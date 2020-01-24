1702 адреса электронных почт и ежеквартальный отчет в придачу!

Почти библейский размах всеобщей отчетности

Но сколько еще отчетности чудной готовит нам отраслевая принадлежность. Каждой отрасли по своему суверенному отчету! На днях ко мне подошла бухгалтер и сказала, что ей на почту пришло вот такое письмо:

К письму приложен список этой рассылки на 209 листах с названиями, адресами и электронными почтами по 1702 организациям! Нужно себя найти в этом списке и приобщится к прекрасному: ежеквартально, не позднее 25-го числа сдавать в ФГИС ЦС кучу форм о своих ценах. Кроме того, адреса забиты в копию письма. Уж не знаю, что там за степень автоматизации для такой, извините, «паленой» рассылки! При этом, судя по обозначениям, там достаточно и личных электронных почт людей, а не только корпоративных адресов. Как к этому относится, к такой базе данных адресов, рассылаемой по всей стране? Кто там спец по защите персональных данных?

Да, друзья, мы все призваны, каждый по–своему, наполнять и наполнять бездонные информационные ресурсы, но что-то тяжелеет груз «Биг-даты» из года в год…

Уж простите, но мы в Мультибухгалтере такое клиентское событие не разносили, если уж нужно, то можно легко добавить любое индивидуальное событие, хоть по одной организации, хоть по целой группе. Можно и отчет такой завести. Вопрос, а нужно ли…. что думаете?

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»