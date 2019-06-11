Как завести деньги в ООО без налогов

Займы и безвозмездная помощь учредителя

Ситуация, часто встречающаяся в жизни: работаем через ООО, деньги есть у «физика», например, учредителя, но необходимо завести их на счет фирмы. Чтобы сделать это без налоговых последствий, нужен соответствующий правовой соус.

Первый способ. Даем деньги через договор займа. Это удобный способ, особенно в начале жизни организации, ведь потом у нас будет возможность воспользоваться этим каналом и вывести деньги себе обратно без НДФЛ. По крайней мере, все мы на эту возможность надеемся!

Если решаем непосредственную задачу наделения фирмы деньгами, то заем может быть и беспроцентным. Многие пугаются беспроцентности, помня о материальной выгоде по аналогии с физлицами. Но для ООО в получении беспроцентного займа ничего налогового страшного нет. Главой 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций» порядок определения материальной выгоды при получении беспроцентного займа не установлен. А это базисная глава в определении всей этой налоговой эзотерики, всяких фантомных объектов налогообложения, примером которых является материальная выгода. Та же упрощенка ссылается на налог на прибыль. Поэтому когда юридическое лицо получает беспроцентный заем, никаких паразитных налогов не возникает вне зависимости системы налогообложения и вне зависимости от того, кто его представляет.

Разъяснений по этому поводу много. В качестве примера - письмо Минфина России от 19.01.2018 N 03-03-06/1/2773. Исключения есть, но это контролируемые сделки с иностранными лицами или резидентами офшорных зон.

Второй способ. Безвозмездная помощь учредителя. Если доля физического лица - участника ООО более 50 процентов, то любое имущество, включая и деньги, которое он передает такому ООО, не подлежит налогообложению (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Один нюанс: если фирма получила не деньги, а другое имущество, то в течение одного года нельзя его передавать третьим лицам, иначе норма об освобождении от налогов не сработает.

Зачем использовать это способ, когда есть заем? Например, нужна хорошая бухгалтерская отчетность без лишней кредиторки или убытков. Передача займа кредиторку только увеличит и от убытков не спасет. Напротив, безвозмездная помощь - это необлагаемый доход, который увеличит прибыль организации.

Если ранее учредителем с долей более 50 процентов был предоставлен заем, то прощение такого займа также освобождено от налогообложения. Поэтому данный способ часто используют не столько для первоначальной передачи денег, сколько для последующего прощения учредителем долгов по ранее предоставленным займам. Цель – увеличение чистых активов.

Можно еще, конечно, увеличить уставной капитал, но это действие требует государственной регистрации.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер».