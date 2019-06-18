Не нужно искусственно переплачивать налоги

Как реагировать на требования пояснений о причинах уменьшения налоговых платежей

Когда я вижу письма из налоговой с требованием пояснений, почему уменьшилась налоговая база по сравнению с прошлым периодом, то в уме у меня начинают крутиться строчки Владимира Маяковского «Светить всегда, светить везде, до дней последних донца», только с переделкой «платить всегда, платить везде…»

Ведь действительно, если спросить предпринимателей, да и, что уж скрывать, бухгалтеров, которые ведут их учет, то есть те, кто боится начать платить налогов меньше, чем платили раньше, по типу «налоговая не позволит», «будут вопросы»… Это приводит к такой гонке вооружений, когда постепенно, шаг за шагом, платим больше и больше: уже и прибыль не та, но все подтягиваем под некий шаблон, лишь бы не меньше, чем год назад.

Ведь так и есть. Как только не выполнил «обязательство», то вот тебе и письмо.

Если отнестись буквально и серьезно к этому письму (а ведь как еще относиться к письмам из налоговой инспекции?), то нужно проделать огромную работу. Представить расшифровку доходов и расходов, расшифровку дебиторки и кредиторки, а также расписать причины образования задолженности. Нужно расшифровать по каждой статье доходов и расходов конкретные причины снижения или уменьшения этого показателя. В общем, не требование, а целый документальный бизнес-план, полное самообследование деятельности.

Ну а теперь — как реагируем и что делаем. Вот несколько «плохих» советов.

Не переплачивайте налоги, руководствуясь одним только чувством, что замучают вопросами. Не нужно искажать свои реальные налоговые обязательства исходя из неких «установок» и «понятий». При снижении налоговой базы приходит требование о представлении пояснений об ошибках и противоречиях. Во-первых, никаких ошибок и противоречий в снижении налоговых обязательств нет, и использование указанного требования в данном случае вообще-то некорректно. Во-вторых, о чем прямо указывают в требовании, представлять документы — это право, а не обязанность. Никакие документы и расшифровки можно не представлять! На требование отвечайте просто и без излишнего фанатизма. Так и пишите, что снижение налоговой базы обусловлено снижением выручки, повышением закупочных цен или еще какой-либо такой ясной вам причиной, то есть сложившейся финансово-хозяйственной ситуацией, и все. Прибора, определяющего, степень развернутости данного ответа, нет. Если что-то и хотите расшифровать, для красочности, то можете прямо в тексте это и написать, например, привлекли кредит, купили станок, амортизируем его, вот и снизилась прибыль. Но это ваше право, а не обязанность.

Удачи вам и неприкосновенности вашей прибыли!

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер».