Налоговая изобрела машину времени?

Как вам такое: по камералке 2016 года получить акт в 2019…

Вот вам, дорогие друзья и коллеги, быль! Рассказываю так, как есть, тем более что разбирательства не утихли до сих пор.

Организация подала уточненку в июле 2016 года, время шло, никакой реакции со стороны налоговой не было, и вот почти через два с половиной года фирма получила акт камеральной проверки, датированный февралем 2019 года.

По результатам акта последовало решение о привлечении к ответственности, череда уведомлений о вызове налогоплательщика в налоговую и требования оплатить насчитанные штрафы.

С одной стороны, такая ситуация абсурдна, но с другой — опасна! Ведь если признать законность такой ретроспективы, то получается, что налоговая может путешествовать во времени и составлять акты проверок, когда хочет!

Кроме того, просрочка установленного ст. 100 НК РФФ десятидневного срока для составления акта камеральной проверки никаких правовых последствий не несет. Акт от этого не будет недействительным!

А теперь, как можно сломать эту машину времени.

Есть такой п. 31 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации», которым определено, что пропуск срока на составление акта не изменяет порядок исчисления срока на принудительное взыскание налоговых санкций.

Это означает, что акт актом, но с фирмы ничего взыскать уже нельзя! Когда бы ни был составлен акт, сроки на принудительное взыскание нужно отсчитывать строго по «графику» Налогового кодекса, вне зависимости от нарушений со стороны налоговой инспекции.

Следовательно, никаких правовых оснований по взысканию с фирмы штрафов уже не имеется.

Показательно, что к принудительному взысканию налоговая так и не перешла, по всей видимости, резонно полагая, что это «не совсем» законно, но заявила, что такой ответ ее «категорически не устраивает». Так что пока «война нервов» не прекращается, идут звонки, высылаются уведомления о явке к руководителю инспекции, требуют личные телефоны директора, в общем, все как всегда… Рутина, одним словом.

И вот еще, для пользователей Мультибухгалтера мы начали заполнять новый раздел «ТЕКСТ_ПОМОЩЬ», где выкладываем шаблоны ответов в налоговую на «злобу ситуаций». Присоединяйтесь!

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»