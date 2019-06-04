Сверяем расчеты с налоговой

Акт сверки с налоговой? А почему бы и нет...

Скажите, коллеги, а часто ли вы сверяетесь с налоговой? Не в том смысле, что запрашиваете справки о состоянии расчетов, а именно через инициативу совместной сверки расчетов?

Ведь справка о состоянии расчетов — это информирование налогоплательщика, и в этом смысле ни к чему особому налоговую не обязывает. Сформировали в программе справку, выдали, а дальше мы уже сами, если не согласны, начинаем доказывать свою правоту: дозваниваемся, пишем письма, прикладываем платежки и т.д.

Совместная сверка расчетов по инициативе налогоплательщика — совсем другое дело, это двусторонний документ, который так и называется «Акт совместной сверки расчетов по налогам», с подписями и печатями, как тяжелая артиллерия, когда более легкие и быстрые средства уже не помогают. Путь, требующий визитов в инспекцию, бумажного оформления, но помогающий в сложных и запутанных ситуациях.

Но что важно для нас с вами. Во-первых, регламентом ФНС установлен достаточно четкий алгоритм действий и сроки совместной сверки (Приказ ФНС России от 09.09.2005 N САЭ-3-01/444@). Во-вторых, в нашем желании привести состояние расчетов к удовлетворяющему нас результату отказать нам не вправе (пп. 11 п. 1 ст. 32 НК РФ). В этой законодательной безотказности со стороны налоговой инспекции и заключено основное преимущество совместной сверки расчетов по инициативе налогоплательщика.

Действуем следующим образом.

Подаем заявление о проведении сверки расчетов по нужным нам налогам «на бумаге» в налоговую инспекцию и указываем, что просим акт сверки вручить нам (нашему представителю) лично.

В течение пяти рабочих дней со дня получения заявления налоговая должна подготовить акт и на следующий день выдать его нам тем способом, который мы указали в заявлении.

Получив акт, вписываем свои суммы, по которым есть расхождения, и ставим отметку «с разногласиями», поясняем суть разногласий и прикладываем документы, например, платежки, если дело только в них. Один экземпляр возвращаем в инспекцию.

Налоговая инспекция сверяет свои данные с нашими документами и пояснениями и при выявлении ошибки по своей вине в тот же день готовит служебную записку в отдел, допустивший ошибку. Срок исправления ошибок — не более пяти рабочих дней. На всю сверку «с расхождениями» — не более 15 рабочих дней.

По окончании сверки готовится новый расширенный акт сверки, с исправлениями, который мы совместно с налоговой инспекцией и подписываем.

Идеал, к которому стремимся, — исправление ошибок и наличие на руках документа, фиксирующего этот факт. Если нужен образец заявления на сверку с налоговой, то напишите на info@multibuhgalter.ru, и мы его вам вышлем. Удачи и легких вам путей сверки!

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер».