«Автоматизация учета бухгалтерской фирмы». Бесплатный вебинар для тех, кто понимает

26 сентября в 16:00 приглашаем на бесплатный вебинар «Автоматизация учета бухгалтерской фирмы»
Мы расскажем как с помощью онлайн-сервиса для бухгалтерских фирм «Мультибухгалтер» автоматизировать работу с клиентами:
- Вести базу клиентов;
- Автоматически формировать календарь отчетности и уплаты налогов.
- Обмениваться задачами и документами по клиентам;
- Автовыставлять счета;
- Формировать договора и дверенности;
- Работать через личные кабинеты бухгалтера и клиента.
Покажем преимущества учета клиентов в «Мультибухгалтере», позволяющего упорядочить клиентскую базу, распределить ее по сотрудникам, избежать риска не сдачи отчетности, не уплаты налога или невыполнения задачи по клиентам.
Этот вебинар для:
- руководителей бухгалтерских фирм;
- бухгалтеров, ведущих учет сразу нескольких фирм.
Спикер: Андрей Жильцов, директор бухгалтерской, руководитель сервиса «Мультибухгалтер».
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