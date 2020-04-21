Введены новые правила наличных расчетов! Везде лимит!

С 27 апреля 2020 года безлимитными оставлены только наличные расчеты между физическими лицами, не являющимися предпринимателями.

С 27.04.2020 года вступает в силу Указание Банка России от 09.12.2019 N 5348-У «О правилах наличных расчетов». Само Указание еще прошлогоднее, декабрьское, но дождалось своего срока в этом «сумасшедшем» апреле.

Из не косметического, а основного — это ввод дополнительного ограничения по наличным расчетам для организаций, ИП с «просто» физическими лицами.

Если ранее лимит расчетов в 100 тысяч рублей наличными по одному договору действовал только для ИП и организаций, то теперь он распространяется и на расчеты с физическими лицами.

Например, физлицо не сможет купить что-либо, скажем в магазине (когда они откроются), заплатив наличкой более, чем 100 тысяч рублей.

Расплачиваться наличными без ограничений смогут между собой только физлица, «не являющиеся индивидуальными предпринимателями».

Из текста этой формулировки следует, что статус ИП как таковой накладывает запрет на превышение суммы в 100 тысяч наличными в любых расчетах, даже если они личные и не связаны с предпринимательской деятельностью.

Странная формулировка. Что же теперь, при наличных расчетах нужно сверять наличие у физлица статуса ИП? Думаю, что комменты по этому поводу еще будут.

И кстати, перед самым карантином у нас был целый всплеск запросов на проведение кассовых проверок, так что наш текст про эти проверки и штрафы, боюсь, станет опять актуальным.

Апрель действительно по-бухгалтерски сумасшедший! Совет: используйте «Мультибухгалтер» для рассылки важной новостной информации по своим клиентам, это объединяет в наше разобщенное время и укрепляет связь с бухгалтерской фирмой. Мы все сейчас нуждаемся в объяснениях новой изменяющейся действительности! Укрепляйте свои связи с клиентами!

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»