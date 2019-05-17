Предприниматели, опасайтесь налоговых блокировок по своим личным картам!

Когда блокировки залезают на личные финансы предпринимателей

Реальная ситуация: прямо на эти майские праздники предприниматель оказался с заблокированными банковскими картами из-за списания несуществующей налоговой недоимки. Дело вот в чем. Седьмого числа по ТКС предприниматель получил требование об уплате налога, и ни больше ни меньше как со сроком исполнения этого требования до восьмого мая и прямиком на праздник Победы, налоговая выставила решение о блокировке и взыскании, только не на расчетный счет, а на его личные банковские карточки. Эмоции предпринимателя соответствовали праздничным ожиданиям.

Не знаю, как вы, уважаемые коллеги, но мы с такой практикой стремительной блокировки налоговой личных банковских карт предпринимателя до этого не сталкивались.

Понятно, что расчетный счет доступен для растерзания, но вот чтобы личные банковские карты…

Теперь разбор ситуации.

Правовая основа для блокировки и списания с личных карт предпринимателя есть. Взыскание налога осуществляется в соответствии со статьей 46 Налогового Кодекса за счет его денежных средств на счетах в банках, которые обладают признаками счета в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Кодекса. Все эти наши красивые пластиковые карточки, это электронные средства платежа для совершения операций ее держателем с денежными средствами, находящимися на банковском счете. Есть банковский счет, а значит, и есть что блокировать. Что нарушено. Во-первых, фактической недоимки не было, все налоги уплачены полностью, во-вторых, нарушены сроки взыскания денежных средств. Требование было датировано 24 апреля с отсчитанным сроком исполнения до 8 мая 2019 года, а предприниматель впервые получил его 7 мая, т.е. практически уже не мог ничего поделать, чтобы защитить себя от него. Что сделали. Сразу после праздников связались с инспекцией и красноречиво убеждали их в том, что они не правы. Написали жалобу в управление ФНС. Итог. Блокировку сняли на второй рабочий день.

Нужен шаблон жалобы — пишите нам.

Как обезопасить себя в такой ситуации? Да фактически никак, любой может попасть в нее, совершенно по не зависящим от себя причинам. Сидеть как на пороховой бочке, пытаясь отслеживать состояние расчетов и выставляемые требования. Вот только коммуникации с налоговой у многих затруднены. Если требования приходят с законным запасом по сроку, то потенциал их нейтрализации еще остается.

Вот так, уважаемые коллеги, к сожалению, предприниматели-«физики» наиболее уязвимы при этих сбоях, так как блокировки и списания могут легко залезть на их личную территорию, на личные банковские карты.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер».