Вы как теперь считаете «короновирусные» сроки ответов на требования: плюсуете продление к прежним срокам или нет?

Неразбериха со сроками ответов на требования: похоже, что каждый считает их по-своему, включая и налоговую.

Постановлением Правительства №409 от 02.04.2020 года продлили сроки ответов на требования:

на 10 рабочих дней по требованиям, полученным при камеральных проверках деклараций по НДС;

на 20 рабочих дней по требованиям, полученным при иных проверках, включая и страховые взносы.

Скажите, если обычный срок ответа, например, 5 рабочих дней, то теперь отвечать нужно в течение 25 рабочих дней или 20? Как понимать механизм продления этих сроков?

Вот получили требование из налоговой:

Внизу подписан новый, «короновирусный» срок – в течение 20 рабочих дней. Значит, налоговая берет срок продления из Постановления №409 и не плюсует его к прежнему сроку.

Или вот, еще пример одного требования:

Требование по п. 1 ст. 93.1 – это так называемая «встречка», продление должно быть на 20 рабочих дней, а налоговая указала 10 рабочих дней. Но ведь на 10 дней продлеваются сроки представления пояснений и документов по камералке по НДС, а это контрольные мероприятия по ст. 88 НК РФ.

Правда внизу требования, в расшифровке мероприятий налогового контроля указано, что документы запрашиваются в связи с камеральной проверкой декларации по НДС, которую проводит другая налоговая у контрагента.

Таким образом, если «прилетают» требования по «встречке» в связи с тем, что налоговая проверяет декларации по НДС у ваших контрагентов, то к таким требованиям налоговая применяет продление в 10 дней, несмотря на то, что лично вашу декларацию по НДС по ст. 88 НК РФ никто не проверяет.

Если лазить по сети и правовым системам, то можно найти мнения, что продление сроков ответов означает, что срок продления плюсуется к старым срокам. Например, если обычный срок 10 дней, то при продлении на 20 дней, новый срок будет 30 дней, а не 20.

Я согласен с такой трактовкой, что нужно установленное продление плюсовать к обычным срокам, а не считать так, как указала налоговая в требовании, скрин которого я выложил.

Вы сами, уважаемые коллеги, как считаете?

Ставьте задачи по ответам на требования в Мультибухгалтере, назначайте сроки и прикрепляйте файлы. А позицию по ответам на требования, шаблоны ответов и другие инструкции сохраняйте в полезной информации — она всегда будет под рукой у вас и ваших сотрудников. Мультибухгалтер – это онлайн-офис для вашей фирмы.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»