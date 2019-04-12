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Мультибухгалтер

Как предпринимателю построить космический корабль?

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Дню космонавтики посвящается

На вопрос кем ты хочешь  стать, когда-то отвечали: хочу быть космонавтом. А может даже, и мечтали мальчишки и девчонки, начитавшись фантастики,  отправиться на  фотонном планетолете  к Урановой Голоконде.

Если вы молоды душой и впервые зарегистрировавшийся предприниматель, мечтающий построить космический корабль, то поспешите и приезжайте в Рязанскую область.

Вы сможете посетить музей К.Э. Циолковского, и воспользоваться Законом  Рязанской области от 05.08.2015 N 52-ОЗ "Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения на территории Рязанской области"

Там для упрощенки установлена нулевая ставка по производству прочих транспортных средств и оборудования, а это 30-й код ОКВЭД, содержащий и нужное вам производство летательных космических аппаратов!

Так что заправляйте в планшеты космические карты и через тернии к звездам, только поспешите, закон действует до 2020 года!

 А каковая судьба предпринимателей-космонавтов в вашем регионе?

Мультибухгалтер

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