщики клиентов готовые за плату  распылять их по офлайновым бухгалтерским конторам.  И тогда мы будем  действительно удалены, только теперь и физически.

Я за классический аутсорсинг и  общение с клиентом. За радость пойманного в беседе верного решения.  За взаимные поздравления  и человеческое участие в судьбе клиента. За карандаш и  бумагу на встречах, но за новые интернет технологии в работе! Без автоматизации нам не выжить, без мобильной возможности общения с нами, в перспективе не выжить.  Нужно по полной и  без всякого сомнения использовать все достижения коммуникаций и внедрять их у себя и тогда можно будет сказать:  мы всегда рады тебя видеть в нашем офисе, но бережем твое время и ты в любой момент сможешь общаться с нами «удалено». Вот это и будет конкурентным преимуществом.

С уважением к онлайну и офлайну.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»