Удаленный бухгалтер и кто его удалил

Когда я слышу «удаленный бухгалтер», то сразу думаю, о том кто и куда его удалил. Или еще отпечаток памяти в виде кнопки «delete».

Взаимоотношения бухгалтер-предприниматель эволюционировали по геолокации бухгалтера. Сначала бухгалтер был «свой» и сам приходил к очагу тайн, счетов и денег. Затем появился аутсорсинг и я еще помню, как с недоумением спрашивали, да кто ж к вам пойдет. Но ведь пошли. И это стало нормой, как минимум никого не удивляющей.

А вот потом появилась интернет-мутация нового бухгалтера – «бухгалтера удаленного». Никто никуда больше не идет, все сидят за компьютерами.

И это уже не мутация, а закономерная эволюция по пути к «удаленному бухгалтеру», все черты которого мы можем найти и у себя. Сколько первички, которую раньше передавали из рук в руки, теперь пересылают по электронке, сколько серверов настроено на клиентский доступ и насколько снижается потребность физического контакта с бухгалтером. Этот процесс не остановить. Чем качественней будут интернет коммуникации, чем больше электронной отчетности и документооборота тем реже мы будем встречаться с клиентом. А если эта связь с ним будет ослабевать, то есть шанс что ее перехватят «монстры» резвившиеся в этой среде. Уже появились сервисы перекупщики клиентов готовые за плату распылять их по офлайновым бухгалтерским конторам. И тогда мы будем действительно удалены, только теперь и физически.

Я за классический аутсорсинг и общение с клиентом. За радость пойманного в беседе верного решения. За взаимные поздравления и человеческое участие в судьбе клиента. За карандаш и бумагу на встречах, но за новые интернет технологии в работе! Без автоматизации нам не выжить, без мобильной возможности общения с нами, в перспективе не выжить. Нужно по полной и без всякого сомнения использовать все достижения коммуникаций и внедрять их у себя и тогда можно будет сказать: мы всегда рады тебя видеть в нашем офисе, но бережем твое время и ты в любой момент сможешь общаться с нами «удалено». Вот это и будет конкурентным преимуществом.

С уважением к онлайну и офлайну.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»