Предприниматели, опасайтесь налоговых блокировок по своим личным картам!

Когда блокировки залезают на личные финансы предпринимателей
Реальная ситуация: прямо на эти майские праздники предприниматель оказался с заблокированными банковскими картами из-за списания несуществующей налоговой недоимки. Дело вот в чем. Седьмого числа по ТКС предприниматель получил требование об уплате налога, и ни больше ни меньше как со сроком исполнения этого требования до восьмого мая и прямиком на праздник Победы, налоговая выставила решение о блокировке и взыскании, только не на расчетный счет, а на его личные банковские карточки. Эмоции предпринимателя соответствовали праздничным ожиданиям.
Не знаю, как вы, уважаемые коллеги, но мы с такой практикой стремительной блокировки налоговой личных банковских карт предпринимателя до этого не сталкивались.
Понятно, что расчетный счет доступен для растерзания, но вот чтобы личные банковские карты…
Теперь разбор ситуации.
- Правовая основа для блокировки и списания с личных карт предпринимателя есть. Взыскание налога осуществляется в соответствии со статьей 46 Налогового Кодекса за счет его денежных средств на счетах в банках, которые обладают признаками счета в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Кодекса. Все эти наши красивые пластиковые карточки, это электронные средства платежа для совершения операций ее держателем с денежными средствами, находящимися на банковском счете. Есть банковский счет, а значит, и есть что блокировать.
- Что нарушено. Во-первых, фактической недоимки не было, все налоги уплачены полностью, во-вторых, нарушены сроки взыскания денежных средств. Требование было датировано 24 апреля с отсчитанным сроком исполнения до 8 мая 2019 года, а предприниматель впервые получил его 7 мая, т.е. практически уже не мог ничего поделать, чтобы защитить себя от него.
- Что сделали. Сразу после праздников связались с инспекцией и красноречиво убеждали их в том, что они не правы. Написали жалобу в управление ФНС.
- Итог. Блокировку сняли на второй рабочий день.
Нужен шаблон жалобы — пишите нам.
Как обезопасить себя в такой ситуации? Да фактически никак, любой может попасть в нее, совершенно по не зависящим от себя причинам. Сидеть как на пороховой бочке, пытаясь отслеживать состояние расчетов и выставляемые требования. Вот только коммуникации с налоговой у многих затруднены. Если требования приходят с законным запасом по сроку, то потенциал их нейтрализации еще остается.
Вот так, уважаемые коллеги, к сожалению, предприниматели-«физики» наиболее уязвимы при этих сбоях, так как блокировки и списания могут легко залезть на их личную территорию, на личные банковские карты.
Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер».