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Мультибухгалтер

«Автоматизация учета бухгалтерской фирмы». Бесплатный вебинар для тех, кто понимает

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26 сентября в 16:00 приглашаем на бесплатный вебинар «Автоматизация учета бухгалтерской фирмы»

Мы расскажем как с помощью онлайн-сервиса для бухгалтерских фирм «Мультибухгалтер» автоматизировать работу с клиентами: 

  • Вести базу клиентов; 
  • Автоматически формировать календарь отчетности и уплаты налогов.
  • Обмениваться задачами и документами по клиентам;
  • Автовыставлять счета;
  • Формировать договора и дверенности;
  • Работать через личные кабинеты бухгалтера и клиента.

Покажем преимущества учета клиентов в «Мультибухгалтере», позволяющего упорядочить клиентскую базу, распределить ее по сотрудникам, избежать риска не сдачи отчетности, не уплаты налога или невыполнения задачи по клиентам. 

Этот вебинар для: 

  • руководителей бухгалтерских фирм;
  • бухгалтеров, ведущих учет сразу нескольких фирм.

Спикер: Андрей Жильцов, директор бухгалтерской, руководитель сервиса «Мультибухгалтер». 

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Мультибухгалтер

«Мультибухгалтер» — онлайн-сервис по управлению бухгалтерской фирмой. Ведение базы клиентов и организаций. Автоматический календарь отчетности. Постановщик и обмен задачами для сотрудников и руководителей. Печать договоров и доверенностей. Автовыставление счетов. Личные кабинеты клиентов и мобильное приложение. И еще много всего полезного.

https://multibuhgalter.ru/