Встречаем понедельник: сроки уплаты налогов продлили, требование о статусе «микропредприятие» убрали!

Опубликовано Постановление Правительства РФ №570 от 24.04.2020 года: внесли изменения в меры поддержки.

Раньше мы ориентировались на Налоговый Кодекс, теперь нужна навигация по Постановлениям Правительства РФ, меняющим сроки уплаты налогов, страховых взносов и переносящим даты сдачи отчетности.

Первоначально меры поддержки субъектов МСП в виде переноса сроков уплаты налогов и страховых платежей установлены Постановлением Правительства РФ №409 от 02.04.2020 года. В эту пятницу Постановлением № 570 от 24.04.2020 года эти правила были откорректированы в лучшую для субъектов МСП сторону.

Во-первых, для переноса сроков уплаты страховых взносов убрали ограничение по категории микропредприятий. Теперь перенос сроков уплаты страховых взносов распространяется не только на микропредприятия, но и на малые и средние.

Это очень хорошая новость, так как ранее статус микропредприятия ограничивал отсрочку по уплате страховых взносов для предприятий со среднесписочной численностью до 15 человек.

Во-вторых, Постановление №570 ввело дополнительный пункт «11»:

« (1). Уплата сумм налогов (авансовых платежей), страховых взносов, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 1 настоящего постановления, производится равными частями в размере одной двенадцатой указанной суммы ежемесячно, не позднее последнего числа, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает срок уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей), страховых взносов, продленный на основании соответствующего подпункта пункта 1 настоящего постановления. »

Формулировка достаточно сложная, но, по всей видимости, имеется ввиду следующее. Например, для предприятий из пострадавших отраслей срок уплаты авансового платежа по УСН за 1 квартал 2020 года перенесен на октябрь 2020 года. Этот авансовый платеж можно уплачивать начиная с ноября, не позднее последнего календарного дня месяца, ежемесячно по 1/12.

В общем нам, бухгалтерам, придется отслеживать индивидуальные графики платежей по тем клиентам, которые решат полностью использовать предоставленные переносы сроков уплаты налогов.

Новым Постановлением также уточнены правила отсрочки платежей по налогам и страховым взносам. И для отсрочки теперь введен свой собственный перечень с кодами по ОКВЭД.

Таким образом, теперь фактически есть два перечня:

Первый перечень видов деятельности для переноса сроков уплаты налогов, авансовых платежей и страховых взносов для малого и среднего предпринимательства (субъектов МСП). Это тот перечень, который дополнен непродовольственной розницей.

Второй перечень введен постановлением №570 от 24.04.2020 для тех видов деятельности, по которым можно оформить отсрочку по уже наступившим платежам.

В Мультибухгалтере мы не только перенесли сроки сдачи отчетности, но и ввели новый параметр «пострадавшая отрасль», чтобы бухгалтерские фирмы могли строить графики с новыми сроками уплаты налогов и страховых платежей.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»