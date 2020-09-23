Начало: история одной бухгалтерской фирмы

В начале нулевых бухгалтерского аутсорсинга не было. По крайней мере в нашем городе никто о нем не знал. Тогда самой большой сложностью было объяснить предпринимателям, что это за услуга такая, зачем она нужна и почему ей можно доверять.

Убедить получилось, появились первые клиенты. Но с ростом их количества пришла проблема — росли и обязательства. А чтобы ничего не упустить даты отчетности и уплаты налогов нужно было собрать в одном месте.

Сначала помогала тетрадь, потом эксель. В экселе было удобнее — можно было копировать и переносить таблицу на новый месяц. Но проблему это не решало. Нужно было добавлять новых клиентов, учитывать изменения в законодательстве. Последнее — отдельный трабл. Например, когда добавили сдачу баланса для юрлиц на упрощенке (если кто помнит, что было и такое), пришлось их всех выискивать в таблице вручную и добавлять для них сдачу баланса. И таких изменений было много и разных.

Кроме того, рос штат. Нужно было распределять обязанности по сотрудникам — приспособить табличку под сотрудника и скоординировать ее как-то с общей для сверки.

На составление табличек уходил минимум один день в месяц и несколько поздних вечеров. А кроме экселя решения не было, и тогда возникла идея — написать программку, которая бы сама создавала такую табличку по организациям, да еще и добавляла бы туда новых и составляла для них договор.

Программа появилась, и ушла огромная, важная, но очень стрессовая часть работы — составлять таблички-графики по организациям, со всеми датами и в нескольких версиях: общую и для сотрудников.

Приход нового клиента тоже перестал быть проблемой. Хоть во время завала в отчетность: взять его в оборот стало делом нескольких минут.

Такая, на первый взгляд, мелочь — один из факторов, который помог фирме развиться и помогает сейчас 30 сотрудникам вести более 800 клиентов.

Теперь эта программка — Мультибухгалтер, и он доступен всем бухгалтерским фирмам, которые тоже сталкиваются с похожими проблемами.

Мультибухгалтере позволяет больше думать о бизнесе, о качестве услуг, о работе и развитии. Помогает идти вперед и не бояться что-то упустить.

А 1 октября мы проведем вебинар, где расскажем, какие еще инструменты помогут сделать так, чтобы рост клиентов не обернулся для вас головной болью. Поговорим и о том, как делегировать, не бояться потерять контроль или упустить задачу.

Ваш Мультибухгалтер