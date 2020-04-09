Подходит ли мой вид деятельности для отсрочки по уплате налогов?

Каким правовым документом сейчас можно руководствоваться для определения сфер деятельности в целях отсрочки по уплате налогов.

Отсрочка, а в идеале и полная отмена налогов, волнует всех. Но планы, ожидания – все это дела налогового будущего, которое становится настоящим только после вступления в силу правовых актов. Чем руководствоваться сейчас?

Отсрочка по налогам, как мера поддержки бизнеса, утверждена Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 №409.

В этом постановлении есть указание на организации и предпринимателей занятых в сферах деятельности, «перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации…».

Что это за перечень?

Есть Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 со списком видов деятельности и ОКВЭД, но это перечень приведен исключительно в целях представления «кредитных каникул».

Сегодня, 09.04.2020 на сайте ФНС появилась новость о том, что Правительство утвердило упрощенный механизм отсрочки для пострадавших от распространения коронавируса компаний.

В новости есть ссылка на перечень, который определяется Правительством России, но переход по ссылке ничего не дает.

Ранее ФНС разметила Информацию «Меры поддержки бизнеса из-за снижения деловой и потребительской активности на фоне распространения коронавирусной инфекции» с табличкой идентичной табличке для кредитных каникул:

Поэтому сейчас можно ориентироваться только на эту табличку, так как других вариантов пока нет.

И еще. Отсрочка предусмотрена также и по единому сельскохозяйственному налогу для организаций и ИП в этих сферах. Но для перечисленных видов деятельности возможности применения ЕСХН нет. По крайней мере лично мне такой вариант в голову не приходит.

Может быть, этот факт говорит о том, что стоит рассчитывать на появление более широкого перечня, особенно после вчерашнего анонсирования поддержки всех пострадавших субъектов МСП.

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Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»