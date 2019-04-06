Налоговое замыкание

Пени в отсутствии недоимки — невероятно, но факт!

Короткое замыкание ПО налоговой, похоже, совсем уже не короткое. Вот типовая ситуация. Налогоплательщик запрашивает в своей налоговой справку о состоянии расчетов, а там пени. Недоимки нет, да и платежи все аккуратные идут из срока в срок, а задолженность по пеням висит.

Пока налоговая ничего не взыскивает — ситуация латентная, со скрытым течением. Но некстати, как дождик в отпуск, может обостриться совсем в ненужный момент, например, застопорить участие в тендерах.

Для выяснения такого финансового чуда бухгалтер обращается в инспекцию и получает типовой ответ, в разных вариациях сводящийся к тому, что во всем виновата «шайтан - машина», это она сама все делает и противостоять ей они не в силах.

Какую либо расшифровку по КБК запросить проблематично, так как нужно еще умудриться ее дождаться.

Быстро избавиться от такой проблемы, к сожалению, не получится. Если горит и сумма небольшая, то для очистки справки придется пени заплатить. Иначе — жалоба в управление через свою инспекцию.

В этом случае обжалуем неправомерное начисление сумм пеней при отсутствии фактического наличия недоимки, отраженных в справке. Просим признать незаконным действия инспекции по начислению сумм пени и обязать исключить из состава задолженности начисленные пени.

Как всегда, если нужна сама форма жалобы, оставляйте контакты в форме:

Или обращайтесь на info@multibuhgalter.ru, и мы вам ее вышлем.

Если фаза уже острая, то есть вы получили требование о взыскании пеней смутного и необъяснимого происхождения, то в помощь успешная судебная практика уже этого года (1,2) , которую можно использовать.

Требование незаконно, если нет четких сведений о периодах и размере недоимки, ставке, периоде начисления пеней, дате уплаты или взыскания недоимки. То есть нет всего набора, позволяющего точно ответить на вопрос, сколько и за что.

А теперь эмоции. Вообще-то, все это ужасно! Когда я писал этот текст, позвонил мой старинный друг со словами: «Что такое творится! У нас госконтракт, а там пени, ведь не было их». Конечно, обидно, конечно, я стал объяснять, что он не первый, что все висит и таких обращений у нас уже целая куча. Про жалобы и про то, что вот прямо сейчас пишу об этом на «Клерк». Но, уважаемые коллеги, мы с вами как буфер, судьба-работа, видно, у нас такая — принимать все на себя, даже и ошибки других.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер».