Имена детей выбирают родители, а кто выбирает название должностей для приема на работу?

Консультант по налогам, коммивояжер, упраздненная стенографистка, и что еще неожиданного можно откопать в классификаторах должностей.

Можем ли мы назвать должность работника так, как сами решим? К нам обратился клиент с вопросом, должны ли все названия должностей в его фирме соответствовать нормативным документам.

На сегодняшний день наименование должностей должно соответствовать наименованиям, указанным в квалификационных справочниках или профессиональных стандартах, если в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами работа в этой должности связана с представлением компенсаций, льгот, либо есть законодательные ограничения на выполнение работ по этой должности (часть вторая статьи 57 ТК РФ).

Например, для должности электрогазосварщика установлены пенсионные льготы, и не нужно его назвать «газоэлектросварщиком» или, скажем, «мастером пламени и металла».

Если никаких льгот, компенсаций или специальных ограничений не установлено, то, в принципе, название должности может быть любым. Вот ответ на этот вопрос.

А теперь о тех кладезях, где содержатся перечни всевозможных должностей. Содержатся они в специальных справочниках: ЕТКС для рабочих специальностей и ЕКС для руководителей и служащих, а также в профессиональных стандартах профессий. Если эти аббревиатуры или слово «профстандарт» набрать в правовой системе, то по ним быстро «выскочат» нужные документы. Правда, там их целая тьма!

Например, есть Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37 — Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях. Много чего познавательного можно в нем найти. Согласно этому документу в редакции на 27.03.2018 года, бюджетная сфера охватывает 15 миллионов человек или каждого четвертого занятого работника в стране. Вот уж неожиданная статистика, на которую вовсе и не думаешь наткнуться, разбирая справочники должностей! Как говорят в таких случаях: «и что мне теперь с этой информацией делать…». Это официальный документ, значит, я умножением могу посчитать сколько у нас всего работающих в стране? Или если все мы, работающие вне гавани госсектора, разобьемся на тройки, то каждая обеспечивает одного бюджетника? А может это какая-то шальная, устаревшая статистика и все совсем не так?

Еще из интересного по нашей бухгалтерско-налоговой сфере. Есть такая профессия — налоги оптимизировать! Справочник содержит такую должность, как «консультант по налогам и сборам». Цитирую выдержку из описания его должностных обязанностей: «Разрабатывает варианты оптимизации налогообложения применительно к специфике деятельности организаций и физических лиц». По нынешнему времени должность с такими функциями звучит как-то неприлично, почти как «ответственный за дробленку». Нужно заметить, что в бухгалтерском профстандарте также упоминается «налоговая оптимизация», но уже в качестве необходимых умений из разряда «должен знать».

В общем, увлекательное - на любителя или уж по профессиональной необходимости - чтение.

В справочнике можно найти и профессию коммивояжера, вот только должность стенографистки (именно так, с гендерным признаком) упразднили. Прогресс!

Интересно, а с какими причудливыми названиями должностей вам приходилось сталкиваться?

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»