Дорогие коллеги!

А какой способ связи вы выбираете для взаимодействия с клиентом?

В наше время существует огромное количество каналов связи: телефон, смс, почтовые агенты, мессенджеры! Но какой подойдет именно вам и вашему клиенту?

Зачастую клиент сам выбирает удобный для него способ связи и отправки документов. Для нас, бухгалтеров, это чревато потерей нужного документа: попробуйте вспомнить когда и куда он отправлял его . Приходится просить клиента заново прислать этот злополучный документ.

В Мультибухгалтере мы решили эту проблему! Для вас и вашего клиента доступен личный кабинет, как в ПК версии, так и в мобильном приложение!

Какие вы получите функции:

Обмен документами с клиентами. Поддерживаются все форматы, неограниченное файловое пространство и время хранения этих файлов! Группировка документов по папкам. Чат с бухгалтерами. Больше не надо искать почту бухгалтера или телефон: достаточно открыть приложение и написать сообщение. Клиент сможет видеть ожидающие его налоговые события в ближайшем будущем Управленческий контроль. Отслеживайте общение ваших сотрудников с клиентами.

Отправляйте счета на оплату клиенту прямо в приложение!

Личный кабинет можно оформить в вашем фирменном стиле, повышайте лояльность бизнеса!