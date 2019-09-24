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Налоговая ввела в действие новый документ: «Уведомление о вызове без явки в налоговый орган»

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Явитесь в налоговую без явки.

Для некоторых формы налогового контроля что конструктор! Берем одну норму, скрещиваем ее с другой и получаем  новый налоговый документ. Сфера применения: «Когда нельзя, но очень хочется»!

Вот значит, как теперь делают! Согласитесь, ведь есть в этом что-то оккультное! Ведь как оно получается, что вызывают даже не вас, а ваши документы, и причем по рабочим дням! Вот где страх похлеще гоголевского носа, разгуливающего по улицам… Или нужно умудриться дать пояснения, но не показавшись налоговой на глаза? В общем, как ни верти, а легче не делается. Одно проверенное средство от таких заклятий и остается — Налоговый кодекс, данный нам для борьбы с мрако (налого) бесием в отдельно взятых районных налоговых инспекциях.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»

вызов в налоговую
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