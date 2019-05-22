Когда сами бухгалтеры оценивают перспективы развития экономики и бизнеса

Такое понятие, как индекс доверия, периодически проскальзывает в новостях, политических и финансовых. Индекс доверия применяют к банкам и даже к государству.

Оказывается, существует и индекс доверия бухгалтеров. Правда считается он не у нас, а в США.

Индекс доверия бухгалтеров ( Accountants Confidence Index, ACI) считается и публикуется ежемесячно издательством Accounting Today совместно с APD.

Индекс доверия бухгалтеров отражает уверенность бухгалтеров в экономическом росте США и использует бухгалтерскую осведомленность (инсайты) для прогнозирования перспектив развития бизнеса.

Индикатор строится на основе усредненных прогнозов исполнительного исследовательского совета Accounting Today (Executive Research Council of Accounting Today), который состоит из более чем 1500 профессионалов в области бухгалтерии и налогов. Члены совета дают свои оценки относительно перспектив роста своих собственных фирм и «маленьких», средних и больших фирм-клиентов.

Таким образом, индекс состоит из 5 компонент: прогноз развития собственной фирмы, малого бизнеса (клиентов), средних клиентов, крупных клиентов и экономики в целом. В качестве значения индекса принимается усредненная оценка членов совета по пяти показателям за 3 и 6 месяцев.

Допустимый диапазон значения индекса не указывается, как и единицы измерения. Однако отмечается, что если индекс превышает отметку 50, то это свидетельствует о том, что эксперты ожидают рост. Значение индекса меньше 50, напротив, отражает негативные ожидания относительно перспектив развития.

На май 2019 года 3-х месячное и 6-и месячное значения индекса равняются 54.32 и 56.06 соответственно, что меньше оценок прошлого периода (54.75 и 56.54). При этом издательство отмечает, что наиболее негативные прогнозы члены совета давали относительно ожидаемого роста своих собственных фирм, что предположительно связано с концом налогового периода и началом летнего низкого сезона.

А как вы думаете, чему был бы равен бухгалтерский индекс у нас, если бы опросили наших бухгалтеров?

Источник

Алиса Жильцова, обозреватель сервиса «Мультибухгалтер»