Сила налогового шаблона

«Бу-эффект» налоговой переписки

Унификация — великая и грозная сила! Мы, бухгалтеры, люди опытные и привыкли воспринимать без удивления шаблоны писем, получаемых из налоговой. Привычно выискиваем содержание и не обращаем внимания на форму.

Например, форма решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, с которой часто, к сожалению, приходится сталкиваться.

В форме решения предусмотрена мотивировка, за что, собственно, блокируют счет. В типовой же форме это сделано изящно, просто и назидательно: перечислены возможные налоговые грехи, за которые блокируют счет, и в квадратике напротив нужного проставлена галочка.

Таких грехов всего шесть, так что мы с вами в гораздо лучшем положении, чем герой Джерома К. Джерома, перебирающий 107 смертельных недугов в поиске своего недомогания.

А вот предприниматели в нежном периоде, когда они еще не искушены и не прошли крещение письмами из налоговой, искренне реагируют на получение таких налоговых шаблонов.

На днях нам в совершенной панике позвонил директор, получивший решение о приостановлении операций по счету, со словами, что все пропало, у него заблокировали счет за огромное!!! число нарушений!

Молнией в голове проносится: что такое, не сдали декларацию?

Просим срочно выслать решение и получаем вот что со знаками фунтов стерлингов:

И только потом, после шок-эффекта, на второй странице читаем:

1 рубль 71 копейку, конечно, со счета сняли, счет разблокировали, но это всего лишь пустячок, как резкое «бу» при просмотре страшного фильма про сбои налогового ПО, участниками, а не зрителями которого, многие из нас стали.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер».